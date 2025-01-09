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Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на индексацию пенсий в 2026-2027 годах

Эксперт по пенсионным вопросам Звенигородский: индексация коснётся обычных россиян
Фото: iStock/mars58

Фото: iStock/mars58

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, ещё две — в 2027 году. Как рассказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пенсионные выплаты в следующем году будут увеличены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты увеличат на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.
Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский рассказал «Радио 1», что индексация коснётся тех граждан, которые являются «обычными пенсионерами» по закону.
«То есть это те граждане, которые не входят в списки номер один, номер два и так далее, то есть это основная масса наших граждан, которые вышли на заслуженный отдых», — пояснил эксперт.


Он напомнил, что пенсия россиянина состоит из двух частей: страховой, то есть это то, что отчисляет работодатель, и накопительной, которую работодатель направляет в негосударственные пенсионные фонды или в Пенсионный фонд России, это «живые деньги», они накапливаются путём инвестирования в облигации, акции, а затем выплачиваются единовременно.
«Что касается страховой пенсии, она как раз считается в баллах для упрощения, т.е. 1 балл с 1 января стоит 142 рубля, т.е. человек, у которого зарплата 23 тысячи рублей, с 1 января за год накапливает 1 балл, т.е. 142 рубля у него прибавляется к страховой части пенсии», — объяснил Звенигородский новый принцип расчёта пенсионных баллов в 2025 году, о чём ранее рассказал парламентарий Чаплин.
Эксперт добавил, что если человек зарабатывает больше, например 46 тысяч в месяц, то и прибавка составит уже 284 рубля за год.

Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году
Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году

По его словам, у этой системы есть и минусы: в Россию надвигается демографический кризис, из-за этого работников будет меньше, и в итоге отчислений в Пенсионный фонд поступает меньше.
«Количество людей, которые вышли на пенсию, оно всё-таки большое. У нас сейчас больше 43 миллионов пенсионеров. Соответственно, те, кто работают, и те, кто являются пенсионерами, их количество сейчас примерно 15 человек работающих на 10 человек пенсионеров. И, соответственно, создать из вот этого количества работающих достаточное количество денег для пенсии, т.е. те самые 40% замещения утраченного заработка из тех процентов, что платят, а мы платим, если помните, в Пенсионный фонд России менее 30%, т.е. из 30 не сделать 40», — раскрыл суть проблемы Звенигородский.
Как ранее сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, важным критерием для пенсионных накоплений станет заработок: чтобы получить один пенсионный балл, граждане должны зарабатывать не менее 275 900 рублей в год, что составляет около 23 000 рублей в месяц.

Парламентарий подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.

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Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе
09 января 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Новогодняя ёлка «Богородский бал» и праздничное оформление на Фонтанной площади в Ногинске признаны лучшими в Московской области. Они набрали 31% голосов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона по итогам регионального этапа голосования в конкурсе «Ёлки России».
За звание лучшей новогодней ёлки состязались представители Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского городских округов.
«Теперь праздничное оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой ёлки страны. Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха. Каждый новый парк, благоустроенные площадь или сквер – места, объединяющие людей для общения, отдыха и занятий спортом. Мы видим, как с каждым годом растет посещаемость этих пространств», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стартовавший 25 декабря 2024 года конкурс был организован при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В финальное голосование вышло по одной ёлке от каждого региона-участника.

Следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за «Ёлку России» – стартовал 9 и продлится до 11 января в соцсети «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас». Поддержать Московскую область можно по ссылке. Для этого нужно кликнуть в опросе на название региона.

По итогам голосования, итоги которого станут известны 13 января, ценные призы вручат регионам, занявшим первые 10 мест.

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В Адыгее и Краснодарском крае объявили лавинную опасность
09 января 2025, 18:28

Фото: istockphoto/med_ved

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в горах прогнозируется высокий уровень опасности схода лавин. Из-за этого в регионах объявлено штормовое предупреждение.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. По прогнозам синоптиков, сейсмологов и метеорологов, опасность схода лавин сохранится до вечера 12 января. Речь идёт о горной местности на высотах более 1,5 тысячи метров.

В МЧС отметили, что возможные сходы лавин легко могут перерасти в категорию опасных природных явлений. Спасатели обратились к местным жителям соблюдать необходимые меры предосторожности и без крайней надобности не отправляться в горы, особенно в снегопад и ветренную погоду.

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#рф
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В России выделят 4,5 триллиона рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Файзуллин: 4,5 трлн руб выделят на модернизацию коммунальной инфраструктуры
09 января 2025, 18:03

Фото: iStock/sdigital

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил о выделении 4,5 триллиона рублей на реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе совещания, проведённого президентом РФ Владимиром Путиным с членами правительства.
В ходе мероприятия глава государства спросил у Файзуллина об объёмах финансирования нового федерального проекта. Министр в ответ назвал показатели в 4,5 триллиона.

