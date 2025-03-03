День святых Архиппа и Филимона 4 марта: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и привлечь деньги в семью, народные приметы

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В народных традициях 4 марта называют «Филей вешним», что символизирует приход весны, которая с каждым днём становится всё более ощутимой. Православная церковь в эту дату почитает апостолов Архиппа, Филимона и мученицу равноапостольную Апфию. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святые апостолы Архипп, Филимон и его супруга Апфия в I веке после Рождества Христова жили в городе Колоссы, что во Фригии. Они приняли крещение от апостола Павла и стали последователями его учения. Архипп был впоследствии поставлен епископом города Газы, а дом Филимона с Апфией стал центром христианской общины, и в нем собирались верующие для богослужений. Апостол Павел посвятил также Филимона в сан епископа. Он проповедовал Евангелие во Фригии. Святая Апфия сопровождала мужа в его странствиях, заботилась о больных и нуждающихся.
Правление императора Нерона (54-68 гг.) сопровождалось гонениями на христиан. Апостолы Архипп и Филимон с женой стали жертвами преследований. В день языческого торжества, когда в христианском храме проходило богослужение, разъярённая толпа ворвалась внутрь. Все в ужасе разбежались, и только святые Филимон, Архипп и Апфия остались. Их схватили и привели к градоначальнику. Святого Архиппа толпа в ярости избила и изрезала ножами, и он умер по дороге на суд. Святых Филимона и Апфию по приказу правителя забили камнями.
Приметы 4 марта
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- Солнечный день — к урожайному году.
- Снежные заносы 4 марта — трава поздно взойдёт.
- Картошка в подвале проросла до 4 марта — весна ранняя.
- В мартовские метели снег буграми ложится — к хорошему урожаю овощей и яровых хлебов.
- Чайка пролетела — ледоход скоро начнётся.
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Что можно делать на Архиппа и Филимона
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- Приготовить несколько блюд, чем разнообразнее меню, тем больше шансов привлечь благосостояние и гармонию в семью.
- Помыть автомобиль, чистый транспорт символизирует удачу в поездках и поможет избежать неприятностей на дороге.
- В этот день важно обратить внимание на деньги и месте где они лежат. Разберитесь в кошельке, выбросьте все лишнее это поможет улучшить финансовые потоки и финансовое состояние семьи.
- На Архиппа и Филимона можно просить в долг – чтобы весна увидела, что у семьи заканчиваются запасы и поскорее наступила.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя произносить бранные слова, выражать недовольство или осуждение в адрес кого-либо. Согласно верованиям предков, любое зло, направленное на другого человека, обязательно вернётся.
В течение второго дня поста принято воздерживаться от радостных и громких мероприятий, а также от пения и танцев. Считалось, что нарушение этих правил могло привести к серьёзным болезням.
На Архиппа и Филимона лучше воздержаться от покупки новых вещей и тканей, а так же воздержаться от шитья и вязания. Считается, что новые вещи, купленные в этот день притягивают болезни и беды.
Не стоит хвастаться своими успехами. Поделитесь ими — и все потеряете.
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