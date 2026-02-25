Для маркетплейсов введут новые правила
Для маркетплейсов введут единые требования к отображению стоимости товара — цена должна показываться одинаково вне зависимости от выбранного способа оплаты.
Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в Госдуме во время отчета правительства о работе за 2025 год. Он отметил, что упомянутая тема вызывает у покупателей беспокойство — люди опасаются, что из‑за изменений могут потерять возможность приобретать привычные товары по низкой цене с удобной доставкой. Также, по словам Мишустина, для маркетплейсов установят правила проверки информации о товарах через государственные информационные системы и профильные реестры, включая данные о маркировке и наличии сертификатов.
Ранее, 11 февраля, глава Минпромторга Антон Алиханов говорил о намерении с 2027 года установить НДС в 22% на иностранные товары, чтобы уравнять условия для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Однако вскоре стало известно, что Госдума сняла с рассмотрения инициативу о повышении НДС на импорт.
