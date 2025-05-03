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Не только «Нимфоманка»: Топ-10 лучших эротических фильмов всех времен

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Искусство физической любви является самым завораживающим интимным процессом, который можно увидеть на большом экране. Продуманные до мельчайших деталей сцены интимной близости передают сложные эмоции и настоящие отношения героев. Ими восхищаются, о них говорят.
Десять лучших эротических фильмов предлагает Life.ru.

«Плохая девочка» (Bad girl)


В начале 2025 года в российском прокате вышел эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм рассказывает об успешной деловой женщине, которая много лет замужем, однако при этом не получает удовольствия от супруга. В результате, главная героиня заводит роман с молодым стажером из ее компании.

Фото: кадр из фильма «Плохая девочка»

В этой картине присутствуют откровенные сцены с участием 57-летней Кидман.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 5,9 из 10.

«С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut)


Австралийская и американская актриса Николь Кидман ранее снималась в эротическом кино. 25 лет назад на экраны с ее участием вышла картина «С широко закрытыми глазами», которая в дальнейшем стала культовой.

В основу сценария фильма легло произведение Артура Шницлера «Новелла о снах», в которой рассказывается о похождениях двух супругов. Вместе с Кидман в фильме снялся Том Круз, с которым она на момент съёмок состояла в официальном браке. Возможно, это помогло им без проблем сняться в горячих сценах. Однако практически сразу после выхода этой картины актеры разошлись.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.

«Эммануэль» (Emmanuelle)


Экранизация романа Эммануэль Арсан «Эммануэль», снятая режиссёром Жюстом Жакеном, вышла на экраны в период сексуальной революции и положила начало процветанию эротического жанра.

Эта история о молодой француженке Эммануэль, которая вынуждена жить вместе с супругом Жаном в Бангкоке. В этом городе ей скучно жить, чтобы разнообразить унылые будни, она начинает похождения по Юго-Восточной Азии. Удивительно, но в этом ее поддерживает муж.

Фото: кадр из фильма «Эммануэль»

Ярлык «Эммануэль» сопровождал актрису Сильвию Кристель до конца ее карьеры. Она также сыграла в нескольких продолжениях эротической ленты.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,6 из 10.

«Горькая луна» (Bitter Moon)


«Горькая луна» Романа Полански с Хью Грантом и Эмманюэль Сенье рассказывает о том, как супружеская пара, Найджел и Фиона, отправляется в круиз по Средиземному морю, чтобы укрепить свой брак. Там они знакомятся с необычной парой — частично парализованным мужчиной Оскаром и его молодой супругой Мими. Новые знакомые не только делятся подробностями о своей сексуальной жизни, но и пытаются вовлечь Найджела и Фиону в эту игру.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,8 из 10.

«50 оттенков серого» (Fifty Shades of Grey)


Трилогия «50 оттенков серого», снятая по одноимённому роману писательницы Э. Л. Джеймс, считается современной классикой эротического жанра. Книга Джеймс была распродана тиражом в 100 млн экземпляров по всему миру и переведена более чем на 50 языков.

Примечательно, что экранизация не получила восторженных отзывов. Однако актёры после выхода первого фильма проснулись знаменитыми. История студентки, которая влюбляется в миллиардера, любящего БДСМ, покорила много представительниц слабого пола.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,4 из 10.

«Матадор» (Matador)


Эротический триллер Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом повествует о том, как между двумя серийными убийцами вспыхивает страсть. Интрига заключается в том, что оба смотрят друг на друга как на потенциальную жертву.

Режиссер назвал «Матадор» самым абстрактным своим фильмом.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,9 из 10.

«Необратимость» (Irréversible)


Одним из самых провокационных и жестоких фильмов в мировом кинематографе является «Необратимость». Во время премьеры на Каннском кинофестивале 250 человек вышли из зала, а некоторые даже потеряли сознание.

Сюжет картины об изнасиловании идет в обратном хронологическом порядке, что делает ее еще более сложной и интересной. В феврале 2021 года, к 20-летию фильма, вышла новая версия, смонтированная в хронологическом порядке.

Главные роли в «Необратимости» сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.

«Турецкие наслаждения» (Turks fruit)


Фильм «Турецкие наслаждения» или «Турецкие сладости» снят по мотивам одноименного романа Яна Волкерса. По сюжету картины Эрик и Ольга знакомятся с целью секса, однако их эротическое приключение в машине перерастает в сильную любовь, которую они пронесут до конца своих дней.

Фото: кадр из фильма «Турецкие наслаждения»

В 1973 году «Турецкие наслаждения» были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.

«Нимфоманка» (Nymphomaniac)


Однажды утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, находит в переулке Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Забрав женщину домой, он задается вопросом, как же она дошла до такой жизни. Вскоре Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.

Примечательно, что в сценах секса снимались профессиональные порноактёры.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.

«Стыд» (Shame)


Фильм «Стыд» повествует о мужчине из Нью-Йорка, Брэндоне, который не способен контролировать свою интимную жизнь. Он — завсегдатай клубов и баров, который находится в постоянном поиске девушки на одну ночь. Остановить его может только сестра, погрязшая в собственных проблемах.

Эта роль сделала Майкла Фассбендера секс-символом зарубежного кино.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,6 из 10.

