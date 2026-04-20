«Институт Маска» может появиться в России

20 апреля 2026, 18:10

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

В России могут создать «Институт Маска». Об этом отец американского предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск заявил в интервью Москве 24.





По его словам, это может произойти в Казани. Так, предполагается, что в случае появления соответствующего института, там будут изучать гравитацию, пространства-времени и новые технологии.



«Человечество должно было заняться этим давно», — подчеркнул Маск.