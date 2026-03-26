Число пользователей мессенджера MAX достигло 107 миллионов с момента запуска
С момента запуска национального мессенджера MAX 26 марта 2025 года в нём зарегистрировались порядка 107 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе MAX.
В марте 2026 года ежедневная аудитория средства общения превысила 77 миллионов человек. Как уточнили представители сервиса, в среднем пользователи отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков в день.
Скачать MAX и зарегистрироваться в нём могут граждане 40 государств, включая пользователей из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Количество иностранных пользователей в мессенджере превысило пять миллионов.
Читайте также: