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День смеха 1 апреля: как разыграть коллегу, друга, девушку или парня в 2025 году?

Фото: iStock/insta_photos

Фото: iStock/insta_photos

1 апреля — это праздник, который известен во многих странах как День смеха или День дурака, в который традиционно принято разыгрывать друг друга и устраивать шутки. Об истории торжества и традициях розыгрышей в разных странах читайте в материале «Радио 1».

Почему 1 апреля — это День смеха


Происхождение этого праздника точно не известно, но существует несколько теорий. Одна из них гласит, что традиция шутить 1 апреля связана с переходом на Григорианский календарь в XVI веке. В период смены календарей могли возникать недопонимания и ошибки в датах, что и стало поводом для шуток.

Другая теория утверждает, что обычай возник во Франции, где в этот день многие верили в неправдоподобные истории. Со временем традиция распространилась по всему миру, и теперь 1 апреля люди отмечают День смеха, обмениваясь шутками и розыгрышами.

Как празднуют 1 апреля в России и в мире


Фото: iStock/evgenyatamanenko

В России в этот день принято шутить и разыгрывать друзей и близких, обмениваться забавными историями и шутками. У нас в стране традиции празднования не так сильно развиты, как в некоторых других странах.

В США и Великобритании: люди устраивают розыгрыши, которые могут варьироваться от безобидных шуток до более сложных розыгрышей. СМИ и компании также участвуют, публикуя вымышленные истории или рекламные кампании.

Во Франции: здесь 1 апреля называют «Poisson d'Avril» (апрельская рыба). Дети прикрепляют бумажные рыбки к спинам своих друзей, и тот, кто пойман, становится «апрельской рыбой».

В Индии в начале марта проходит фестиваль Холи, который можно сравнить с европейским Днём смеха. В отличие от европейских традиций, в Индии не принято подшучивать друг над другом, но зато принято веселиться и бросать друг в друга разноцветными красками.

Традиции на День дураков


В день, когда весь мир отмечает День смеха, принято веселиться, разыгрывать окружающих и дарить друзьям забавные подарки. В этот день люди особенно осторожны и на неожиданные просьбы или комментарии часто отвечают: «1 апреля! Никому не верю!». Если же кто-то всё же попался на чью-то шутку, то говорят: «Обманули дурака на четыре кулака!».

Топ-3 розыгрышей на 1 апреля



Как разыграть коллег


Ложные документы. Создайте фальшивый документ, например, «приказ о запрете кофе в офисе» или «уведомление о переносе рабочего дня на выходные». Раздайте его коллегам и наблюдайте за реакцией.

Объявление о «новом проекте». Создайте фальшивую презентацию о несуществующем проекте с абсурдными идеями и предложениями, и предложите всем ознакомиться с ней.

Ложный звонок. Попросите кого-то из коллег позвонить и задать странный вопрос, например: «Где у вас находятся запасные шары для пинг-понга?» или «Какой у вас любимый цвет для офисной бумаги?».

Розыгрыши для друзей


Ложное объявление о встрече. Создайте фальшивое приглашение на встречу или мероприятие с абсурдной темой, например: «Приглашаем на семинар по изучению звуков, издаваемых морскими свинками».

Смешная маска. Наденьте забавную маску или костюм и неожиданно появитесь перед другом, чтобы его напугать или рассмешить.

Замените контактные данные. Если у вас есть доступ к телефону друга, поменяйте имена в его контактах на что-то смешное (например, «Гуру мудрости» или «Супергерой по утрам»).


«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве
«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве

Как разыграть парня


Фальшивый завтрак. Приготовьте завтрак, который выглядит как его любимое блюдо, но на самом деле это будет что-то совершенно другое (например, омлет из желе).

Поменяйте местами вещи. Переставьте предметы на его рабочем столе или в комнате так, чтобы он запутался. Например, положите его любимую кружку в холодильник.

Пустая упаковка. Возьмите упаковку от его любимых чипсов или сладости, наполните ее чем-то неожиданным (например, мылом или камнями) и предложите ему открыть.

Как разыграть девушку


Ложный сюрприз. Скажите ей, что вы приготовили романтический ужин, но вместо этого просто закажите пиццу и накройте стол с обычными блюдами.

Смешная записка. Напишите забавную записку и оставьте ее в ее сумочке или на зеркале в ванной, например: «Сегодня ты — королева стиля! Не забудь надеть свои самые яркие носки!»

Удивительная новость. Скажите ей, что вы решили завести экзотическое животное (например, ящерицу или попугая) и уже выбрали имя.


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«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве
Синоптик Шувалов: в Москве ближайшую неделю будет тепло
31 марта 2025, 13:16

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Выходные порадовали москвичей и жителей области солнцем и теплом. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что март в Москве заканчивается превышением климатической нормы почти на 5 градусов.

