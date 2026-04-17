Интернет-энциклопедию РУВИКИ представили на мероприятии Минпросвещения
Проект интернет-энциклопедии РУВИКИ представили на образовательном мероприятии Министерства просвещения РФ, которое прошло 16 апреля 2026 года в Пятигорске. Участниками стали руководители региональных органов управления образованием.
Представители платформы приняли участие в сессии «О цифровой трансформации в сфере образования», где рассказали о возможностях энциклопедии и её применении в учебном процессе.
Сегодня РУВИКИ объединяет более 2,2 млн материалов, а её ежемесячная аудитория превышает 13 млн пользователей. Контент проходит проверку при участии ведущих научных и культурных организаций, включая Российскую академию наук, государственные библиотеки, музеи и архивы.
Платформа уже используется школьниками на разных этапах обучения — от поиска базовой информации до подготовки к экзаменам. В частности, в системе создан специальный портал для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а чат-бот энциклопедии интегрирован в сервис «Сферум».
Отмечается, что особое внимание в РУВИКИ уделяется безопасности использования искусственного интеллекта. Система работает только на основе проверенных материалов, не генерирует недостоверный контент и не выполняет задания за пользователя.
РУВИКИ — это современная российская интернет-энциклопедия, сочетающая автоматизацию и технологии искусственного интеллекта с экспертной проверкой данных.
Читайте также: