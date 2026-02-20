Эксперт назвала зарплаты электриков в Татарстане

20 февраля 2026, 16:39

Зарплаты электриков в Татарстане достигают 135 тысяч рублей

Фото: iStock/puhimec

Средняя зарплата электриков в Татарстане составляет от 62 до 135 тысяч рублей. Об сообщает «Татар-информ» со ссылкой на слова HR-эксперта Зулии Лоиковой.





Собеседница агенства объяснила, что уровень дохода зависит от квалификации, допусков и места работы. Например, электрик может зарабатывать около 90 тысяч рублей, электромонтажник с более серьезными допусками — 120–135 тысяч, а электромонтер четвертого-шестого разряда — от 70 до 100 тысяч рублей.



Она также отметила, что специалисты этой сферы всегда востребованы на рынке труда. Резюме электриков намного меньше, и без работы они практически не остаются.

«Они все пристроены», — сказала Лоикова.