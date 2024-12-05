Категории годности к военной службе 2025: что означают, как узнать свою, в какие войска направят служить

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Категории годности к военной службе — это медицинские критерии, по которым определяют способность человека нести службу. О том, какие существуют категории, что они означают и как определить, в каких войсках будет проходить службу призывник расскажет «Радио 1».
Как расшифровываются категории годности к военной службе
Категория «А» — полностью годен
Согласно федеральному закону N 53-ФЗ, категория «А» обозначает полную годность к военной службе. Она присваивается кандидатам, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем по заключению медицинской комиссии. У таких лиц могут быть незначительные заболевания, например, кариес, но они не влияют на возможность службы.
Призывники с этой категорией могут служить в любых подразделениях и родах войск, включая специальные части, флот, воздушно-десантные войска и военную полицию.
Категория «А» делится на четыре подкатегории:
- А1: На момент прохождения комиссии не выявлено патологий, и выбор места службы не ограничен;
- А2: Проблем со здоровьем нет, однако ранее человек перенес серьезное заболевание или травму;
- А3: Наблюдаются небольшие отклонения в работе органов зрения;
- А4: Призывники с плоскостопием I степени, при этом отсутствуют другие заболевания.
В каких войсках служить:
- А1 (136): Годен к службе в любых войсках;
- А2 (96): Годен к службе в десантных и специальных войсках;
- А3 (67): Годен к службе в морской пехоте и других специализированных частях;
- А4: Годен к службе с учетом определенных условий (например, в определенных родах войск).
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Категория «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями
Категория «Б» в военном билете является одной из самых распространённых, так как не у всех призывников идеальное здоровье. Эта категория указывает на годность к военной службе с определёнными ограничениями. Призывники с категорией «Б» не могут быть направлены в спецназ, ВДВ, войска специального назначения, пограничные части или элитные полки. В общем, это означает ограниченную годность из-за наличия некоторых, как правило, незначительных проблем со здоровьем, таких как сколиоз, близорукость до 6 диоптрий включительно, плоскостопие II степени и некоторые деформации опорно-двигательного аппарата.
Категория «Б» делится на четыре подкатегории:
- Б1: Небольшие отклонения, например, аллергия, которая не мешает нормальному функционированию организма, а также хронические заболевания в стадии ремиссии;
- Б2: Призывники с некоторыми аномалиями восприятия цветов или более серьёзными аллергиями;
- Б3: Эта подгруппа включает тех, у кого есть лёгкие проблемы со слухом, опорно-двигательным аппаратом или риск бронхиальной астмы;
- Б4: Присваивается призывникам с патологиями зрения, слуха, восприятия цветов или низким весом.
В каких войсках служить:
- Б1: Годен к службе, но с ограничениями по роду войск или условиям службы;
- Б2 (55): Ограничения касаются специфических задач или специальностей;
- Б3 (752): Годен к службе с некоторыми ограничениями, но может быть призван на общие должности;
- Б4 (343): Годен к службе, но с более серьезными ограничениями по состоянию здоровья или по другим причинам.
Категория «В» — ограниченно годен к военной службе
Категория «В» присваивается в военкомате призывникам с определёнными заболеваниями, включая: гипертонию, тугоухость, некоторые психические расстройства, вылеченный туберкулёз, нарушения функций центральной нервной системы, сосудистые заболевания, эндокринные патологии, а также недостаток веса и роста (менее 45 кг и 150 см), хронические кожные болезни и другие состояния. В мирное время призывники с категорией «В» не направляются в боевые части, но могут быть призваны на сборы или нестроевую службу в тылу, где они выполняют вспомогательные работы, соответствующие их состоянию здоровья.
Подкатегория:
В (689): Годен к нестроевой службе, может быть призван на службу в резерве или в мирное время.
Категория «Г» — временно не годен к военной службе
Категория «Г» в военкомате присваивается призывникам, признанным ограниченно годными на срок до 12 месяцев. Это означает, что человеку предоставляется время для лечения острого заболевания или восстановления после травмы. На момент прохождения военно-врачебной комиссии он не может быть направлен в военную часть, однако ожидается, что его здоровье улучшится в течение указанного срока, даже если заболевание полностью не устранено. Статус «временно не годен» может быть установлен в следующих случаях: переломы, ушибы и другие травмы; недавние операции; обострения хронических заболеваний; острые состояния. Вместе с категорией специалисты указывают срок в виде цифр от 1 до 12. Например, отметка «Г6» означает отсрочку на полгода, после чего призывник должен будет пройти повторную комиссию.
Подкатегория:
Г (326): Призывник временно не годен из-за заболеваний или травм, которые требуют восстановления.
