Пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника «Алиса»
Пользователи начали жаловаться на сбои в работе голосового помощника «Алиса», что подтверждается данными портала Downdetector.
Количество жалоб на сервис достигло 1914. Наибольшее число обращений поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 19%, а также из Архангельской, Калининградской, Ярославской областей и Москвы.
9 ноября руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предостерег юзеров от обсуждения конфиденциальных тем вблизи умных колонок и голосовых ассистентов.
По его словам, гаджеты могут прослушивать владельцев в рекламных целях.
