Эксперт по кибербезопасности указал на бессмысленность полной блокировки интернета
Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что в России не имеет смысла блокировать весь интернет. Его слова передает «Москва 24».
По мнению Курочкина, в теории сильно «сузить» глобальный интернет возможно, однако РФ этого делать не станет. Страна выбрала путь точечного ограничения вредоносных ресурсов, а не полного закрытия доступа к Сети.
«Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора», — пояснил эксперт.
При этом он не исключил возможную блокировку некоторых зарубежных сервисов, которые могут оказать негативное влияние. Однако «жизненно важные структуры» в любом случае затронуты не будут: большинство россиян не используют иностранные платформы в повседневной жизни, уверяет Курочкин.
«Чтобы заплатить, поесть, дозвониться, отправить сообщение родственникам, западные платформы мы практически не используем», — подвел итог собеседник «Москвы 24».Напомним, что с 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит расширенные полномочия по контролю над российским сегментом интернета. Новые правила дадут Роскомнадзору, Минцифры и ФСБ возможность централизованно управлять интернет-инфраструктурой страны, вплоть до временной изоляции Рунета от глобальной сети.