День Луки 20 февраля: почему нельзя заключать браки и начинать новые дела, народные приметы

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В народном календаре 20 февраля — день День Луки, также известный как Могущница или Феня — спасовы коренья. Православная церковь в эту дату почитает преподобного Луку Елладского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Преподобный Лука родился в селе Кастория в скромной семье земледельцев. С юных лет, будучи пастухом, он усердно трудился в поле, но не оставлял молитвы и поста. Сердце его было полно милосердия, и всю пищу свою раздавал нищим, за что навлекал на себя родительское недовольство.
В четырнадцать лет, после смерти своего отца, он тайно покинул дом и отправился в Афины, дабы стать монахом. По просьбе матери Лука возвратился домой, но спустя четыре месяца, получив благословение, удалился в пустынь Яннимаки, где и принял монашеский постриг.
Семь лет святой Лука провел в тишине и молитве, но нашествие варваров во главе с царем Симеоном I вынудило его покинуть обитель. Переселившись в Коринф и затем в Патры, он десять лет провел в послушании у столпника, укрепляя дух свой. Вернувшись вновь в Яннимаки, святой Лука прожил там двенадцать лет, но с ростом числа почитателей его святости удалился на пустынный остров Амбелон для продолжения аскетической жизни.
Осиос Лукас, средневизантийский греческий православный монастырь, Греция (Фото: iStock/Lumir Pecold)
Около 946 года святой Лука обрел уединение на склонах Геликона. Вскоре вокруг него собралась община монахов, и началось строительство храма во имя святой Варвары, что положило начало монастырю Осиос Лукас. В этой обители святой Лука исцелял недужных и утешал страждущих.
Предвидя свою кончину, он уединился в келии и три месяца готовился к исходу из этого мира. На вопрос о месте своего погребения преподобный ответил: «Бросьте тело моё на съедение зверям». Однако после просьб монахов он разрешил похоронить себя на том месте, где находился.
Так почитается святой Лука Елладский в лике преподобных, а память его отмечается церковью 20 февраля.
Обычаи дня
Издавна на Руси в этот день существовала традиция печь пироги с луком, которые считались символом здоровья и защиты от болезней. В этот день люди раздавали эти пироги бедным и нуждающимся, веря, что это принесёт счастье и благополучие в их дома.
Лапчатка, или могущник, как её называли в народе, считалась растением с особыми целебными свойствами. В день Могущницы люди отправлялись на сбор этой травы, веря, что она обладает особой силой и способна излечить от различных недугов. Собранная в этот день лапчатка использовалась в народной медицине для приготовления отваров, настоев и мазей.
Приметы 20 февраля
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- Если облака синие, значит, скоро станет теплее.
- Когда снег начинает таять с севера, лето обещает быть теплым.
- Если в полдень дует ветер, то яровые культуры хорошо вырастут.
- Красный закат в этот день предвещает холодный ветер и дождливое лето.
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Что можно делать в день Луки
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20 февраля рекомендуется уделить внимание духовным и семейным ценностям. В этот день стоит посетить храм, чтобы помолиться и выразить благодарность за жизнь. Также важно почтить память ушедших близких, посетив их могилы и вспомнив о них добрым словом.
Традиционно в этот день готовят блюда с луком, такие как пироги или суп, что символизирует заботу о семье и поддержание традиций. Это время также подходит для начала весенних работ, например, посева рассады, что связано с обновлением и возрождением.
Кроме того, стоит обратить внимание на физическое здоровье: занятия спортом и закаливание помогут укрепить тело и дух. Не забывайте о помощи другим — благотворительность в этот день станет добрым делом, укрепляющим связь с окружающими.
Что нельзя делать в этот день
- Не рекомендуется вступать в конфликты или проявлять агрессию, поскольку считается, что негативные поступки вернутся к человеку с удвоенной силой.
- Также не стоит заключать браки, поскольку этот день ассоциируется с памятью о тех, кто ушёл из жизни. Считается, что свадьба в такой день может повлиять на гармонию в будущем совместном пути.
- Носить одежду зеленого цвета также нежелательно, так как это может быть связано с ухудшением здоровья.
- Кроме того, не рекомендуется совершать значительные финансовые траты, так как существует мнение, что такие покупки окажутся неудачными и недолговечными.
- Важно воздержаться от начала новых проектов или дел, так как это может привести к разочарованию и финансовым потерям.
- Наконец, стоит избегать уборки, особенно подметания, чтобы не «вымести» удачу и счастье из своего дома.
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