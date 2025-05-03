Не только «Нимфоманка»: Топ-10 лучших эротических фильмов всех времен

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Искусство физической любви является самым завораживающим интимным процессом, который можно увидеть на большом экране. Продуманные до мельчайших деталей сцены интимной близости передают сложные эмоции и настоящие отношения героев. Ими восхищаются, о них говорят.
Десять лучших эротических фильмов предлагает Life.ru.
В начале 2025 года в российском прокате вышел эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм рассказывает об успешной деловой женщине, которая много лет замужем, однако при этом не получает удовольствия от супруга. В результате, главная героиня заводит роман с молодым стажером из ее компании.
В этой картине присутствуют откровенные сцены с участием 57-летней Кидман.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 5,9 из 10.
Австралийская и американская актриса Николь Кидман ранее снималась в эротическом кино. 25 лет назад на экраны с ее участием вышла картина «С широко закрытыми глазами», которая в дальнейшем стала культовой.
В основу сценария фильма легло произведение Артура Шницлера «Новелла о снах», в которой рассказывается о похождениях двух супругов. Вместе с Кидман в фильме снялся Том Круз, с которым она на момент съёмок состояла в официальном браке. Возможно, это помогло им без проблем сняться в горячих сценах. Однако практически сразу после выхода этой картины актеры разошлись.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.
Экранизация романа Эммануэль Арсан «Эммануэль», снятая режиссёром Жюстом Жакеном, вышла на экраны в период сексуальной революции и положила начало процветанию эротического жанра.
Эта история о молодой француженке Эммануэль, которая вынуждена жить вместе с супругом Жаном в Бангкоке. В этом городе ей скучно жить, чтобы разнообразить унылые будни, она начинает похождения по Юго-Восточной Азии. Удивительно, но в этом ее поддерживает муж.
Ярлык «Эммануэль» сопровождал актрису Сильвию Кристель до конца ее карьеры. Она также сыграла в нескольких продолжениях эротической ленты.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,6 из 10.
«Горькая луна» Романа Полански с Хью Грантом и Эмманюэль Сенье рассказывает о том, как супружеская пара, Найджел и Фиона, отправляется в круиз по Средиземному морю, чтобы укрепить свой брак. Там они знакомятся с необычной парой — частично парализованным мужчиной Оскаром и его молодой супругой Мими. Новые знакомые не только делятся подробностями о своей сексуальной жизни, но и пытаются вовлечь Найджела и Фиону в эту игру.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,8 из 10.
Трилогия «50 оттенков серого», снятая по одноимённому роману писательницы Э. Л. Джеймс, считается современной классикой эротического жанра. Книга Джеймс была распродана тиражом в 100 млн экземпляров по всему миру и переведена более чем на 50 языков.
Примечательно, что экранизация не получила восторженных отзывов. Однако актёры после выхода первого фильма проснулись знаменитыми. История студентки, которая влюбляется в миллиардера, любящего БДСМ, покорила много представительниц слабого пола.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,4 из 10.
Эротический триллер Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом повествует о том, как между двумя серийными убийцами вспыхивает страсть. Интрига заключается в том, что оба смотрят друг на друга как на потенциальную жертву.
Режиссер назвал «Матадор» самым абстрактным своим фильмом.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,9 из 10.
Одним из самых провокационных и жестоких фильмов в мировом кинематографе является «Необратимость». Во время премьеры на Каннском кинофестивале 250 человек вышли из зала, а некоторые даже потеряли сознание.
Сюжет картины об изнасиловании идет в обратном хронологическом порядке, что делает ее еще более сложной и интересной. В феврале 2021 года, к 20-летию фильма, вышла новая версия, смонтированная в хронологическом порядке.
Главные роли в «Необратимости» сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.
Фильм «Турецкие наслаждения» или «Турецкие сладости» снят по мотивам одноименного романа Яна Волкерса. По сюжету картины Эрик и Ольга знакомятся с целью секса, однако их эротическое приключение в машине перерастает в сильную любовь, которую они пронесут до конца своих дней.
В 1973 году «Турецкие наслаждения» были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.
Однажды утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, находит в переулке Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Забрав женщину домой, он задается вопросом, как же она дошла до такой жизни. Вскоре Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Примечательно, что в сценах секса снимались профессиональные порноактёры.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.
Фильм «Стыд» повествует о мужчине из Нью-Йорка, Брэндоне, который не способен контролировать свою интимную жизнь. Он — завсегдатай клубов и баров, который находится в постоянном поиске девушки на одну ночь. Остановить его может только сестра, погрязшая в собственных проблемах.
Эта роль сделала Майкла Фассбендера секс-символом зарубежного кино.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,6 из 10.
