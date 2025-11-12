Эксперт по кибербезопасности указал на бессмысленность полной блокировки интернета

12 ноября 2025, 04:04

Эксперт Курочкин: Полная блокировка всего интернета в России не имеет смысла

Фото: iStock/ktsimage

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что в России не имеет смысла блокировать весь интернет. Его слова передает «Москва 24».





По мнению Курочкина, в теории сильно «сузить» глобальный интернет возможно, однако РФ этого делать не станет. Страна выбрала путь точечного ограничения вредоносных ресурсов, а не полного закрытия доступа к Сети.





«Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора», — пояснил эксперт.

«Чтобы заплатить, поесть, дозвониться, отправить сообщение родственникам, западные платформы мы практически не используем», — подвел итог собеседник «Москвы 24».