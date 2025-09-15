Кадыров заявил, что район Путина в Грозном стал знаком благодарности
Район имени Владимира Путина в Грозном представляет собой бизнес-проект, благодаря которому местные предприниматели выражают благодарность президенту РФ за устранение терроризма и помощь в восстановлении республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.
Строительство района, расположенного в центральной части Грозного на территории свыше 200 гектаров, планируется завершить к 2027 году.
«Район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. (...) Каждый в долгу перед ним (президентом России)», — заявил Кадыров.Он отметил, что в новом районе будет представлено множество уникальных архитектурных решений. При этом проект разрабатывался с учетом удобства для жителей и дальнейшего развития инфраструктуры.
В район Путина должны войти 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие социальные объекты. Общая протяженность дорог составит около 10 километров. Прогнозируемая численность населения нового района достигнет 100 тысяч человек.
Ранее Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград. По словам главы Чечни, несмотря на молодой возраст, Адам обладает богатым опытом и знаниями, однако к нему предъявляются повышенные требования.