Путин заявил, что модернизация объектов питьевого водоснабжения является важным элементом нового проекта, и попросил Файзуллина держать этот вопрос на особом контроле.

В заключение президент подчеркнул, что в ряде регионов России вопрос с обеспечением питьевого водоснабжения является наиболее острым.

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#россия
#коммунальные службы
#инфраструктура
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#ирек файзулин
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Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется с 9 января
09 января 2025, 17:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Казанского, Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений меняется с 9 января из-за строительных и ремонтных работ на пяти станциях и трёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«На Савёловском направлении работы будут проводиться на перегонах между станциями Каналстрой и Вербилки с 9 по 31 января, станциями Савёлово и Талдом с 13 по 21 января, на станции Икша по будням с 9 по 31 января и на станции Петровско-Разумовская по ночам 10–12, 17-19 и 24-26 января», — говорится в сообщении.
На Белорусском направлении работы будут идти на станции Можайск по будням с 10 по 17 января, а также на станции Тестовская по ночам до конца января.

На Горьковском направлении работы будут вестись на станции Железнодорожная с 9 по 31 января в первой половине дня. А на Казанском направлении с 10 до 31 января будут ремонтировать участок пути между станциями Люберцы-1 и Быково.

В связи с этим расписание электричек на указанных направлениях, а также поездов Московских центральных диаметров будет меняться. У некоторых составов изменят число остановок на маршруте, некоторые временно отменят.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сате РЖД и с помощью приложения «РЖД Пассажирам».

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В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения
09 января 2025, 17:44

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Подмосковные коммунальщики за первую неделю 2025 года устранили более 50 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Помимо этого, ликвидировано свыше 400 засоров канализационных сетей, восстановлена проходимость девяти участков коллекторов. Основную часть работ выполнили без отключений или с минимальными неудобствами для жильцов.
«Для большей части сотрудников коммунальной сферы выходные прошли в режиме готовности. Работа не останавливалась ни на день. Аварийно-восстановительные бригады и руководители круглосуточно заступали на дежурство для оперативного выполнения работ, требующих неотложного реагирования, чтобы в домах жителей было тепло, подавалась вода, а настроение оставалось праздничным», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В новогодние каникулы в Восточном Подмосковье традиционно возросло водопотребление, увеличив нагрузку на сети водоснабжения. С повышенной интенсивностью работала канализационная система.

На водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжения проводились работы по текущему ремонту и техобслуживанию.

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#коммунальные службы
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В экс-главу Минфина Германии бросили муляж торта на предвыборном мероприятии
09 января 2025, 17:38

Фото: iStock/macky_ch

Экс-министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии Кристиану Линднеру бросили в лицо муляж торта в ходе предвыборного мероприятия. Об этом сообщает местное издание Bild.
Отмечается, что неизвестная молодая женщина просила муляж торта в политика во время его выступления в Грайфсвальде. Предмет попал прямо в лицо экс-главе Минфина. После нападения Линднер продолжил своё выступление.

Очевидцы произошедшего уверяют, что муляж десерта был сделан из пены для бриться. Сам министр, попробовал пену на вкус, констатировал, что это ненастоящий крем.

В конце прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение распустить бундестаг (парламент) и назначить проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года.

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#политика
#женщина
#атака
#выборы
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Жители Котельников смогут сдать новогодние ёлки на переработку
09 января 2025, 17:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жители Котельников могут сдать на переработку живые хвойные деревья, оставшиеся после новогодних праздников. Принимать их будут с 15 января по 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сдать деревья в Котельниках можно по двум адресам: ул. Сосновая, дом № 5 и микрорайон Белая Дача, дом № 25к1. Принимаются ели и сосны. Важно помнить, что деревья должны быть очищены от игрушек, мишуры, искусственного снега, блёсток, скотча и верёвок», – отметили в пресс-службе.
Все собранные деревья отправят на переработку. С помощью спецтехники они будут превращены в щепу.
«Полученное сырьё будут использовать, например, в сельском хозяйстве, в качестве отсыпки троп и клумб, а также для обустройства вольеров для животных», – пояснили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Там добавили, что выбрасывать ёлки и сосны после праздников в контейнеры для мусора не рекомендуется. Они забивают контейнеры и затрудняют погрузку в мусоровозы. Кроме того, при захоронении древесина выделяет в атмосферу от 13 до 20 кг углекислого газа.

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#экология
#новый год
#ёлка
#подмосковье
#московская область
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Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году
09 января 2025, 17:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В начале 2025 года в России будут изменены параметры расчета пенсионных баллов, что окажет влияние на размер страховых пенсий. Что такое страховая пенсия, кто имеет на нее право и как стать пенсионером расскажет «Радио 1».

Условия выхода на пенсию или как стать пенсионером в 2025 году



С 2025 года для выхода на пенсию по старости в России вступят в силу новые требования, установленные пенсионной реформой 2019 года. Теперь россиянам необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии.

