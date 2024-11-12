Депутат ГД Бессараб объяснила, что считать уважительной причиной для пропуска работы

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Стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, болезнь или смерть родственника могут считаться уважительными причинами для отсутствия на работе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
Она пояснила, что, например, болезнь требует предъявления листка временной нетрудоспособности, а личные причины, такие как смерть близкого, также могут быть обоснованием.
Бессараб подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом. В любом случае, при возможности, необходимо уведомить работодателя о причине отсутствия.
Ранее «Радио 1» сообщало, как побороть бессонницу без препаратов, с помощью одних лишь дыхательных упражнений.
Также в нашем материале можно подробнее ознакомиться с тем, как заподозрить проблемы с сердцем по тому, какую позу для сна выбирает человек. Признаком серьезных проблем с сердцем может быть дискомфорт во время сна, когда человек лежит на спине.
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Бессараб подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом. В любом случае, при возможности, необходимо уведомить работодателя о причине отсутствия.
Ранее «Радио 1» сообщало, как побороть бессонницу без препаратов, с помощью одних лишь дыхательных упражнений.
Также в нашем материале можно подробнее ознакомиться с тем, как заподозрить проблемы с сердцем по тому, какую позу для сна выбирает человек. Признаком серьезных проблем с сердцем может быть дискомфорт во время сна, когда человек лежит на спине.
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Мария Моисеева