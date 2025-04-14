День Тита-ледолома 15 апреля: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и не спугнуть удачу, народные приметы

Фото: iStock/Oleg_Rubik
В народном календаре 15 апреля называют днем Тита-Ледолома или Бабы-Бесхлебицы. В названиях дней отражено завершение периода ледохода на реках в середине весны и начало времени, когда запасы зерна, заготовленного на зиму, подходят к концу.
Православные верующие сегодня почитают Преподобного Тита чудотворца. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/70000
Преподобный Тит, живший в конце VIII — начале IX века, с ранних лет был предан Иисусу Христу. Он отверг мирские заботы и плотские желания. Когда Тит повзрослел, он отправился в монастырь, где сначала был послушником, а затем принял постриг. Святой прошёл трудный путь монашества, с терпением и смирением очищая свою душу добродетелями и постепенно достигая духовного совершенства.
Студийский монастырь, где провёл долгие годы преподобный Тит, был основан в середине V века вельможей по имени Студий, прибывшим из Рима в Константинополь. Монастырь был известен своими подвижниками, которые мужественно противостояли иконоборчеству и следовали строгому уставу общежития. Впоследствии именно Студийский устав ввёл на Руси преподобный Феодосий Печерский.
По просьбе братии монастыря Тит был рукоположен в священники и стал руководить общиной. Его кротость, любовь и милосердие принесли святому славу истинного подвижника. Господь наделил Тита даром творить чудеса. Во время гонений на иконы и их почитателей Тит проявил себя как непоколебимый защитник иконопочитания.
Преподобный оставил своим ученикам пример молитвенной и постнической жизни и ушёл к Господу в глубокой старости. Мощи Тита Чудотворца хранятся в небольшой церкви в Ираклионе (Греция). Также части мощей святого находятся во многих других храмах и церквях по всему миру, в том числе в Москве, в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье. До сих пор люди обращаются к святому с мольбами о здоровье и семейном счастье.
Фото: iStock/triocean
В этот день принято веселиться, думать о хорошем и строить планы на будущее. По поверьям, это сулит успех, помогает осуществить мечты и освобождает от жизненных проблем.
В прежние времена в этот день женщины занимались стиркой или выбиванием подушек и простыней, чтобы избавиться от болезней и других проблем.
На Тита-Ледолома обычно начинали закупать продукты на предстоящую Пасху.
Наши предки верили, что 15 апреля — это день, когда нельзя быть одному, иначе весь год пройдёт в тоске и унынии.
Не стоит затевать конфликты и предаваться мрачным мыслям, иначе до наступления лета удача отвернется.
15 апреля не рекомендуется выполнять тяжёлую работу, заниматься рукоделием или посещать парикмахера — это не будет иметь никакого результата.
Читайте также:
«Ориентироваться на серьёзность»: Гороскоп с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака
Россиянкам могут сократить рабочий день на час
Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
История праздника
Фото: iStock/70000
Преподобный Тит, живший в конце VIII — начале IX века, с ранних лет был предан Иисусу Христу. Он отверг мирские заботы и плотские желания. Когда Тит повзрослел, он отправился в монастырь, где сначала был послушником, а затем принял постриг. Святой прошёл трудный путь монашества, с терпением и смирением очищая свою душу добродетелями и постепенно достигая духовного совершенства.
Студийский монастырь, где провёл долгие годы преподобный Тит, был основан в середине V века вельможей по имени Студий, прибывшим из Рима в Константинополь. Монастырь был известен своими подвижниками, которые мужественно противостояли иконоборчеству и следовали строгому уставу общежития. Впоследствии именно Студийский устав ввёл на Руси преподобный Феодосий Печерский.
По просьбе братии монастыря Тит был рукоположен в священники и стал руководить общиной. Его кротость, любовь и милосердие принесли святому славу истинного подвижника. Господь наделил Тита даром творить чудеса. Во время гонений на иконы и их почитателей Тит проявил себя как непоколебимый защитник иконопочитания.
Преподобный оставил своим ученикам пример молитвенной и постнической жизни и ушёл к Господу в глубокой старости. Мощи Тита Чудотворца хранятся в небольшой церкви в Ираклионе (Греция). Также части мощей святого находятся во многих других храмах и церквях по всему миру, в том числе в Москве, в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье. До сих пор люди обращаются к святому с мольбами о здоровье и семейном счастье.
Приметы дня
- Весенний лёд оставшийся на затонах и озёрах не растаявшим сулит тяжёлый год.
- Если на Тита весь день льёт дождь, то заморозок до осени не будет.
- Воробьи радостно чирикают – к ясному и солнечному дню, а голуби воркуют – к тому, что скоро потеплеет.
- В середине апреля лёд ещё не растаял – рыбакам не ждать улова.
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе
Что можно делать 15 апреля
Фото: iStock/triocean
В этот день принято веселиться, думать о хорошем и строить планы на будущее. По поверьям, это сулит успех, помогает осуществить мечты и освобождает от жизненных проблем.
В прежние времена в этот день женщины занимались стиркой или выбиванием подушек и простыней, чтобы избавиться от болезней и других проблем.
На Тита-Ледолома обычно начинали закупать продукты на предстоящую Пасху.
Что нельзя делать в этот день
Наши предки верили, что 15 апреля — это день, когда нельзя быть одному, иначе весь год пройдёт в тоске и унынии.
Не стоит затевать конфликты и предаваться мрачным мыслям, иначе до наступления лета удача отвернется.
15 апреля не рекомендуется выполнять тяжёлую работу, заниматься рукоделием или посещать парикмахера — это не будет иметь никакого результата.
Читайте также:
«Ориентироваться на серьёзность»: Гороскоп с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака
Россиянкам могут сократить рабочий день на час
Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
Елена Генералова