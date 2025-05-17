День Арины Капустницы 18 мая: что нужно делать, чтобы сохранить достаток и здоровье, народные приметы

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В народном календаре 15 мая отмечается День Арины Капустницы. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в середине мая на Руси начинали сажать рассаду, в том числе капусту и огурцы. Православные христиане в этот день чтят память великомученицы Ирины Македонской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святая Ирина жила во второй половине I века и была дочерью правителя области Мигдония в Македонии — Ликиния. В юности она поняла суетность язычества и уверовала во Христа. Её крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла.
Ирина отказалась от замужества, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Она убеждала родителей стать христианами, и в итоге её отец Ликиний, после ряда испытаний, уверовал во Христа и крестил всё своё семейство.
Святая Ирина смело проповедовала Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказу правителя Седекии её бросали в ров со змеями, пытались распилить пилой, привязывали к мельничному колесу. Однако мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, и многие уверовали во Христа.
Ирина обратила более 10 000 язычников. Когда Господь указал ей день кончины, она удалилась в горную пещеру около города Ефеса. На четвёртый день знакомые открыли пещеру и не нашли там тела святой Ирины — все поняли, что она была взята Господом на Небо.
В Византии, особенно в Константинополе, святая Ирина была весьма почитаема. В её честь было возведено несколько храмов. И после смерти святая Ирина символизировала силу веры и стойкость в испытаниях. Её жизнь и мученическая смерть стали примером для многих христиан.
Приметы дня
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- Дождь на Арину Капустницу сулит хороший урожай хлеба.
- Если земля впитала много воды, то лето будет засушливым. Если же вода осталась на поверхности почвы, то в летние месяцы будет много дождей.
- Сирень зацвела, а соловьи ещё не запели — лето будет жарким.
- Если у черёмухи много цвета — лето будет мокрое.
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Традиции 18 мая
Фото: iStock/ Hana-Photo
Одной из главных традиций дня Арины Капусницы было поддержание порядка в доме и дворе. Люди верили, что чистота помогает защитить семью от негативных влияний. Поэтому в этот день особенно важно было убрать дом, вымести мусор и привести в порядок двор.
Хотя работать в этот день не запрещалось, рекомендовалось ограничиться лёгкими делами. Сложные задачи, важные решения и тяжёлый труд лучше было отложить на другой день. Это было связано с поверьем, что в день Арины Капусницы лучше не перегружать себя работой, чтобы сохранить силы и благополучие.
Ещё одной традицией дня Арины Капусницы была высадка рассады капусты и других овощей. Особенно это касалось женщин. Считалось, что именно в этот день растения хорошо приживутся и дадут хороший урожай. Поэтому многие хозяйки уделяли время работе в саду и огороде.
Что нельзя делать в этот день
Не оставляйте грязную посуду на ночь. Считалось, что это может привлечь болезни и ссоры в семью. Чтобы сохранить гармонию и здоровье, важно поддерживать порядок в доме.
Избегайте занятий строительством или ремонтом. Верили, что такие работы могут привести к бедам в доме. Лучше перенести их на другой день, чтобы не нарушить благополучие жилища.
Не стригите волосы и ногти. Поверье гласит, что в этот день стрижка может лишить вас успеха и благополучия.
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