День Герасима Грачевника 17 марта: как сохранить благополучие, здоровье и удачу, народные приметы

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina
В народном календаре 17 марта отмечается день Герасима Грачевника. Название праздника связано с тем, что в середине марта возвращаются грачи, и наступает настоящая весна.
В этот день православные христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Rabbitti
Преподобный Герасим Иорданский происходил из города Ликии, что в Каппадокии Малой Азии. В юности он решил посвятить себя Богу и принял монашество в Египте, в Фиваидской пустыне. Затем поселился в Иорданской пустыне, основав обитель со строгим уставом. Примером для братии был сам настоятель. Во время Великого поста преподобный ничего не вкушал до дня Воскресения Христова, когда причащался Божественных Тайн.
Когда святой Евфимий Великий скончался, преподобному Герасиму было открыто вознесение души усопшего на небо. В пустыне святой встретил раненого льва и вылечил его. Лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины. После смерти преподобного лев умер на его могиле и был похоронен рядом с гробом святого. Преподобный Герасим мирно отошёл ко Господу в 475 году.
Преподобный Герасим Вологодский принял монашеский постриг в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где проводил свои дни в неустанных трудах и молитве. Послушанием братии он был возведён в сан иеромонаха. Достигнув духовной зрелости, преподобный отправился на север Руси и пришёл на реку Вологду. Там он построил себе хижину и в уединении предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопению.
Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный решил построить храм во имя Пресвятой Троицы и основать обитель для спасения их душ. Благодаря его усердию был основан первый в северных пределах Руси Троицкий Кайсаровский монастырь. Преподобный Герасим просвещал Вологодский край светом евангельского учения: обращал из язычества в православие, укреплял в вере и наставлял в соблюдении заповедей Христовых.
Преподобный скончался 4 марта 1178 года, и после его смерти мощи стали источником благодатных даров и исцелений. Святой сам являлся больным, приказывая им идти к своему гробу и обещая исцеление.
Фото: iStock/Rabbitti
Фото: iStock/Adehan Ahmad
В этот день дом принято тщательно убирать и проветривать. Свежий воздух и порядок в доме помогут защитить его от злых духов и вернуть в него благополучие.
В древности на стол ставили хлеб или булочки, которые были выполнены в виде птиц. Это символизировало начало сезона полевых работ. Считалось, что такие угощения приносят удачу и даруют здоровье.
Сны, которые снятся в ночь на 17 марта, часто оказываются пророческими. Они наполнены символами и несут в себе важные сведения. Сон может указать на текущие трудности или рассказать о грядущих событиях.
В этот день не рекомендуется приобретать дорогостоящие товары, так как они, согласно поверьям, могут быстро испортиться.
Нельзя отправляться в долгую дорогу – она очень вероятно закончится несчастливо. Даже короткие поездки лучше отложить.
В Герасимов день запрещено кричать на котов. Если ослушаться запрета, то можно накликать большие беды, кошка перестанет защищать дом от нечисти.
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История праздника
Фото: iStock/Rabbitti
Преподобный Герасим Иорданский происходил из города Ликии, что в Каппадокии Малой Азии. В юности он решил посвятить себя Богу и принял монашество в Египте, в Фиваидской пустыне. Затем поселился в Иорданской пустыне, основав обитель со строгим уставом. Примером для братии был сам настоятель. Во время Великого поста преподобный ничего не вкушал до дня Воскресения Христова, когда причащался Божественных Тайн.
Когда святой Евфимий Великий скончался, преподобному Герасиму было открыто вознесение души усопшего на небо. В пустыне святой встретил раненого льва и вылечил его. Лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины. После смерти преподобного лев умер на его могиле и был похоронен рядом с гробом святого. Преподобный Герасим мирно отошёл ко Господу в 475 году.
Преподобный Герасим Вологодский принял монашеский постриг в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где проводил свои дни в неустанных трудах и молитве. Послушанием братии он был возведён в сан иеромонаха. Достигнув духовной зрелости, преподобный отправился на север Руси и пришёл на реку Вологду. Там он построил себе хижину и в уединении предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопению.
Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный решил построить храм во имя Пресвятой Троицы и основать обитель для спасения их душ. Благодаря его усердию был основан первый в северных пределах Руси Троицкий Кайсаровский монастырь. Преподобный Герасим просвещал Вологодский край светом евангельского учения: обращал из язычества в православие, укреплял в вере и наставлял в соблюдении заповедей Христовых.
Преподобный скончался 4 марта 1178 года, и после его смерти мощи стали источником благодатных даров и исцелений. Святой сам являлся больным, приказывая им идти к своему гробу и обещая исцеление.
Приметы дня
Фото: iStock/Rabbitti
- Если птицы летят на старые гнёзда, весна будет дружная.
- Солнечная погода на Герасима сулит богатый урожай летом.
- Если грачи прилетели раньше 17 марта, то год будет неурожайным и голодным.
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Что можно делать 17 марта
Фото: iStock/Adehan Ahmad
В этот день дом принято тщательно убирать и проветривать. Свежий воздух и порядок в доме помогут защитить его от злых духов и вернуть в него благополучие.
В древности на стол ставили хлеб или булочки, которые были выполнены в виде птиц. Это символизировало начало сезона полевых работ. Считалось, что такие угощения приносят удачу и даруют здоровье.
Сны, которые снятся в ночь на 17 марта, часто оказываются пророческими. Они наполнены символами и несут в себе важные сведения. Сон может указать на текущие трудности или рассказать о грядущих событиях.
Что нельзя делать в этот день
В этот день не рекомендуется приобретать дорогостоящие товары, так как они, согласно поверьям, могут быстро испортиться.
Нельзя отправляться в долгую дорогу – она очень вероятно закончится несчастливо. Даже короткие поездки лучше отложить.
В Герасимов день запрещено кричать на котов. Если ослушаться запрета, то можно накликать большие беды, кошка перестанет защищать дом от нечисти.
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Елена Генералова