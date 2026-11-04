Буддийская ступа обрушилась в храме на севере Таиланда
Khaosod: буддийская ступа обрушилась в тайском храме Ват Май Нонг Хой
Khaosod: буддийская ступа обрушилась в тайском храме Ват Май Нонг Хой
Верхняя часть буддийской ступы обрушилась в храме Ват Май Нонг Хой на севере Таиланда. Об этом пишет местная газета Khaosod на своей странице в социальной сети Facebook*.
По информации издания, все произошло накануне утром в провинции Чиангмай. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят выясняют все причины и обстоятельства ЧП.
«Верхняя часть ступы <...> внезапно обрушилась <...>. Никто не пострадал», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что семья священника, погибшего в Эквадоре из-за упавшего во время ежедневной мессы распятия, потребовала расследования. Родственники хотят знать, был ли крест правильно закреплен и приняли ли в храме все необходимые меры безопасности.
Трагедия произошла 17 октября в католической церкви Перпетуо Сокорро в городе Гуаякиль провинции Гуаяс. Отец Патрисио Альфредо Санчес Молинари вел богослужение, которое транслировалось онлайн. На 27-й минуте службы большой деревянный крест с распятием, располагавшийся на стене прямо за кафедрой, с которой выступал священник, упал и ударил его по голове. Прихожане пытались привести его в чувство, но безуспешно.
*Запрещен в РФ