Россиянам предложили интересное блюдо для разнообразия новогоднего стола

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Шеф-повар ресторана Александр Русаков рекомендовал приготовить для новогоднего стола блюда различных кухонь мира, разнообразив привычные всем салаты и закуски.
«Скоро Новый год, а значит пора думать о праздничном столе и о том, что на него поставить. Если вам уже наскучил классический мясной оливье, то можно сделать его с камчатским крабом и свежим огурцом, а привычную сельдь под шубой заменить на угорь унаги или просто копчёный угорь — будет свежо, оригинально и вкусно», — отметил в беседе с Газета.ру Русаков.Кроме этого, он рассказал о таких закусках, как мини-сморреброды и брускетты. Хорошим украшением для праздничного стола, по его мнению, также могут стать бриоши с лимонным кремом.
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