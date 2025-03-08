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Иванов день 9 марта: что нужно делать, чтобы приумножить достаток и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/marrakeshh

Фото: iStock/marrakeshh

В народном календаре 9 марта — Иванов день. С ним связывали с возвращением птиц из теплых краев, что символизировало приближение весны.
В этот день православные верующие вспоминают первое и второе обретение главы Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/carla ribeiro

Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых после Девы Марии. Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии и родился на шесть месяцев раньше.
Иоанн Креститель проповедовал еврейскому народу на берегах Иордана, призывая к покаянию и крещению во оставление грехов. Его крещение не было благодатным таинством, оно было духовным приготовлением к будущему крещению водой и Святым Духом.

Получив откровение об Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира». Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу — это были апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный.

После крещения Иисуса Христа Иоанна Крестителя заключили в темницу, а затем казнили. Его тело было погребено учениками в Севастии, а честная глава спрятана Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая же Иоанна спрятала главу в сосуд и похоронила её на горе Елеонской. Через много лет глава была найдена вельможей Иннокентием, строителем церкви, и произошло Первое обретение главы.

Иннокентий хранил главу с благоговением, но перед смертью снова спрятал её. Церковь пришла в запустение. Святыня была снова утрачена и вновь обретена только в середине V века. Её перенесли впоследствии в Константинополь.

Иоанн Креститель почитается Церковью как «ангел, апостол, мученик, пророк, свечник, друг Христов, печать пророков, ходатай старой и новой благодати, самый почитаемый из рождённых и светлый голос Слова».

Приметы дня


Рогатый жаворонок (Фото: iStock/Carol Hamilton)

  • Теплый Иванов день – к теплому апрелю.
  • Увидеть жаворонка или аиста в этот день – к счастью.
  • Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне – жди лета холодного.
  • Много снега в этот день – Пасха будет холодной.
  • Карканье ворон в этот день сообщало о дождливом лете.

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Что можно делать 9 марта


Фото: iStock/Vipersniper

  1. Сходить в храм и помолиться Иоанну Крестителю. Просят у святого укрепить веру, привести к Господу близкого неверующего человека, благословить на духовное делание (паломничество, крестный ход и т.д.), помочь с выбором жизненного пути. Молитвы Иоанну Крестителю помогают избавиться от недугов. Нередко люди просят святого об исцелении от головной боли, даже если ситуация кажется безнадёжной. Вероятно, это связано с тем, как закончил свою жизнь святой.
  2. В ночь на девятое марта обычно снятся вещие сны. Важно постараться запомнить всё, что было увидено во сне. Возможно, скоро это станет реальностью.
  3. Оказывать материальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Наши предки верили, что это принесёт в дом изобилие и отданные деньги вернуться вдвойне.
  4. Уборка в доме в этот день — это не просто наведение чистоты, это ещё и символ обновления и готовности к весне.
  5. Иванов день хорошо подходит для посева семян на рассаду. Считается, что посадка в этот день обеспечит хороший рост растений.

Что нельзя делать в этот день


В прежние времена женщины избегали стирки в Иванов день, так как верили, что вместе с водой можно «смыть» здоровье всех членов семьи.

Не рекомендуется в этот праздник стричь волосы. Обрезание волос может привести к ухудшению здоровья и жизненных сил.

9 марта не стоит строить планы и совершать крупные покупки. В этот день лучше не начинать новые дела, успеха в них не будет.


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Путин поздравил женщин с 8 Марта
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
08 марта 2025, 08:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что в РФ традиционно особое и искреннее отношение к этому празднику. По словам главы российского государства, женщины действительно успевают все, начиная с заботы о детях, заканчивая сохранением красоты и очарования.

«Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело», — подчеркнул российский лидер.

Путин пожелал российским женщинам успехов, здоровья, счастья и благополучия.

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Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова* объявили в розыск
МВД объявило в розыск звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова*
08 марта 2025, 07:40

Фото: iStock/Dzurag

Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в розыск. Об этом говорится в базе розыска МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Ранее разыскивался», — говорится в карточке ведомства.

Уточняется, что Аскеров* обвиняется в реабилитации нацизма. Причиной заведения дела стала его публикация о полководце Георгии Жукове, которая была размещена в соцсетях.

Напомним, в декабре 2022 года игрока «Что? Где? Когда?» признали иностранным агентом. В январе Росфинмониторинг внес Аскерова* в список экстремистов и террористов.

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*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#суд
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Стали известны плачевные последствия запуска взорвавшегося корабля Starship
Reuters: Неудачный запуск Starship привел к нарушению маршрутов 240 авиарейсов в США
08 марта 2025, 07:15

Фото: iStock/Brandon Moser

Неудачный запуск Starship спутал маршруты около 240 авиарейсов в США, сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что космический корабль Starship компании SpaceX был «утерян» во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Ракета-носитель стартовала в 02:34 по московскому времени, успешно выполнив разделение ступеней и возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку. Однако позже связь с кораблём прервалась, а телеметрия перестала поступать.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) зафиксировало 171 задержку вылета, 28 перенаправленных рейсов и 40 самолетов, которые задержались в воздухе в среднем на 22 минуты. Также сообщалось о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

Более чем 20 самолетам пришлось менять курс из-за обломков космического корабля.

Красивые кадры с падениями обломков засняли множество очевидцев и выложили клипы в соцсети. На завораживающее зрелище можно полюбоваться в Telegram-канале «Радио 1».


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#самолёты
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Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в скрытом выводе 150 миллиардов рублей
Генпрокуратура: Селезнев и Митюшов вывели из «Газпрома» около 150 млрд рублей
08 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Dmitriy83

Бывший глава маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и экс-топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов вывели около 150 миллиардов рублей из «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Такая информация значится в иске Генпрокуратуры РФ против этих мужчин, передает «Интерфакс».
Генпрокуратура подала иск 5 марта, назвав ответчиками Селезнева, Митюшова и связанные с ними компании, а третьими лицами — «Газпром нефтехим Салават» и «УК „Меркури кэпитал траст“».

Митюшов стал бенефициаром ключевых предприятий «Газпрома» в регионе, подчинив их через подконтрольные общества. Вместе с Селезневым он заключал выгодные контракты с такими фирмами, как «Салаватнефтехимремстрой», «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод», выводя часть средств за границу и вкладывая остальное в бизнес в России.

Ранее сообщалось, что блогера Александру Митрошину («Матерь Бложью»), которую задержали в Сочи 7 марта по подозрению в отмывании денег, уже привезли в Москву для следственных процедур. ​Девушке может грозить до ​семи лет лишения свободы.

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Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей

*признан Минюстом РФ иноагентом
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#ук
#газпром
#генпрокуратура
#компании
#рф
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Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей
Иноагент-мультипликатор Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей
08 марта 2025, 06:06

Павел Мунтян* (Фото: Instagram** @greenmoon2)

Основатель анимационной студии Toonbox и автор веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данным правоохранительных органов, переданным ТАСС, задолженность включает неоплаченные кредиты и штрафы.
Шесть исполнительных производств, инициированных в отношении Мунтяна*, включают взыскание 597 970 рублей в пользу физлиц и юрлиц, а также 917 тыс. рублей по кредитам. Три из них закрыты из-за невозможности установить местонахождение мультипликатора или его активов.

Ещё три производства связаны с неуплатой штрафов на 110 тыс. рублей за нарушения закона об иноагентах, наложенных судами Москвы.

Мунтян*, заочно осуждённый на 8 лет колонии за фейки о действиях ВС РФ, проживает за границей и объявлен в розыск. Минюст признал его иноагентом 14 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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