Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ День Тита-ледолома 15 апреля: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и не спугнуть удачу, народные приметы

День Тита-ледолома 15 апреля: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и не спугнуть удачу, народные приметы

Фото: iStock/Oleg_Rubik

Фото: iStock/Oleg_Rubik

В народном календаре 15 апреля называют днем Тита-Ледолома или Бабы-Бесхлебицы. В названиях дней отражено завершение периода ледохода на реках в середине весны и начало времени, когда запасы зерна, заготовленного на зиму, подходят к концу.
Православные верующие сегодня почитают Преподобного Тита чудотворца. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/70000

Преподобный Тит, живший в конце VIII — начале IX века, с ранних лет был предан Иисусу Христу. Он отверг мирские заботы и плотские желания. Когда Тит повзрослел, он отправился в монастырь, где сначала был послушником, а затем принял постриг. Святой прошёл трудный путь монашества, с терпением и смирением очищая свою душу добродетелями и постепенно достигая духовного совершенства.

Студийский монастырь, где провёл долгие годы преподобный Тит, был основан в середине V века вельможей по имени Студий, прибывшим из Рима в Константинополь. Монастырь был известен своими подвижниками, которые мужественно противостояли иконоборчеству и следовали строгому уставу общежития. Впоследствии именно Студийский устав ввёл на Руси преподобный Феодосий Печерский.

По просьбе братии монастыря Тит был рукоположен в священники и стал руководить общиной. Его кротость, любовь и милосердие принесли святому славу истинного подвижника. Господь наделил Тита даром творить чудеса. Во время гонений на иконы и их почитателей Тит проявил себя как непоколебимый защитник иконопочитания.

Преподобный оставил своим ученикам пример молитвенной и постнической жизни и ушёл к Господу в глубокой старости. Мощи Тита Чудотворца хранятся в небольшой церкви в Ираклионе (Греция). Также части мощей святого находятся во многих других храмах и церквях по всему миру, в том числе в Москве, в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье. До сих пор люди обращаются к святому с мольбами о здоровье и семейном счастье.

Приметы дня


  • Весенний лёд оставшийся на затонах и озёрах не растаявшим сулит тяжёлый год.
  • Если на Тита весь день льёт дождь, то заморозок до осени не будет.
  • Воробьи радостно чирикают – к ясному и солнечному дню, а голуби воркуют – к тому, что скоро потеплеет.
  • В середине апреля лёд ещё не растаял – рыбакам не ждать улова.

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе

Что можно делать 15 апреля


Фото: iStock/triocean

В этот день принято веселиться, думать о хорошем и строить планы на будущее. По поверьям, это сулит успех, помогает осуществить мечты и освобождает от жизненных проблем.

В прежние времена в этот день женщины занимались стиркой или выбиванием подушек и простыней, чтобы избавиться от болезней и других проблем.

На Тита-Ледолома обычно начинали закупать продукты на предстоящую Пасху.

Что нельзя делать в этот день


Наши предки верили, что 15 апреля — это день, когда нельзя быть одному, иначе весь год пройдёт в тоске и унынии.

Не стоит затевать конфликты и предаваться мрачным мыслям, иначе до наступления лета удача отвернется.

15 апреля не рекомендуется выполнять тяжёлую работу, заниматься рукоделием или посещать парикмахера — это не будет иметь никакого результата.


Читайте также:

«Ориентироваться на серьёзность»: Гороскоп с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака

Россиянкам могут сократить рабочий день на час

Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
#радио 1
#история
#здоровье
#лёд
#счастье
#традиции
#приметы
#статьи
«Всем нравится, а тебе нет»: Песков рассказал о конфликтах с Навкой
Песков рассказал, что они с Навкой ссорятся из-за её ледовых шоу
14 апреля 2025, 20:49

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка летом отметят розовую свадьбу. Супруги живут счастливо, стараясь избегать конфликтов на бытовой почве.
Однако есть одна причина, по которой в семье то и дело случаются небольшие ссоры. Речь идёт о критике Пескова ледовых шоу жены.

Навка честно признаётся, что супруг всегда очень строго оценивает её работу и очень любит критиковать её постановки.

«Я пытаюсь давать советы, но она не очень к ним восприимчива. Ревностно относится», – заявил Песков.
Одна из подобных сцен была показана в документальном фильме «Она», подготовленном Первым каналом к юбилею спортсменки. Супруги выяснили отношения за кулисами шоу. Песков пытался объяснить, что установленные декорации мешают полноценному просмотру постановки. Из-за них ему было не видно часть представления.

К слову, несколько лет назад Навка из принципа перестала советоваться с супругом по поводу своих выступлений. Теперь она хранит в тайне от мужа все детали шоу.

«Мы ругаемся. Она говорит: «Больше я тебя никогда не приглашу на свои шоу! Всем нравится, а тебе нет!» Потом мы миримся. И год начинается заново», – смеясь отметил Песков во время съёмок фильма.
Читайте также:

«Встретились у товарища на дне рождения и там накрыло»: Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с Татьяной Навкой

Дмитрий Песков признался, что стал отцом – фото

Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал с Навкой — видео
#дмитрий песков
#советы
#видео
#супруги
#отношения
#шоу
#фигурное катание
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской городской думе обсудят возможность защиты стены Цоя от вандалов
14 апреля 2025, 19:40

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Вопрос возможности обеспечения стены памяти Виктора Цоя на Арбате нуждается в обсуждении. Такое мнение высказала член комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.
Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом телеканала «Москва 24». Так парламентарий прокомментировала известие о том, что фанаты рэпера Паши Техника после похорон своего кумира расписали стену Цоя в Москве. На граффити с портретом рок-музыканта они нанесли большую надпись «Техник». Позже стене вернули первоначальный вид.

