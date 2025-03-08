Иванов день 9 марта: что нужно делать, чтобы приумножить достаток и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/marrakeshh
В народном календаре 9 марта — Иванов день. С ним связывали с возвращением птиц из теплых краев, что символизировало приближение весны.
В этот день православные верующие вспоминают первое и второе обретение главы Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/carla ribeiro
Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых после Девы Марии. Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии и родился на шесть месяцев раньше.
Иоанн Креститель проповедовал еврейскому народу на берегах Иордана, призывая к покаянию и крещению во оставление грехов. Его крещение не было благодатным таинством, оно было духовным приготовлением к будущему крещению водой и Святым Духом.
Получив откровение об Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира». Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу — это были апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный.
После крещения Иисуса Христа Иоанна Крестителя заключили в темницу, а затем казнили. Его тело было погребено учениками в Севастии, а честная глава спрятана Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая же Иоанна спрятала главу в сосуд и похоронила её на горе Елеонской. Через много лет глава была найдена вельможей Иннокентием, строителем церкви, и произошло Первое обретение главы.
Иннокентий хранил главу с благоговением, но перед смертью снова спрятал её. Церковь пришла в запустение. Святыня была снова утрачена и вновь обретена только в середине V века. Её перенесли впоследствии в Константинополь.
Иоанн Креститель почитается Церковью как «ангел, апостол, мученик, пророк, свечник, друг Христов, печать пророков, ходатай старой и новой благодати, самый почитаемый из рождённых и светлый голос Слова».
Рогатый жаворонок (Фото: iStock/Carol Hamilton)
Фото: iStock/Vipersniper
В прежние времена женщины избегали стирки в Иванов день, так как верили, что вместе с водой можно «смыть» здоровье всех членов семьи.
Не рекомендуется в этот праздник стричь волосы. Обрезание волос может привести к ухудшению здоровья и жизненных сил.
9 марта не стоит строить планы и совершать крупные покупки. В этот день лучше не начинать новые дела, успеха в них не будет.
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История праздника
Фото: iStock/carla ribeiro
Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых после Девы Марии. Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии и родился на шесть месяцев раньше.
Иоанн Креститель проповедовал еврейскому народу на берегах Иордана, призывая к покаянию и крещению во оставление грехов. Его крещение не было благодатным таинством, оно было духовным приготовлением к будущему крещению водой и Святым Духом.
Получив откровение об Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира». Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу — это были апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный.
После крещения Иисуса Христа Иоанна Крестителя заключили в темницу, а затем казнили. Его тело было погребено учениками в Севастии, а честная глава спрятана Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая же Иоанна спрятала главу в сосуд и похоронила её на горе Елеонской. Через много лет глава была найдена вельможей Иннокентием, строителем церкви, и произошло Первое обретение главы.
Иннокентий хранил главу с благоговением, но перед смертью снова спрятал её. Церковь пришла в запустение. Святыня была снова утрачена и вновь обретена только в середине V века. Её перенесли впоследствии в Константинополь.
Иоанн Креститель почитается Церковью как «ангел, апостол, мученик, пророк, свечник, друг Христов, печать пророков, ходатай старой и новой благодати, самый почитаемый из рождённых и светлый голос Слова».
Приметы дня
Рогатый жаворонок (Фото: iStock/Carol Hamilton)
- Теплый Иванов день – к теплому апрелю.
- Увидеть жаворонка или аиста в этот день – к счастью.
- Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне – жди лета холодного.
- Много снега в этот день – Пасха будет холодной.
- Карканье ворон в этот день сообщало о дождливом лете.
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Что можно делать 9 марта
Фото: iStock/Vipersniper
- Сходить в храм и помолиться Иоанну Крестителю. Просят у святого укрепить веру, привести к Господу близкого неверующего человека, благословить на духовное делание (паломничество, крестный ход и т.д.), помочь с выбором жизненного пути. Молитвы Иоанну Крестителю помогают избавиться от недугов. Нередко люди просят святого об исцелении от головной боли, даже если ситуация кажется безнадёжной. Вероятно, это связано с тем, как закончил свою жизнь святой.
- В ночь на девятое марта обычно снятся вещие сны. Важно постараться запомнить всё, что было увидено во сне. Возможно, скоро это станет реальностью.
- Оказывать материальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Наши предки верили, что это принесёт в дом изобилие и отданные деньги вернуться вдвойне.
- Уборка в доме в этот день — это не просто наведение чистоты, это ещё и символ обновления и готовности к весне.
- Иванов день хорошо подходит для посева семян на рассаду. Считается, что посадка в этот день обеспечит хороший рост растений.
Что нельзя делать в этот день
В прежние времена женщины избегали стирки в Иванов день, так как верили, что вместе с водой можно «смыть» здоровье всех членов семьи.
Не рекомендуется в этот праздник стричь волосы. Обрезание волос может привести к ухудшению здоровья и жизненных сил.
9 марта не стоит строить планы и совершать крупные покупки. В этот день лучше не начинать новые дела, успеха в них не будет.
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Елена Генералова