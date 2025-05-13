День Еремея Запашника 14 мая: как сохранить финансовое благополучие и привлечь в дом счастье, народные приметы

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В народном календаре 14 мая отмечается день Еремея Запашника, или Еремея Запрягальника. Такое название появилось потому, что наши предки с этого дня начинали возделывать землю. В этот день православные христиане почитают пророка Иеремии. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой пророк Иеремия жил за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Его отец был священником в маленьком городе недалеко от Иерусалима.
Иеремия начал свою работу, когда ему было всего 15 лет, в 627 году до нашей эры. Его проповеди стали особенно важными перед тем, как Иерусалим был разрушен. Он говорил людям, что делать, и что не делать, но многие его не любили. Люди обижали его, а правители хотели его казнить.
После разрушения Иерусалима Иеремия остался в Иудее. Когда убили правителя Годолию, евреи убежали в Египет и взяли с собой Иеремию. Они думали, что он скажет им, как спастись. Но он предсказал, что вавилонский царь разрушит Египет и убьет многих евреев, за что иудеи убили Иеремию. В итоге его предсказание сбылось.
Существует предание, что через 250 лет после этого Александр Македонский перенес тело Иеремии в город Александрию.
Приметы дня
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- Ясный день на Еремея — к сухому и жаркому лету.
- Еловые шишки приобрели красноватый оттенок — пора сеять ячмень.
- Тёплый вечер и звёздная ночь на 14 мая предвещают ветреное и засушливое лето.
- Плохая погода в этот день — предвестник холодной и морозной зимы.
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Что можно делать в Еремеев день
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В день памяти пророка Иеремии можно прийти в храм и вознести молитвы святому. Иеремия помогает людям в борьбе с греховными желаниями, укрепляет в них дух смирения и кротости.
14 мая принято заниматься уборкой земельного участка, перемахивать землю и сажать злаки.
Добрые дела выполненные в Еремеев день вернуться сполна, а дом наполниться счастьем и благополучием.
Что нельзя делать в этот день
В день Еремея следует избегать негативных мыслей, печали и тоски. Нарушивших правило ждут неудачи до конца года.
Не стоит откладывать начатые дела: по народным приметам, это может привести к потере финансового благополучия и застою в жизни.
Сны, особенно пророчащие беду, старались не обсуждать, чтобы не дать им возможность сбыться.
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