День Никиты-Водопола 16 апреля: зачем умываться стоялой водой и почему сегодня ничего нельзя давать в долг, народные приметы

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В народном календаре 16 апреля называют днем Никиты-Водопола. С давних времен именно на этот день приходился пик половодья после таяния снега. Православные верующие сегодня почитают преподобного Никиту Исповедника. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Преподобный Никита Исповедник, игумен Мидикийского монастыря, родился в Кесарии Вифинской в благочестивой семье. После смерти матери отец постригся в монахи, а ребенка воспитывала бабушка в строгих христианских традициях. С юности Никита служил в церкви и был послушником у отшельника Стефана. По его благословению он направился в Мидикийский монастырь, где через семь лет был рукоположен в пресвитера.
Когда игумен Никита возглавил обитель, он заботился о процветании монастыря и наставлял братию примером строгой жизни. Вскоре слава о монастыре привлекла многих, и число монахов увеличилось до 100 человек.
При императоре Льве Армянине возобновилась ересь иконоборчества, и игуменов, включая Никиту, призвали к признанию еретического патриарха. Никита отказался и был заключен в темницу. Император предложил свободу в обмен на причащение от еретика, и Никита, уступив мольбам заключенных, причастился, но вскоре раскаялся и продолжил обличать ересь. В тюрьме он совершал чудеса, например, освобождал пленников и спасал молитвами потерпевших кораблекрушение.
В 824 году при императоре Михаиле Никита отошел к Господу. Его тело перевезли в Мидикийский монастырь, и от гроба совершались исцеления. Никита был погребен в гробнице своего наставника, преподобного Никифора.
Приметы дня
- Туман в этот день предвещал хороший год.
- Если уровень воды в реках резко упал — к сухому маю.
- Обилие березового сока в день Никиты-Водопола указывает, что лето будет дождливым.
- Долгий и глухой гром обещает затяжную непогоду.
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Что можно делать 16 апреля
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День Никиты-Водопола символизирует очищение, поэтому многие проводят обряды очищения как в физическом, так и в духовном плане. Это может включать в себя уборку в доме или наведение порядка в мыслях.
У наших предков было принято утром на Водопола совершать ритуал омовения с использованием отстоянной воды. По поверью, это должно было привлечь в жизнь благополучие и материальное изобилие.
В старину женщины готовили ржаные пироги и угощали ими своих близких и соседей. Считалось, что такой пирог в день памяти святого Никиты принесёт в дом благополучие и гармонию.
Что нельзя делать в этот день
16 апреля не рекомендуется сливать воду, которой мыли полы, в канализацию. Следует вынести использованную воду на улицу или оставить её до следующего дня в недоступном месте. Хозяйку, нарушившую правило, ждут финансовые проблемы.
Не стоит давать в долг и выносить из дома ценные предметы, чтобы не потерять удачу.
Обижать домашних животных и птиц — к несчастьям в личной жизни.
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