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Лето без чипсов: россиян предупредили о дефиците Lay’s и Cheetos
PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов Lay's из-за маркировки
03 мая 2025, 12:29

Фото: iStock/Ana-O

Компания PepsiCo предупредила торговые сети о том, что в мае–июле не сможет гарантировать стабильные поставки снеков (чипсы Lay's и Cheetos, а также сухарики «Хрустим») из-за сложностей у поставщиков упаковки.
Соответствующее уведомление от компании получила торговая сеть «Лента», информацию подтвердил ее представитель. Предупреждение PepsiCo о технических сложностях подтвердил РБК источник еще в одной крупной торговой сети. Основной причиной трудностей, по его словам, стало снижение производительности линий.

Основные поставщики упаковки столкнулись с проблемами в работе оборудования, наносящего коды маркировки. В период с февраля по апрель текущего года эффективность работы оборудования составила не более 75% от заявленной.

Примечательно, что компания PepsiCo рекомендовала торговым сетям сформировать запас снеков, покрывающий спрос как минимум на несколько месяцев продаж, еще в марте, связав это с подготовкой к запуску в РФ обязательной маркировки снеков.

По данным производителя, перебои могут коснуться таких позиций, как чипсы Lay's со вкусами краба, хамона и лобстера, чипсы Cheetos с крабом, сыром и кетчупом, сухарики «Хрустим» со вкусами сливочного лосося, телятины на гриле, чиабатты с моцареллой и песто.

По словам сопредседателя цифрового комитета АКОРТ Анны Орловой, в торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках. Она пояснила, что снеки, которые были произведены до 1 мая, могут продаваться без маркировки. Орлова напомнила, что чипсы имеют длительный срок годности — до 6 месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян.

«У нас сформирован достаточный запас продукции, что позволит избежать нехватки товаров на полках», — сообщил представитель «Ленты».

«Для обеспечения торговых точек продукцией мы увеличили запасы снеков», — подчеркнул собеседник РБК.

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также не ожидает сложностей с запасами чипсов.

Напомним, С 1 мая текущего года производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами, сухариками, гренками, кукурузными палочками, начос, готовым попкорном и хлебцами.

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Исполнительница роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» заболела раком
У Наталии Гусевой-Мурашкевич обнаружили онкозаболевание
03 мая 2025, 11:12

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

У исполнительницы роли Алисы Селезневой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.
Как сообщает Mash, на протяжении последних нескольких лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований. Она постоянно находится под наблюдением врачей. Наталия уже перенесла несколько операций.

Гусева-Мурашкевич с 1994 года — профессиональный биохимик. В 1993 году она вышла замуж за Дениса Мурашкевича. Брак распался спустя восемь лет. Два года спустя Наталия вышла замуж за Сергея Амбиндера, арт-директора благотворительной организации «Русфонд». У бывшей актрисы две дочери от этих браков.

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Принц Гарри объяснил отказ привозить семью в Великобританию
Принц Гарри: Очень хочу помириться с семьей
03 мая 2025, 09:17

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Instagram* @meghan.markle.official)

Принц Гарри рассказал, как у него складываются отношения с родными и объяснил, почему его семья не посещает Великобританию. Член британской королевской семьи последние пять лет проживает в США.
У Гарри испортились отношения с королевской семьей после того, как он выпустил откровенную биографическую книгу. 40-летний принц признался, что хотел бы наладить общение с отцом Карлом III, у которого диагностирован рак.

«Очень хочу помириться с семьей. Не вижу смысла в продолжении конфликта. Я не знаю, сколько еще времени осталось у моего отца, а он не общается со мной из-за этих спорных моментов с охраной», — приводит слова Гарри BBC.
Гарри также подчеркнул, что отказывается привозить свою семью в Великобританию по соображениям безопасности. Принца не устраивает запрет на ношение оружия частной охраной.

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Чубайс попросил суд отменить арест его имущества
Анатолий Чубайс отправил ходатайство об отмене ареста денежных средств
03 мая 2025, 08:21

Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Анатолий Чубайс обратился с ходатайством об отмене ареста на денежные средства. Экс-глава «Роснано» с соответствующим ходатайством обратился в арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает РБК.

В начале апреля стало известно, что суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб.

По данным источника, в ходатайстве Чубайса указывается необоснованность иска «Роснано». Экс-глава корпорации также настаивает, что в иске нет доказательной базы намерения с его стороны скрыть имущество от возможного взыскания.

В декабре прошлого года Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам по обвинению в краже имущества. Общая сумма составляет порядка 65 миллионов рублей.

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Французский бренд намерен взыскать 2 миллиона рублей с психолога Вероники Степановой
#суд
#деньги
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#имущество
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Французский бренд намерен взыскать 2 миллиона рублей с психолога Вероники Степановой
Компания Tefal подала иск на Веронику Степанову
03 мая 2025, 07:26

Вероника Степанова (Фото: Telegram/ @veronikastepanova20 011)

Компания Tefal подала иск в суд против психолога Вероники Степановой. Против известного ютуб-блогера выступил головной офис бренда по выпуску мелковой бытовой техники для кухни.
Французская компания намерена через суд взыскать со Степановой два миллиона рублей. Причина иска на данный момент неизвестна.

Российский психолог в социальных сетях неоднократно публиковала фото из Мексики, где она проживает вместе со своей семьей. На Степанову в России оформлено ИП. По данным системы «Спарк», женщина на территории России занимается различной предпринимательской деятельностью — от торговли книгами и до деятельности в области медицины. На YouTube у Степановой более двух миллионов подписчиков.

В октябре 2024-го года телеведущая Светлана Бондарчук обратилась в суд против Степановой. Светлане не понравился видеоразбор психолога о ней.

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