«Институт Маска» может появиться в России
В России могут создать «Институт Маска». Об этом отец американского предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск заявил в интервью Москве 24.
По его словам, это может произойти в Казани. Так, предполагается, что в случае появления соответствующего института, там будут изучать гравитацию, пространства-времени и новые технологии.
«Человечество должно было заняться этим давно», — подчеркнул Маск.
Ранее Маск также заявлял, что Россия является отличной площадкой для ведения бизнеса. По его словам, страна имеет все необходимые характеристики для привлечения крупного капитала. При этом он добавил, что уровень технологического развития страны позволяет инвесторам выбирать из огромного числа перспективных направлений. Это делает российскую экономику наиболее привлекательной.