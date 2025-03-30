В опасности не только модели? Как на самом деле живут жены арабских шейхов, истории жестокости, насилия и побегов

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Страны Востока отличаются большой религиозностью и порядком. Только всё чаще заголовки в СМИ пестрят историями о жестоком отношении с женщинами. Причем от насилия страдают как дамы, ищущие легких заработков, так и жены шейхов. Об обратной стороне чарующего Востока — в материале «Радио 1».
Новость о Марии Ковальчук, украинке, искалеченной в Дубае, облетела весь мир. 20-летнюю модель OnlyFans нашли в критическом состоянии на обочине дороги без документов. Оказалось, что накануне она участвовала в мероприятии PortaPotty, где за большие гонорары девушки подвергаются жестокому обращению со стороны богатых мужчин.
Кто такие шейхи?
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Если толковать дословно, «шейх» означает «старейшина», «глава рода» или «служитель высшего мусульманского духовенства». В арабском мире титул правителя эмирата и членов его семьи — «шейх». Этот титул может быть унаследован или присвоен особо достойным мусульманам.
Титулованные особы на Востоке – это очень состоятельная, знатная элита. В силу определённых обстоятельств основные источники нефти, которые приносят многомиллиардные прибыли, сосредоточены в государствах Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Ливан, Кувейт, Бахрейн и другие.
Шейхи много работают, приумножая капиталы семьи и государства. Отдыхают редко, но ярко и с размахом. Среди безобидных увлечений — арабские скакуны, верблюды, ставки на скачках, дорогие машины, разведение экзотических животных. Многие любят женщин, но в другом, более животном контексте.
Не стоит забывать, что страны пленительного Востока глубоко религиозны, и большая часть состоятельных людей имеет законных жён, иногда в большом количестве, называемом гаремом. Там положение женщин также трудно назвать хорошим.
Принцесса Иордании
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Часто дела семейные остаются за высокими заборами. На востоке женщина имеет значительно меньше прав в сравнении с европейкой. Замуж, как и в давние времена, девушку отдают по договору с родителями, и после отца невесту содержит муж. Несмотря на прогресс и отвоевывание некоторых прав, женщина по-прежнему должна быть покорной, а если нет, последует наказание.
Так, принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн в 2019 году сбежала в Великобританию от своего мужа — эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. Она взяла с собой 40 миллионов долларов и двоих дочерей. Женщина испугалась за свою жизнь и решилась бежать в Европу.
Стоит отметить, что речь идет не про обычную женщину. Хайя бинт аль-Хуссейн — дочь бывшего правителя Иордании, сводная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II и первая арабская женщина, участвовавшая в чемпионате мира по конному спорту. Она не вписывалась в представление о традиционной восточной женщине, поскольку среднее и высшее образование она получала в Лондоне, занималась конным спортом, гуманитарной деятельностью, сама водила автомобиль и следовала европейскому стилю в одежде.
Хайя узнала о новых ужасающих подробностях, связанных с возвращением своей младшей сестры Латифы в Дубай после попытки побега в 2018 году. В сети появилось видео, где Латифа рассказывает о жестоком обращении и пытках, которым она и её близкие подвергались, а также выдвигает серьёзные обвинения против мужа Хайи. Она считает его виновным в совершении убийств и других противоправных деяний.
«После того как умер мой дядя, он убил одну из его жен. Он убил её. Все знают об этом. Ту, которая из Марокко. Потому что её поведение было слишком дерзким. Думаю, она просто слишком много говорила, и он чувствовал, что она представляет для него угрозу, поэтому он просто убил её», — говорит на видео Латифа.
Шейх развелся с Хайей 7 февраля 2019 года. После этого ей стали угрожать, и Хайя поняла, что в ОАЭ для неё оставаться небезопасно, поэтому в апреле 2019 года она вместе с детьми сбежала в Великобританию.
Судебное разбирательство по делу опеки над детьми продолжалось восемь месяцев. Высокий суд Лондона признал, что правитель Дубая шейх Мохаммед похитил двух своих дочерей, Латифу и Шамсу, и угрожал бывшей жене Хайе.
В 2022 году, в процессе развода с Хайей, Верховный суд Англии и Уэльса, занимающийся вопросами семьи, принял решение, что эмир не будет иметь возможности активно участвовать в воспитании их общих детей и встречаться с ними лично из-за его склонности к контролю и принуждению.
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Развод Принцессы Дубая
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Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум — дочь правителя Дубая шейха Мохаммеда. Ее мать, гречанка Зоя Григоракос, состояла с шейхом в мизрахе — временном браке, разрешаемом суннитским исламом. Махра жила с матерью в Лондоне, пока не стала взрослой. В 15 лет девушка переехала в Дубай. У нее больше свободы, чем у ее братьев и сестер. Отец позволял дочери вести Instagram* и носить европейскую одежду.
В 2023 году отец подыскал дочери выгодную партию в лице Мана бин Мохаммеда бин Рашида. Он ее двоюродный брат и член королевской семьи Дубая. Свадьба молодых состоялась весной 2023 года и была по-настоящему шикарной. Отец невесты приложил все усилия, чтобы о торжестве говорили годами.
Спустя пять месяцев после бракосочетания Махра сообщила о предстоящем пополнении в семье в своём аккаунте в Instagram*. В мае 2024 года у пары родилась дочь. Всем казалось, что брак наполнен счастьем и муж по-настоящему любит жену.
В июле 2024 года всего через год после пышной свадьбы она объявила о разводе в том же Instagram*.
«Дорогой Муж, поскольку вы заняты другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, развожусь с тобой и развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена», — написала девушка.
Мужчина, исповедующий ислам, может всего лишь трижды произнести слова «развожусь», чтобы расторгнуть брак со своей супругой. Ему не нужна причина или разрешение жены. Так же могут и женщины высокого статуса, этим и воспользовалась принцесса.
Беглянка из Саудовской Аравии
Рахаф аль-Кунун родом из Саудовской Аравии. В семье девушка подвергалась побоям и психологическому давлению со стороны семьи. Отец угрожал лишить её жизни за то, что она не следует нормам ислама. Он пытался заставить её выйти замуж по договорённости. Когда Рахаф сделала короткую стрижку и по мнению отца стала похожа на мужчину, что противоречит исламу, он запер её дома на шесть месяцев. Кроме того, он отказывал ей в праве на образование. Находясь с семьей на каникулах в Бахрейне, девушка решилась на побег.
Во время пересадки в Бангкоке Рахаф аль-Кунун остановили сотрудники аэропорта и насильно отвезли в гостиницу. Там девушка смогла запереться в номере и поднять шумиху в соцсетях, опубликовав подробности побега и преследований. Крик о помощи был услышан — Канада предоставила Рахаф аль-Кунун убежище. Позже девушка расскажет:
«В Саудовской Аравии женщины живут как рабыни. Мы не можем сами решать, где нам учиться, где работать, за кого выходить замуж».
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