По словам Метелиной, тот факт, что почитатели таланта рэпера изрисовали стену Цоя, «не делает им чести». Она отметила, что у фанатов была полная возможность найти приемлемый способ увековечить память своего кумира, но они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.

«Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами», — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что граффити, если это не чисто хулиганская история, давно уже стали частью городской культуры, а произведения, например, британского стрит-арт художника Бэнкси являются произведениями искусства.

Читайте также:

«Это вызов»: рэпер Апачев оценил граффити поклонников Техника на стене Цоя

В Москве закрасили нарисованные на стене Виктора Цоя граффити «Техник»

Музыкант Галанин назвал граффити о Паше Технике на стене Цоя актом вандализма
#москва
#история
#техника
#граффити
#память
#рок
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Кэти Перри слетала в космос
Певица Кэти Перри и ещё пять женщин побывали в космосе
14 апреля 2025, 18:30

Кэти Перри (Фото: Instagram*, @katyperry)

Певица Кэти Перри и ещё пять женщин отправились в космос на американской ракете New Shepard. Полёт организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.
Как пишет РБК, компанию артистке составили журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес; активистка Аманда Нгуен; аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу; кинопродюсер Кериэнн Флинн; радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.

Женский экипаж, отправившийся в космос на ракете New Shepard (Фото: Instagram*, @katyperry)

Известно также, что с момента полёта Валентины Терешковой в 1963 году это первый запуск ракеты, в которой находился полностью женский экипаж.

Ракета New Shepard взлетела с космодрома в Техасе, аппарат полностью автономен. Время полёта составило около 11 минут, женщины поднялись на высоту более 100 км над Землей. Ненадолго участницы полёта оказались в состоянии невесомости.

Читайте также:

ЦРУ обнародовало отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО

В России отреагировали на пост НАСА о Гагарине и полете в космос

Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#космос
#женщины
#ракета
#аппарат
#ракеты
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Утомили миллионы людей»: Мизулину вызвали в Госдуму для публичного отчёта по делу о вымогательствах у Паши Техника
В Госдуме призвали Мизулину публично отчитаться о трате бюджетных 200 млн рублей
14 апреля 2025, 18:08

Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Госдуме призвали главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину публично отчитаться о тратах 200 миллионов рублей из госбюджета.
Отмечается, что вице-спикер парламента Владислав Даванков пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы она рассказала о том, как в конечном итоге решился вопрос с рэпером Пашей Техником, на какие цели были потрачены выделенные ей из бюджета средства, а также готова ли она извиниться перед десятками музыкантов и блогеров за клевету.

На прошлой неделе Даванков отправил запрос в МВД с просьбой проверить Мизулину на предмет возможного вымогательства. Общественница в ответ обвинила депутата в клевете и заявила, что потребует проверить его на нарушение депутатской этики.

В понедельник Даванков в беседе с Осторожно Media заявил, что приглашает Мизулину в Госдуму, где намерен задать её три указанных выше вопроса.

В частности, речь будет идти о том, на что конкретно были потрачены выделенные из бюджета 200 миллионов рублей.

«В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Судя по новостям на сайте, ключевая деятельность организации – мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?», – уточнил Даванков.
Кроме того, парламентарий задался вопросом, почему Мизулина, которая построила карьеру на требованиях проверить того или иного блогера и музыканта, теперь возмущается проверкой в свою сторону.

«Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Читайте также:

«Вот это поворот!»: Мизулину проверят на предмет вымогательства после заявлений экс-жены Паши Техника

«Я была в состоянии аффекта из-за похорон»: бывшая жена Паши Техника попросила прощения у Екатерины Мизулиной

«Живите со своим SHAMAN, а хайпиться на мне и смерти супруга не нужно»: вдова Паши Техника сцепилась с Екатериной Мизулиной
#екатерина мизулина
#госдума
#вымогательство
#деньги
#мвд
#нарушение
#мероприятия
#бюджет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр здравоохранения России Мурашко назвал идеологию бодипозитива токсичной
14 апреля 2025, 17:07

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал получающую всё более широкое распространение так называемую идеологию бодипозитива. По его мнению, она является токсичной.
Министр уверен, что пациенты, страдающие ожирением, нуждаются в помощи, так как это болезнь, к тому же порождающая другие недуги. Он не согласен с тем, чтобы люди отрицали наличие проблемы лишнего веса и жили, принимая своё тело в любом состоянии, не обращая внимания на вред, причиняемый собственному здоровью.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Бодипозитивом называют общественное движение, которое пропагандирует право человека комфортно ощущать себя в теле при любом внешнем виде, в том числе с лишним весом.

Читайте также:

Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения

Врачи НИКИ детства рассказали, чем опасно ожирение у детей и как его избежать

Милонов взялся за борьбу с бодипозитивом
#движение
#болезнь
#вред
#министр
#пациенты
#михаил мурашко
#право
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате