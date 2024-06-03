«Закон есть закон»: Глава Ингушетии Калиматов подтвердил задержание своего брата

Фото: istockphoto/ronstik
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его старший брат Магомед-Башир стал фигурантом уголовного дела. Тем не менее, он выразил надежду, что на предстоящих осенью выборах народ его поддержит и переизберёт на новый срок.
В своём телеграм-канале руководитель республики написал, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг своей семьи, чтобы избежать кривотолков. Он подтвердил, что его старший брат Магомет-Башир задержан по уголовной статье, в настоящее время в рамках расследования проводится следственная проверка, по её итогам будет вынесено решение суда.
Он также напомнил, что в сентябре пройдут очередные выборы главы Ингушетии и выразил надежду, что народ и парламент поддержат его и переизберут на новый срок.
В мае Мещанский районный суд Москвы отправил под арест старшего брата главы Ингушетии Магомет-Башира Калиматова, который ранее возглавлял республиканский филиал «Почты России». Он обвиняется в хищении денег в региональном ПФР.
Читайте также:
Арест мэра в Ингушетии: за что задержали Аушева, как ему удалось сбежать от полиции
Суд арестовал брата главы Ингушетии
Полиция проводит обыски в доме старшего брата главы Ингушетии
«Как брата меня это, конечно, не может не огорчать, но закон есть закон. Хотелось бы, чтобы все это понимали. Сам придерживаюсь этого принципа в работе и в жизни», — написал Калиматов.
Он также напомнил, что в сентябре пройдут очередные выборы главы Ингушетии и выразил надежду, что народ и парламент поддержат его и переизберут на новый срок.
В мае Мещанский районный суд Москвы отправил под арест старшего брата главы Ингушетии Магомет-Башира Калиматова, который ранее возглавлял республиканский филиал «Почты России». Он обвиняется в хищении денег в региональном ПФР.
Читайте также:
Арест мэра в Ингушетии: за что задержали Аушева, как ему удалось сбежать от полиции
Суд арестовал брата главы Ингушетии
Полиция проводит обыски в доме старшего брата главы Ингушетии
Александр Бойцов