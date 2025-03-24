Феофанов день 25 марта: как избежать неприятностей и не остаться без средств к существованию, народные приметы

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В народном календаре 25 марта отмечается Феофанов день. Наши предки полагали, что к этому времени снег полностью сходит с земли, а почва оттаивает. В этот день православные христиане почитают память святого преподобного Феофана Исповедника. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника, кто такой Феофан
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Феофан Исповедник родился в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Его отец был родственником императора Льва Исавра и умер через три года после рождения Феофана. Выросший при дворе Феофан стал сановником императора Льва Хазара и вступил в брак. Сохранив целомудрие, он принял решение стать монахом. В Сигрианской области он встретил старца Григория Стратигия, который предсказал ему мученическую кончину. После этого супруга Феофана стала монахиней, а сам святой принял монашеский постриг от Григория.
По благословению старца Феофан основал монастырь на острове Калоним и занимался переписыванием книг, став в этом мастером. Позже он основал еще один монастырь в «Великом Селе» и стал его игуменом. За труды и подвиги Господь наградил его даром чудотворения.
На VII Вселенском Соборе в Никее в 787 году Феофан защищал православие, придя на Собор в заплатанном рубище. Он тяжело заболел в 50 лет, но продолжал писать «Хронографию» – историю Церкви с 285 по 813 год. Этот труд стал ценным источником по истории Церкви.
Когда святой был уже старцем, возобновилось иконоборчество. Феофан был заключен в темницу, а его обитель сожжена. Он умер в темнице через 23 дня в 818 году. После смерти гонителя христиан императора Льва Армянина обитель была восстановлена, и туда перенесли мощи Феофана Исповедника.
Приметы дня
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- По Феофанову дню судили о погоде летом и урожае. Туман 25 марта предвещал урожай льна, овса и конопли.
- Если к 25 марта установилась настоящая весенняя погода, то лето выдастся ненастным.
- Иней на ветках деревьев знаменовал дождливый июнь.
- Если лёд начинает тонуть, это предвещает бедный урожай.
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Что можно делать 25 марта
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В этот день можно посетить храм и обратиться с молитвой к Феофану Сигрианскому. У святого просят укрепить веру, исцелить от различных недугов и защитить от козней тёмных сил. На Феофана хорошо провести уборку в доме. Избавление жилища от последствий зимы и накопившегося хлама было своего рода ритуалом, предваряющим приход весны и благополучия в дом.
25 марта — подходящий день для приготовления круглого пирога, который символизирует гармонию в отношениях между близкими людьми.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не стоит поддаваться лени, иначе весь сезон пройдёт в бездействии.
- На Феофана лучше воздержаться от ссор и конфликтов, чтобы не навлечь на себя неприятности на весь год.
- 25 марта запрещено брать что-либо бесплатно. Существовало поверье, что за каждый предмет необходимо заплатить хотя бы символическую сумму, чтобы не навлечь на себя неприятности и не остаться без средств к существованию.
- В день Феофана лучше не отправляться в дальнее путешествие. В прежние времена верили, что в дороге могут случиться неприятности и планы не осуществятся.
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