«Март практически на всей европейской территории оказался очень теплым. Но во вторник и в среду нас ждет два дня с осадками, в среду небо начнет чиститься, и температура сильно не просядет. Будет облачно и 8, 10 градусов. Погода будет теплой», — сказал синоптик.

По его словам, сильных контрастов в климате не замечается и не прогнозируется, однако под утро можно замерзнуть, а днем — загорать.

«Где-нибудь в Забайкалье в марте и апреле, действительно, большие контрасты. Там при ясном небе разница между дневной и ночной температурой может достигать 20−25 градусов. Под утро можно замёрзнуть, а днём можно загорать. Но это сильно зависит от воздушной массы и от состояния неба», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что на следующей неделе в Москве ожидается очередное похолодание.

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Признанный иноагентом Дмитрий Быков* закрыл ИП в России
31 марта 2025, 11:42

Дмитрий Быков* (Фото: Instagram**/dmi_bykov)

Признанный иноагентом в России писатель Дмитрий Быков* закрыл свое дело, подав заявление в налоговую. Как указал Telegram-канал Mash, мужчина ликвидировал свое юрлицо, участвовавшее в тендерах на собственные выступления в московских театрах и других городах страны.
Дмитрия Быкова* внесли в перечень иноагентов в июле 2022 года. На Украине писатель внесен в список экстремистской организации «Миротворец». В 2019 году высказывания Быкова* проверяли по статье о реабилитации нацизма. Тогда он говорил о намерениях подготовить биографию генерала Власова для ЖЗЛ и о том, что Великую Отечественную войну можно рассматривать, как продолжение Гражданской.

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ФНС заблокировала счета писателя-иноагента Быкова*
31 марта 2025, 11:31

Дмитрий Быков (фото: РИА Новости/Кирилл Калинников)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета писателя Дмитрия Быкова*. Об этом стало известно «Постньюс». Соответствующее решение ведомство вынесло в прошлую пятницу, 28 марта.
«Примечательно, что сумма задолженности писателя составила всего 103,95 руб. Однако, по данным «Постньюс», по состоянию на 30 марта счета разблокировали», — отмечает издание.
Сейчас Быков* живет в США, работает преподавателем в Корнеллском университете, штат Нью-Йорк. Минюст РФ признал его иностранным агентом в июле 2022 года. Уехавший из России писатель ни разу не оспаривал этот статус.

Также стоит отметить, что в 2023 году продажи книг Быкова* были приостановлены из-за его антироссийских высказываний. Писателя несколько раз штрафовали за нарушение правил работы иностранного агента, а в 2024 году он был оштрафован за участие в работе нежелательной международной организации.

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Быков* оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#писатель
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#всу
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«Практически убивать»: Ветеринар рассказал про неожиданную болезнь кошек и ее заразность
Ветеринар Цыпленков: коронавирус приводит кошек к смерти, но он не заразен
31 марта 2025, 10:47

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Животные давно считаются полноценными членами современного общества, а, соответственно, имеют такие же (или похожие) заболевания, как у людей. Однако с их лечением не все так просто и однозначно.
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1» заявил, что видов коронавируса самое разное множество: кошачий, собачий, вирус дельфинов, чаек и так далее.

«Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом», — сказал эксперт.

По его словам, это заболевание существует давно — оно было выявлено еще до эпидемии.

«У кошек появляются кишечные легкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определенных условиях это мутирует, и развивается как коронавирус. Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут», — объяснил ветеринар.

Он добавил, что этот вирус сидит в кишечнике и часто не дает о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию и появляется более агрессивный штамм.

«Он начинает, собственно говоря, практически убивать животных. Поэтому надо проверять животных, делать экспресс-анализы. Все по-умному делать», — посоветовал Цыпленков.

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#штамм
#ветеринар
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Адвокат Кокорина и Мамаева подаст в суд на московский батутный центр из-за травмы полового органа сына
Адвокат Кокорина и Мамаева судится с батутным центром из-за травмы сына
31 марта 2025, 10:33

Фото: iStock/Mariakray

Адвокат Умалат Сайгитов, известный по делам футболистов Кокорина и Мамаева, хочет подать в суд на московский батутный центр «Небо» после того, как его 9-летний сын получил травму полового органа во время празднования дня рождения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ТРЦ «Филион». В батутной зоне сын Сайгитова неудачно приземлился на жесткую сетку и сильно ударился. В области паха у мальчика диагностировали гематомы и кровоподтеки.

По словам адвоката, конструкция, на которую упал ребенок, изготовлена из брезента, тогда как по нормам она должна быть выполнена из амортизирующей резины. Сайгитов уже подал обращения в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

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