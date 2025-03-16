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День Герасима Грачевника 17 марта: как сохранить благополучие, здоровье и удачу, народные приметы

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

В народном календаре 17 марта отмечается день Герасима Грачевника. Название праздника связано с тем, что в середине марта возвращаются грачи, и наступает настоящая весна.
В этот день православные христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Rabbitti

Преподобный Герасим Иорданский происходил из города Ликии, что в Каппадокии Малой Азии. В юности он решил посвятить себя Богу и принял монашество в Египте, в Фиваидской пустыне. Затем поселился в Иорданской пустыне, основав обитель со строгим уставом. Примером для братии был сам настоятель. Во время Великого поста преподобный ничего не вкушал до дня Воскресения Христова, когда причащался Божественных Тайн.

Когда святой Евфимий Великий скончался, преподобному Герасиму было открыто вознесение души усопшего на небо. В пустыне святой встретил раненого льва и вылечил его. Лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины. После смерти преподобного лев умер на его могиле и был похоронен рядом с гробом святого. Преподобный Герасим мирно отошёл ко Господу в 475 году.

Преподобный Герасим Вологодский принял монашеский постриг в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где проводил свои дни в неустанных трудах и молитве. Послушанием братии он был возведён в сан иеромонаха. Достигнув духовной зрелости, преподобный отправился на север Руси и пришёл на реку Вологду. Там он построил себе хижину и в уединении предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопению.

Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный решил построить храм во имя Пресвятой Троицы и основать обитель для спасения их душ. Благодаря его усердию был основан первый в северных пределах Руси Троицкий Кайсаровский монастырь. Преподобный Герасим просвещал Вологодский край светом евангельского учения: обращал из язычества в православие, укреплял в вере и наставлял в соблюдении заповедей Христовых.

Преподобный скончался 4 марта 1178 года, и после его смерти мощи стали источником благодатных даров и исцелений. Святой сам являлся больным, приказывая им идти к своему гробу и обещая исцеление.

Приметы дня


Фото: iStock/Rabbitti

  • Если птицы летят на старые гнёзда, весна будет дружная.
  • Солнечная погода на Герасима сулит богатый урожай летом.
  • Если грачи прилетели раньше 17 марта, то год будет неурожайным и голодным.
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Что можно делать 17 марта


Фото: iStock/Adehan Ahmad

В этот день дом принято тщательно убирать и проветривать. Свежий воздух и порядок в доме помогут защитить его от злых духов и вернуть в него благополучие.

В древности на стол ставили хлеб или булочки, которые были выполнены в виде птиц. Это символизировало начало сезона полевых работ. Считалось, что такие угощения приносят удачу и даруют здоровье.

Сны, которые снятся в ночь на 17 марта, часто оказываются пророческими. Они наполнены символами и несут в себе важные сведения. Сон может указать на текущие трудности или рассказать о грядущих событиях.

Что нельзя делать в этот день


В этот день не рекомендуется приобретать дорогостоящие товары, так как они, согласно поверьям, могут быстро испортиться.
Нельзя отправляться в долгую дорогу – она очень вероятно закончится несчастливо. Даже короткие поездки лучше отложить.
В Герасимов день запрещено кричать на котов. Если ослушаться запрета, то можно накликать большие беды, кошка перестанет защищать дом от нечисти.

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В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных
Депутат ГД Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул до 50 тыс. руб.
16 марта 2025, 15:09

Фото: istockphoto/alexei_tm

До 50 тысяч рублей могут увеличить штрафы за самовыгул собак. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий отметил, что законопроект направлен на отзыв в кабмин.
«Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт «самовыгула» установлен, но обошелся без последствий для окружающих», — сказано в сообщении.
Бурматов также назвал самовыгул злом и безответственностью. Депутат подчеркнул, что это запрещается федеральным законодательством. Речь идет о законе об ответственном отношении к питомцам. Бурматов резюмировал, что сегодняшнее наказание «смехотворное» по сравнению с возможными страшными последствиями из-за безответственности хозяев.

Ранее сообщалось, что планирует ужесточить Минздрав.

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Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики
16 марта 2025, 09:23

Фото: iStock/ronstik

Минздрав планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Правила тестирования на алкоголь и наркотики для автомобилистов остаются прежними, однако освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель не дал на это согласие в письменной форме. В таком случае оформляется справка об отказе, но следует отметить, что соответствующий отказ означает лишение прав на год и более, а также штраф.

Методы проверки на содержание алкоголя и наркотиков в организме водителей не изменились. Также остается прежним алгоритм проведения медицинского освидетельствования, говорится в документе ведомства.

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Умер старец Илий, духовник патриарха Кирилла
Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет жизни
16 марта 2025, 08:39

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался 93-летний батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин) в монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Об этом информирует в Telegram-канале пресс-служба религиозного учреждения.
Уточняется, что Илий был духовником Патриарха Московского и всея Руси, и братии монастыря «Оптина пустынь». Причина смерти батюшки не уточняется.

Его братия просит помолиться за усопшего.

Схиархимандрит Илий родился в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов он был направлен в качестве духовника в Оптину пустынь после 65-летнего запустения.

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#монастыри
#патриарх кирилл
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Мошенники стали использовать новую схему для доступа к мобильному банку
МВД: Мошенники изобрели новую схему для доступа к мобильному банку и sim-карте
16 марта 2025, 06:15

Фото: iStock/Diy13

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают доступ к SIM-картам и мобильному банку, притворяясь сотрудниками операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Звонящий представляется инженером мобильной компании и просит абонента нажать комбинации символов (например, #90 или #09) под предлогом «проверки линии». Выполнение таких действий передаёт контроль над SIM-картой мошенникам, позволяя им совершать платные звонки и получать доступ к банковским приложениям.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — уточнялось в материалах МВД РФ.
В МВД рекомендовали немедленно прерывать подобные разговоры, нажав кнопку завершения вызова. Ведомство также напомнило, что настоящие сотрудники операторов не требуют ввода таких команд по телефону.

15 марта «Радио 1» рассказывало о другой схеме аферистов с использованием мобильного телефона. Мошенники стали активно пользоваться уловкой с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв.

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#мвд
#проверки
#контроль
#компании
#сотрудники
#мошенники
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Радиостанция «Голос Америки»* прекратила вещание впервые за 83 года
Директор «Голоса Америки»*: станция замолкла, почти весь штат отправлен в отпуска
16 марта 2025, 04:37

Фото: iStock/demaerre

Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки»*, финансируемой из бюджета США, отправлены в административный отпуск. Это привело к остановке вещания впервые за 83 года, заявил директор редакции Майкл Абрамовиц.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки»* замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в соцсетях.
Ранее телеканал ABC News сообщил о рассылке уведомлений всему штату о переходе на оплачиваемый отпуск.

Решение связано с указом президента США Дональда Трампа о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ, курирующего пропагандистские проекты, включая «Голос Америки»* и «Свободу/Свободную Европу»**, признанных в РФ СМИ-иноагентами.

Ранее сообщалось, что российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.

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*Радиостанция «Голос Америки» признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
**Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признано в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
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