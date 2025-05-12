День Якова Теплого 13 мая: как избежать проблем с финансами и сохранить благополучие в семье, народные приметы

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В народном календаре 13 мая — это день Якова Теплого. Такое название он получил потому, что к середине мая обычно уже устанавливается тёплая погода, и люди начинают активно работать в поле. В этот день православные христиане почитают одного из самых близких учеников Иисуса Христа, апостола Иакова Зеведеева. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Апостол Иаков, родной брат апостола Иоанна Богослова, являлся одним из ближайших сподвижников Иисуса Христа. Оба апостола носили имя Зеведеевы, так как происходили из семьи Зеведея, который был рыбаком, жившим на Геннисаретском озере.
После Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, святой Иаков отправился в миссионерское путешествие по Испании и другим странам, распространяя учение Иисуса Христа. Вернувшись в Иерусалим, он активно проповедовал, утверждая, что Иисус Христос является истинным Мессией и Спасителем мира. В своих проповедях апостол Иаков также критиковал фарисеев и книжников за их жестокосердие и неверие.
Иудеи, не в силах противостоять апостольскому слову, прибегли к крайним мерам. Они наняли философа-волхва Гермогена, известного своими оккультными знаниями, чтобы тот вступил в диспут с апостолом и опроверг его утверждения о Христе как обетованном Мессии. Гермоген направил к апостолу своего ученика Филита. Однако Филит, выслушав проповедь святого Иакова, уверовал в Иисуса Христа. Это произвело столь сильное впечатление на Гермогена, что он сжег свои магические книги, принял крещение и стал истинным последователем христианства.
Не удовлетворившись этим, иудеи убедили царя Ирода Агриппу, правившего Иудеей в период с 40 по 44 годы, схватить апостола Иакова и приговорить его к смерти. Святой Иаков, несмотря на смертный приговор, продолжал бесстрашно свидетельствовать о Христе. Его мужество произвело глубокое впечатление на одного из доносчиков, Иосию, который уверовал в истинность слов апостола о пришествии Мессии.
Когда апостола вели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своих грехах и молил о прощении. Апостол Иаков, проявив великодушие, обнял и поцеловал его, сказав: «Мир тебе и прощение». Иосия, вдохновленный примером апостола, публично исповедал свою веру во Христа и был обезглавлен вместе с ним в 44 году в Иерусалиме.
Приметы дня
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- Если на Якова выдался погожий день, то лето будет долгим и жарким.
- Дождь с утра — к богатому урожаю зерна.
- Звездная ночь на 13 мая сулит лето с грозами.
- Обилие майских жуков — к засухам летом.
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Что можно делать в Яков день
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13 мая принято ходить в храм и возносить святому молитву. Апостолу Иакову Зеведееву молятся в укреплении веры, помощи в избавлении от скорби и жизненных неурядиц и избавлении от недугов.
Женщинам в этот день рекомендуется заниматься уборкой. Считалось, что чем больше дел хозяйка дома сделает до полудня, тем больше благополучия будет у семьи.
Мужчины в этот день обычно работают на земле и готовятся к посевным работам. Кроме того, 13 мая принято покупать садовый инвентарь или чинить старый. Инструмент, купленный на Якова, долго прослужит.
Что нельзя делать в этот день
По народным поверьям, в день Якова Теплого не следует надевать одежду красного, розового или оранжевого цвета, иначе будет сложно устроить личную жизнь. А для тех, кто уже находится в отношениях, яркая одежда может привлечь раздор в семью.
Нельзя 13 мая давать или брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы.
В день памяти Иакова не стоит ворошить прошлое, иначе можно навлечь на себя новые беды и проблемы.
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