Для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет трудового стажа. В этот стаж будут включаться периоды официальной занятости, службы в армии, временной нетрудоспособности, ухода за детьми в декретный отпуск, время на учете в службе занятости, а также уход за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами.


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Кто может выйти на пенсию досрочно?


В 2025 году многодетные матери смогут сделать это при соблюдении определенных условий. Также право на досрочный выход на пенсию имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям. Например, сотрудники вредных и опасных производств могут уйти на пенсию досрочно при наличии стажа не менее 7,5 и 10 лет, а общий трудовой стаж должен составлять не менее 15 и 20 лет соответственно.

Женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но только после достижения 57 и 62 лет соответственно. Если стажа недостаточно для получения полной страховой пенсии, существуют альтернативные варианты: участие в программе добровольного пенсионного страхования, продолжение работы или оформление социальной пенсии.

В 2025 году многодетные матери также смогут выйти на пенсию раньше. Женщина, родившая троих детей, сможет сделать это в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, а при наличии пятерых и более детей — в 50 лет. Однако для этого им необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и соответствующий индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Из чего состоит пенсия


Что касается структуры пенсии, то в России она состоит из накопительной и страховой частей. С января 2015 года пенсия по старости включает обе эти составляющие. Накопительная часть формируется из средств, поступающих от страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования, тогда как страховая часть обеспечивается государством.

Накопительная пенсия формируется за счет взносов работодателей, а также доходов от их инвестиций. Эти средства фиксируются на индивидуальном лицевом счете или счете накопительной пенсии. До 2014 года часть пенсионных взносов направлялась на формирование пенсионных накоплений, но с тех пор порядок распределения взносов изменился: теперь все они идут на страховую часть пенсии. Эта система будет действовать до конца 2025 года, и в настоящее время пенсионные накопления от работодателей для граждан России не формируются.


Фото: iStock/mizar_21984

Страховые пенсии


Страховая пенсия — это регулярные ежемесячные выплаты, на которые имеют право граждане Российской Федерации по достижении установленного пенсионного возраста, при соблюдении определенных условий. Основная цель этих выплат — компенсировать утрату дохода, связанного с завершением трудовой деятельности. Размер пенсии определяется множеством факторов, включая продолжительность трудового стажа, уровень заработной платы, стоимость пенсионных коэффициентов и другие параметры, установленные действующим законодательством.

Законодательство также предусматривает страховые пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. Первая назначается гражданам, признанным инвалидами I, II или III группы. Эти выплаты могут получать как работающие инвалиды, так и те, кто не имеет трудовой деятельности. Размер пенсии зависит от группы инвалидности, наличия иждивенцев и других факторов. Граждане без страхового стажа имеют право на социальную пенсию по инвалидности.

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются членам семьи умершего гражданина, который имел необходимый страховой стаж. Получателями таких выплат могут быть дети до 18 лет, а также до 23 лет, если они продолжают обучение на очной форме. Кроме того, право на пенсию имеют супруги, родители и другие родственники, находившиеся на иждивении у усопшего.
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Как рассчитать размер пенсии в 2025 году


Размер страховой пенсии рассчитывается по следующей формуле:

Размер страховой пенсии = ИПК × СПК (стоимость одного пенсионного коэффициента, которая с 2025 года составит 142,76 рублей) фиксированная выплата, установленная государством (в 2025 году она равна 8728,73 рублей).

Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты индексируются ежегодно.

С 2025 года изменились параметры расчета пенсионных баллов (ИПК). Они начисляются за каждый год работы или другой деятельности, при которой уплачивались страховые взносы. Максимальный годовой прирост ИПК может составлять до 10 баллов. Также с начала 2025 года стоимость одного ИПК будет равна 142,76 рублей.


Индексация пенсий 2025


С начала 2025 года пенсии работающим пенсионерам в России будут проиндексированы на 7,3%. Это повышение затронет около девяти миллионов человек. В феврале выплаты могут быть дополнительно увеличены в соответствии с фактической инфляцией 2024 года.

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Январь в Москве ожидается теплее климатической нормы
Синоптик Позднякова: январь в Москве ожидается теплее климатической нормы
09 января 2025, 16:44

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Первый месяц нового года в Москве ожидается ощутимо теплее климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, январские морозы в столице не опустятся ниже -10 градусов.
«То есть периоды оттепели будут сменяться короткими паузами относительно морозной погоды. Но во всяком случае до конца января модели не показывают, чтобы температура в столичном регионе была ниже минус 10 градусов в ночное время. Это совсем не относится к категории сильного мороза», — объяснила метеоролог в беседе с «Москвой 24».
Однако далеко не по всей России ожидаются столь теплые для второго месяца зимы дни. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в ближайшие дни Кузбасс накроют метели и морозы до -24 градусов.
«Порывы ветра также будут до 20 м/с. На дорогах образуется гололедица», — пишет издание.
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