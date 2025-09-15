Кадыров заявил, что район Путина в Грозном стал знаком благодарности

15 сентября 2025, 04:47

Кадыров: Район имени Путина в Грозном стал знаком благодарности президенту РФ

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Район имени Владимира Путина в Грозном представляет собой бизнес-проект, благодаря которому местные предприниматели выражают благодарность президенту РФ за устранение терроризма и помощь в восстановлении республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.





Строительство района, расположенного в центральной части Грозного на территории свыше 200 гектаров, планируется завершить к 2027 году.





«Район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. (...) Каждый в долгу перед ним (президентом России)», — заявил Кадыров.