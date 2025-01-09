Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на индексацию пенсий в 2026-2027 годах

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В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, ещё две — в 2027 году. Как рассказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пенсионные выплаты в следующем году будут увеличены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты увеличат на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.
Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский рассказал «Радио 1», что индексация коснётся тех граждан, которые являются «обычными пенсионерами» по закону.
Он напомнил, что пенсия россиянина состоит из двух частей: страховой, то есть это то, что отчисляет работодатель, и накопительной, которую работодатель направляет в негосударственные пенсионные фонды или в Пенсионный фонд России, это «живые деньги», они накапливаются путём инвестирования в облигации, акции, а затем выплачиваются единовременно.
По его словам, у этой системы есть и минусы: в Россию надвигается демографический кризис, из-за этого работников будет меньше, и в итоге отчислений в Пенсионный фонд поступает меньше.
Парламентарий подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.
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«То есть это те граждане, которые не входят в списки номер один, номер два и так далее, то есть это основная масса наших граждан, которые вышли на заслуженный отдых», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что пенсия россиянина состоит из двух частей: страховой, то есть это то, что отчисляет работодатель, и накопительной, которую работодатель направляет в негосударственные пенсионные фонды или в Пенсионный фонд России, это «живые деньги», они накапливаются путём инвестирования в облигации, акции, а затем выплачиваются единовременно.
«Что касается страховой пенсии, она как раз считается в баллах для упрощения, т.е. 1 балл с 1 января стоит 142 рубля, т.е. человек, у которого зарплата 23 тысячи рублей, с 1 января за год накапливает 1 балл, т.е. 142 рубля у него прибавляется к страховой части пенсии», — объяснил Звенигородский новый принцип расчёта пенсионных баллов в 2025 году, о чём ранее рассказал парламентарий Чаплин.Эксперт добавил, что если человек зарабатывает больше, например 46 тысяч в месяц, то и прибавка составит уже 284 рубля за год.
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По его словам, у этой системы есть и минусы: в Россию надвигается демографический кризис, из-за этого работников будет меньше, и в итоге отчислений в Пенсионный фонд поступает меньше.
«Количество людей, которые вышли на пенсию, оно всё-таки большое. У нас сейчас больше 43 миллионов пенсионеров. Соответственно, те, кто работают, и те, кто являются пенсионерами, их количество сейчас примерно 15 человек работающих на 10 человек пенсионеров. И, соответственно, создать из вот этого количества работающих достаточное количество денег для пенсии, т.е. те самые 40% замещения утраченного заработка из тех процентов, что платят, а мы платим, если помните, в Пенсионный фонд России менее 30%, т.е. из 30 не сделать 40», — раскрыл суть проблемы Звенигородский.Как ранее сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, важным критерием для пенсионных накоплений станет заработок: чтобы получить один пенсионный балл, граждане должны зарабатывать не менее 275 900 рублей в год, что составляет около 23 000 рублей в месяц.
Парламентарий подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.
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Анастасия Ларина