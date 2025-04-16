День Иосифа Песнопевца 17 апреля: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и воплотить задуманное, народные приметы

Фото: iStock/mbolina
В народном календаре 17 апреля называют днем Иосифа Песнопевца или Ольховые смотрины. С незапамятных времён после этого дня можно услышать голос сверчка и журавлиные песни, а также в этот день начинает цвести ольха.
Православные верующие сегодня почитают преподобного Иосифа Песнописца. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Elena Odareeva
Преподобный Иосиф Песнописец родился примерно в 816 году на Сицилии. В детстве он вместе с родителями переехал на Пелопоннес. В 15 лет он ушёл в монастырь в Фессалониках, где прославился своим благочестием, трудолюбием и кротостью и был посвящен в сан пресвитера.
Позже Иосиф стал учеником преподобного Григория Декаполита и вместе с ним отправился в Константинополь, где активно защищал веру от иконоборцев. Когда пришло время просить помощи у римского правителя, было решено отправить послом преподобного Иосифа как наиболее стойкого и красноречивого. По пути на него напали арабские пираты и увезли на остров Крит.
В плену Иосиф провёл шесть лет, но не терял стойкости духа и поддерживал других заключённых. В ночь перед Рождеством ему явился святитель Николай Мирликийский и сообщил о прекращении гонений. Освободившись, Иосиф вернулся в Константинополь и основал там монастырь во имя апостола Варфоломея, которого он всегда глубоко почитал.
В дальнейшем Иосиф Песнописец неоднократно подвергался гонениям за свои убеждения и был сослан в Херсонес Таврический. Во время второго патриаршества святителя Игнатия Иосиф был назначен на должность скевофилакса Константинопольского собора Святой Софии.
Когда Иосиф достиг преклонного возраста, он заболел. В Страстную Пятницу ему во сне явился Господь и сообщил о скорой смерти. Несколько дней он горячо молился, прося мира для Церкви и милости для своей души. Преподобный Иосиф умер около 886 года. За свою жизнь он написал более 300 канонов, больше, чем любой другой церковный песнописец.
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
В этот день стоит посетить храм и вознести молитву преподобному Иосифу Песнописцу. Люди просят у святого помощи в укреплении духа, исцелении больных родственников и защиты от происков нечистой силы.
Этот день хорош для построения планов. Всё задуманное сегодня обязательно воплотится в жизнь.
Кроме того, 17 апреля принято мириться с теми, с кем давно не общались.
Не стоит сегодня грубо разговаривать, кричать и ругаться. Считается, что в этот день слова имеют особую силу. Злые высказывания могут навлечь на говорящего беду.
Стоит отложить выполнение тяжёлой физической работы в поле на другой период, считается, что это может привести к неурожаю. Разрешено выполнять только работы, связанные с домом: на территории двора, в сарае, в саду.
На Иосифа Песнопевца не рекомендуется устраивать шумные праздники или застолья, нарушивших правило ждут болезни до осени.
Читайте также:
Эзотерик Зираддин Рзаев раскрыл тайну схождения благодатного огня в канун Пасхи
Диетолог назвала главную ошибку при выходе из поста к Пасхе
Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих
История праздника
Фото: iStock/Elena Odareeva
Преподобный Иосиф Песнописец родился примерно в 816 году на Сицилии. В детстве он вместе с родителями переехал на Пелопоннес. В 15 лет он ушёл в монастырь в Фессалониках, где прославился своим благочестием, трудолюбием и кротостью и был посвящен в сан пресвитера.
Позже Иосиф стал учеником преподобного Григория Декаполита и вместе с ним отправился в Константинополь, где активно защищал веру от иконоборцев. Когда пришло время просить помощи у римского правителя, было решено отправить послом преподобного Иосифа как наиболее стойкого и красноречивого. По пути на него напали арабские пираты и увезли на остров Крит.
В плену Иосиф провёл шесть лет, но не терял стойкости духа и поддерживал других заключённых. В ночь перед Рождеством ему явился святитель Николай Мирликийский и сообщил о прекращении гонений. Освободившись, Иосиф вернулся в Константинополь и основал там монастырь во имя апостола Варфоломея, которого он всегда глубоко почитал.
В дальнейшем Иосиф Песнописец неоднократно подвергался гонениям за свои убеждения и был сослан в Херсонес Таврический. Во время второго патриаршества святителя Игнатия Иосиф был назначен на должность скевофилакса Константинопольского собора Святой Софии.
Когда Иосиф достиг преклонного возраста, он заболел. В Страстную Пятницу ему во сне явился Господь и сообщил о скорой смерти. Несколько дней он горячо молился, прося мира для Церкви и милости для своей души. Преподобный Иосиф умер около 886 года. За свою жизнь он написал более 300 канонов, больше, чем любой другой церковный песнописец.
Приметы дня
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
- Изобилие серёжек на ольхе предвещало обильный урожай овса в текущем году, а обилие шишек — ячменя.
- Птицы поют громко — весна будет дружной.
- Если берёза раньше ольхи распустила листья, то лето выдастся сухим, а если ольха первой — дождливым.
- Сверчок запел — пришла пора открывать пахотный сезон.
Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделю
Что можно делать 17 апреля
В этот день стоит посетить храм и вознести молитву преподобному Иосифу Песнописцу. Люди просят у святого помощи в укреплении духа, исцелении больных родственников и защиты от происков нечистой силы.
Этот день хорош для построения планов. Всё задуманное сегодня обязательно воплотится в жизнь.
Кроме того, 17 апреля принято мириться с теми, с кем давно не общались.
Что нельзя делать в этот день
Не стоит сегодня грубо разговаривать, кричать и ругаться. Считается, что в этот день слова имеют особую силу. Злые высказывания могут навлечь на говорящего беду.
Стоит отложить выполнение тяжёлой физической работы в поле на другой период, считается, что это может привести к неурожаю. Разрешено выполнять только работы, связанные с домом: на территории двора, в сарае, в саду.
На Иосифа Песнопевца не рекомендуется устраивать шумные праздники или застолья, нарушивших правило ждут болезни до осени.
Читайте также:
Эзотерик Зираддин Рзаев раскрыл тайну схождения благодатного огня в канун Пасхи
Диетолог назвала главную ошибку при выходе из поста к Пасхе
Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих
Елена Генералова