Эксперт назвала крайний час для ужина

Ким: ужинать лучше до 9 часов вечера, но не позже, чем за три часа до сна
Специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Ким Екатерина посоветовала есть вечером до «‎9 часов» и оставлять не меньше трех часов до сна. Об этом пишет РИА Новости.



Эксперт объяснила, что поздняя трапеза создает лишнюю нагрузку. Даже при рабочем графике до глубокой ночи садиться за стол в полночь она не советует. К ночи обмен веществ замедляется. Из-за этого пища в поздние часы приносит меньше пользы организму.

Ким Екатерина подчеркнула, что четкий режим питания улучшает усвоение еды. По ее словам, организму легче справляться с такой нагрузкой, если человек ест регулярно.

Ранее стало известно, что йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы.

Дарья Осипова

