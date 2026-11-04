Буддийская ступа обрушилась в храме на севере Таиланда

04 ноября 2026, 08:23

Khaosod: буддийская ступа обрушилась в тайском храме Ват Май Нонг Хой

Фото: iStock/Wirestock

Khaosod: буддийская ступа обрушилась в тайском храме Ват Май Нонг Хой





Верхняя часть буддийской ступы обрушилась в храме Ват Май Нонг Хой на севере Таиланда. Об этом пишет местная газета Khaosod на своей странице в социальной сети Facebook*.

По информации издания, все произошло накануне утром в провинции Чиангмай. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят выясняют все причины и обстоятельства ЧП.

«Верхняя часть ступы <...> внезапно обрушилась <...>. Никто не пострадал», — говорится в материале.