Категория «Д» (478) — человек полностью не годен для военной службы
Категория «Д» в военном билете указывает на непризывной статус, который освобождает человека от военной службы как в мирное, так и в военное время. Лица с этой категорией не отправляются в запас и не могут стать контрактниками или добровольцами. Категория присваивается при наличии серьёзных заболеваний, таких как эпилепсия, бронхиальная астма, онкология, некоторые заболевания мозга, ВИЧ, сердечная недостаточность, наркотическая зависимость и ряд других тяжёлых патологий. Также к этой категории относятся лица с отсутствием конечностей или внутренних органов, например, одной почки. В основном призывники с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями, часто имеющие инвалидность, попадают под эту категорию после медицинской оценки.
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Где найти информацию в военном билете
На первой странице военного билета, сразу под заголовком «Военный билет», проще всего найти нужную информацию. Здесь также указаны данные о военнослужащем, владельце документа, а также размещена его фотография Серия и номер военного билета расположены в верхней центральной части страницы, написаны красными цифрами и буквами. Чтобы узнать эти данные, можно посетить военный комиссариат по месту прописки и предъявить документ, удостоверяющий личность.
Что значат графы I, II и III
Графы расписания болезней для определенной категории годности граждан к ВС в РФ.
- I графа — граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу;
- II графа — военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и проходящие военную службу по призыву;
- III графа — военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, офицеры запаса, не проходившие военную службу, при призыве их на военную службу и военные сборы, офицеры, проходящие военную службу по призыву.
Категория в приписном свидетельстве
Приписным свидетельством называют документ, который подтверждает факт приписки гражданина к военкомату и устанавливает его воинскую обязанность. Этот документ выдается в военкомате при постановке на учет, а уже после армейской службы приписное свидетельство заменяется на военный билет.
Приписное свидетельство выдается в военном комиссариате, к которому приписан призывник. Обычно речь идет о военном комиссариате по месту регистрации или прописки. Однако можно обратиться и в ближайший военкомат по фактическому месту жительства, но в таком случае молодому человеку нужно доказать, что он действительно там живет.
Категории годности к службе в армии в условиях СВО и мобилизации
В сентябре 2023 года Министерство обороны утвердило перечень заболеваний, которые препятствуют призыву граждан, признанных ограниченно годными (категория «В» в военном билете), на военную службу по контракту в условиях мобилизации, военного положения и в период боевых действий.
В этом списке указаны болезни и состояния, которые делают невозможным службу россиян в контрактной армии во время мобилизации и военного времени. Среди первых упоминаются инфекционные заболевания, способные передаваться сослуживцам: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатиты В и С, а также активный туберкулез костей, суставов, мочеполовых органов и органов дыхания.
Кроме того, в перечень включены неинфекционные заболевания, по которым гражданин не может быть признан годным к контрактной службе:
• злокачественные опухоли;
• сахарный диабет I типа;
• психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
• бронхиальная астма средней степени тяжести;
• эпилепсия;
• инсульты и их последствия;
• серьезные сердечно-сосудистые заболевания, например, болезни сердца с сердечной недостаточностью III функционального класса;
• гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств.
Таким образом, данный список определяет категории граждан, которые не могут быть призваны на службу в условиях действующей мобилизации.
Военно-учётные специальности (ВУС)
Военно-учётные специальности (ВУС) — это квалификация, которую получают военнообязанные. Она фиксируется в военном билете и состоит из комбинации цифр и букв. Каждая основная группа специальностей подразделяется на несколько подгрупп, которые обозначаются цифрами. Например, в категории «Связисты» выделяются четыре подгруппы с кодами 121000, 121202, 121400 и 121702. Аналогично, в группе «Водители» также представлено четыре раздела: водители БТР имеют код 124259, а водители-экскаваторщики обозначаются комбинацией 180994.
В этой системе первые три цифры указывают на специализацию офицера: например, «100» соответствует стрелковым войскам, а «166» — инженерным. Вторые три цифры определяют должность: «210» означает водителя-крановщика, а «182» — командира отделения. Дополнительные буквы, добавляемые после цифр, указывают на особые характеристики службы: буква «Ф» обозначает спецназ, «А» — сухопутные войска, а «Р» — пограничников.
Как узнать категорию годности
Категория годности и подгруппа определяются по заключению медицинской комиссии и отображаются на 11-й странице военного билета вместе с учётной специальностью и должностью. Однако диагнозы не расшифровываются. Кроме того, информация о категории фиксируется в отчёте медкомиссии и сохраняется во внутренних документах военкомата — в личном деле призывников.
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