Эксперт назвала крайний час для ужина
Специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Ким Екатерина посоветовала есть вечером до «9 часов» и оставлять не меньше трех часов до сна. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт объяснила, что поздняя трапеза создает лишнюю нагрузку. Даже при рабочем графике до глубокой ночи садиться за стол в полночь она не советует. К ночи обмен веществ замедляется. Из-за этого пища в поздние часы приносит меньше пользы организму.
Ким Екатерина подчеркнула, что четкий режим питания улучшает усвоение еды. По ее словам, организму легче справляться с такой нагрузкой, если человек ест регулярно.
Ранее стало известно, что йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы.
