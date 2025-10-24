Депутат Чаплин рассказал, как выбрать дачу для проживания круглый год

24 октября 2025, 11:00

Фото: istockphoto / Armastas

При выборе дачи для постоянного проживания важно обращать внимание не на внешний вид, а на качество строительства и инженерные системы. Об этом в беседе с RT заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.





По его словам, дом должен быть капитальным, с надёжным утеплением стен, кровли и фундамента. Он отметил, что хороший тёплый контур — основа комфорта и экономии на отоплении зимой.



Чаплин рекомендовал отдавать предпочтение домам из кирпича, газобетона или бруса, построенным по строительным нормам. При этом депутат подчеркнул необходимость проверки инженерных коммуникаций.

«Обязательно нужно оценить состояние электропроводки — она должна быть рассчитана на повышенные нагрузки. Не менее критичны вопросы отопления и водоснабжения. Без стабильного функционирования этих систем жизнь за городом зимой превратится в испытание», — пояснил он.