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«Плохая девочка» (Bad girl)
В начале 2025 года в российском прокате вышел эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм рассказывает об успешной деловой женщине, которая много лет замужем, однако при этом не получает удовольствия от супруга. В результате, главная героиня заводит роман с молодым стажером из ее компании.
Фото: кадр из фильма «Плохая девочка»
В этой картине присутствуют откровенные сцены с участием 57-летней Кидман.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 5,9 из 10.
«С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut)
Австралийская и американская актриса Николь Кидман ранее снималась в эротическом кино. 25 лет назад на экраны с ее участием вышла картина «С широко закрытыми глазами», которая в дальнейшем стала культовой.
В основу сценария фильма легло произведение Артура Шницлера «Новелла о снах», в которой рассказывается о похождениях двух супругов. Вместе с Кидман в фильме снялся Том Круз, с которым она на момент съёмок состояла в официальном браке. Возможно, это помогло им без проблем сняться в горячих сценах. Однако практически сразу после выхода этой картины актеры разошлись.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.
«Эммануэль» (Emmanuelle)
Экранизация романа Эммануэль Арсан «Эммануэль», снятая режиссёром Жюстом Жакеном, вышла на экраны в период сексуальной революции и положила начало процветанию эротического жанра.
Эта история о молодой француженке Эммануэль, которая вынуждена жить вместе с супругом Жаном в Бангкоке. В этом городе ей скучно жить, чтобы разнообразить унылые будни, она начинает похождения по Юго-Восточной Азии. Удивительно, но в этом ее поддерживает муж.
Фото: кадр из фильма «Эммануэль»
Ярлык «Эммануэль» сопровождал актрису Сильвию Кристель до конца ее карьеры. Она также сыграла в нескольких продолжениях эротической ленты.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,6 из 10.
«Горькая луна» (Bitter Moon)
«Горькая луна» Романа Полански с Хью Грантом и Эмманюэль Сенье рассказывает о том, как супружеская пара, Найджел и Фиона, отправляется в круиз по Средиземному морю, чтобы укрепить свой брак. Там они знакомятся с необычной парой — частично парализованным мужчиной Оскаром и его молодой супругой Мими. Новые знакомые не только делятся подробностями о своей сексуальной жизни, но и пытаются вовлечь Найджела и Фиону в эту игру.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,8 из 10.
«50 оттенков серого» (Fifty Shades of Grey)
Трилогия «50 оттенков серого», снятая по одноимённому роману писательницы Э. Л. Джеймс, считается современной классикой эротического жанра. Книга Джеймс была распродана тиражом в 100 млн экземпляров по всему миру и переведена более чем на 50 языков.
Примечательно, что экранизация не получила восторженных отзывов. Однако актёры после выхода первого фильма проснулись знаменитыми. История студентки, которая влюбляется в миллиардера, любящего БДСМ, покорила много представительниц слабого пола.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,4 из 10.
«Матадор» (Matador)
Эротический триллер Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом повествует о том, как между двумя серийными убийцами вспыхивает страсть. Интрига заключается в том, что оба смотрят друг на друга как на потенциальную жертву.
Режиссер назвал «Матадор» самым абстрактным своим фильмом.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,9 из 10.
«Необратимость» (Irréversible)
Одним из самых провокационных и жестоких фильмов в мировом кинематографе является «Необратимость». Во время премьеры на Каннском кинофестивале 250 человек вышли из зала, а некоторые даже потеряли сознание.
Сюжет картины об изнасиловании идет в обратном хронологическом порядке, что делает ее еще более сложной и интересной. В феврале 2021 года, к 20-летию фильма, вышла новая версия, смонтированная в хронологическом порядке.
Главные роли в «Необратимости» сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.
«Турецкие наслаждения» (Turks fruit)
Фильм «Турецкие наслаждения» или «Турецкие сладости» снят по мотивам одноименного романа Яна Волкерса. По сюжету картины Эрик и Ольга знакомятся с целью секса, однако их эротическое приключение в машине перерастает в сильную любовь, которую они пронесут до конца своих дней.
Фото: кадр из фильма «Турецкие наслаждения»
В 1973 году «Турецкие наслаждения» были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.
«Нимфоманка» (Nymphomaniac)
Однажды утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, находит в переулке Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Забрав женщину домой, он задается вопросом, как же она дошла до такой жизни. Вскоре Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Примечательно, что в сценах секса снимались профессиональные порноактёры.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.
«Стыд» (Shame)
Фильм «Стыд» повествует о мужчине из Нью-Йорка, Брэндоне, который не способен контролировать свою интимную жизнь. Он — завсегдатай клубов и баров, который находится в постоянном поиске девушки на одну ночь. Остановить его может только сестра, погрязшая в собственных проблемах.
Эта роль сделала Майкла Фассбендера секс-символом зарубежного кино.
Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,6 из 10.
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Екатерина Коршунова