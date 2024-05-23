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«Классный чин»: Кто такая Россияна Марковская, связь с Шойгу, почему уволилась

Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны РФ: биография, причины
23 мая 2024, 01:50
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покинула пост спустя семь лет работы. В соцсетях она сообщила, что увольняется из-за перехода на другую работу.
Что известно о Россияне Марковской, имеет ли звание, сколько работала в военном ведомстве и почему ушла — в материале «Радио 1».

Кто такая Россияна Марковская?

Согласно данным на сайте Минобороны, Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. После окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета Марковская работала корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканала «Звезда» и «Известий».



Марковская попала в Минобороны в 2017-м в возрасте 26 лет, заняв пост пресс-секретаря уже бывшего министра обороны — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

«На РЕН ТВ Россияна была специальным корреспондентом. Зрители могли видеть ее сюжеты на самые разные темы: социальные — о проблемах детей, экономические и культурные. И несколько репортажей были посвящены новым военным проектам», — сообщалось в материале издания о назначении Марковской пресс-секретарем Шойгу.
Вместе с этим Марковская получила чин Государственного советника РФ 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.

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Стоит отметить, что в СМИ Марковская упоминалась как обладательница звания генерала, что стало последствием путаницы, поскольку ее гражданский чин имеет четыре звезды на погонах, как и устаревший вариант формы генерала, на погонах которых сейчас изображается одна звезда. Марковская также опровергла эти сведенья, назвав их «чушью», поскольку не является военнослужащим.

Отвечая на вопрос «МК» в 2019 году об устройстве на пост пресс-секретаря Минобороны Марковская сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».

Она рассказала, что ее работа заключалась в организации информационного сопровождения деятельности Шойгу, интервью, переговоров и передач с его участием. Она также занималась личным архивом экс-министра.
«У меня классный чин — государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Но некоторые люди не понимают, в чем разница. Более того, среди них находятся те, кто думает, что классный чин — это вообще нововведение. Петровский табель о рангах им в руки», — заявила Марковская.
В том же интервью Марковская призналась, что мужчины в военной форме и с цветами в руках ее обезоруживают.

Она добавила, что в ее жизни многое изменилось после новой должности.
«Пожалуй, только номер телефона остался прежним», — отметила он.
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Почему Россияна Марковская уволилась

Свое увольнение она объяснила переходом «на другую должность», но не стала уточнять, на какую именно.
«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская в Instagram*
Кто теперь займет пост пресс-секретаря министра обороны, которым недавно назначили Андрея Белоусова, пока неизвестно.

Как сообщает Телеграм-канал BRIEF, Россияна Марковская может перейти на работу в Совбез РФ. Но официального подтверждения этих сведений пока не было.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР
ФСБ рассекретила архив с военными преступлениями солдат США и Франции в Берлине
23 мая 2024, 02:00

Фото: istock / irene_rebrova

Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в Берлине в 1945 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
В ЦОС отметили, что преступления носили, в основном, насильственный характер и часто сопровождались грабежами.

«21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий на Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий на Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот», — указано в одном из архивных документов.
В справке от 19 ноября 1945 года указано, что «за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск».

Также в архивах сообщается о случаях насилия над женщинами — помимо американцев, в этом замечены также французские военнослужащие.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#германия
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Источник опроверг информацию о приостановке международных рейсов «Победы»
ТАСС: Источник опроверг сообщения о приостановке международных полетов «Победы»
22 мая 2024, 23:51

Фото: istock / Владимир Майджи

Авиакомпания «Победа» не планирует отменять международные рейсы, сведенья о приостановке полетов с июля ложные. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу.
«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности. Перевозчик продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию. Никаких планов по отмене международных рейсов нет», — заявил собеседник издания.
До этого ряд Телеграм-каналов сообщал о возможной приостановке полетов «Победы» за рубеж из-за санкций. В начале мая Соединённые Штаты внесли в санкционные списки российскую авиакомпанию «Победа». Санкции наложены по причине «осуществления деятельности» в экономическом секторе России, который «считается поддерживающим» военно-промышленную базу РФ.

Ранее сообщалось, что 20 пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#авиакомпании
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Психолог Хорс предупредил об опасности самой первой ставки в азартных играх
22 мая 2024, 23:29

Фото: iStock/FabrikaCr

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.
«Также никотиновая зависимость начинается с первой сигареты, а алкогольная — с первой рюмки. Дальше — втягивание, периодическое употребление, регулярное употребление, запойное употребление и личностная деградация. Все люди, которые играют в азартные игры, находятся на той или иной стадии зависимости. Но помогать им, как правило, начинают на самой последней», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Он добавил, что игроманы, находящиеся на последней стадии, могут встречаться во всех социальных группах.

Кроме этого, по его словам, чаще всего заядлыми игроманами с зависимостью становятся те, кто просто не умеет проигрывать, и для кого проигрыш – боль.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.

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#люди
#игры
#здоровье
#психология
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Развеян основной миф о бультерьерах и бульдогах
Биолог Татаренко назвала мифом бойцовое предназначение бульдогов и бультерьеров
22 мая 2024, 23:18

Фото: iStock/GoDogPhoto

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила о том, что информация о бойцовом предназначении таких пород собак, как бультерьеры и бульдоги, является мифом.
«Не бывает породы, все представители которой априори агрессивны. Даже если это так называемая бойцовая порода. Конечно, если бультерьера, стаффордширского терьера или американского бульдога дрессировать для боев, характер собаки изменится. Она будет агрессивной и опасной для окружающих», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Она отметила, что хоть такие породы и имеют сложный характер, при правильном воспитании они будут вести себя абсолютно нормально. При этом, по её словам, исправить уже сформированный хозяином агрессивный характер собаки практически невозможно.

Ранее Марина Татаренко говорила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.

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#воспитание
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Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском
Леонид Слуцкий заявил об экранизации сериала о Жириновском Первым каналом
22 мая 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.
«Первый канал займется производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — сообщил в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее стало известно о том, что нейросеть «Жириновский» ответила, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском должен играть председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

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#лдпр
#жириновский
#сериал
#сми
#партия
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Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова
Экс-полковник Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Попова
22 мая 2024, 22:58

Фото: Минобороны РФ

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Об этом стало известно NEWS.ru.
В 2023 году Попова отстранили от должности командующего 58-й армией российских войск. По данным следствия, во время пребывания на посту он продал порядка 2 тысяч тонн металлоизделий, предназначенных для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Тимошенко отметил, что для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.

«Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо», — отметил собеседник издания.
Попов подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне спецоперации, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей. По делу также проходит предприниматель из Краснодарского края, помогавший генерал-майору реализовывать металл.

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#следствие
#ущерб
#металл
#вс рф
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Экономист Шедько раскрыл, когда цены на «вторичку» упадут в России
Экономист Шедько спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в июле-декабре
22 мая 2024, 22:47

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько предположил, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.
По его словам, снижение стоимости на такую недвижимость составит 10%.

«В большей степени могут подешеветь трёхкомнатные квартиры в депрессивных населённых пунктах. Это в большей степени коснётся такого жилья, как народная стройка, хрущевки, брежневки, а также большие квартиры от четырёх и более комнат», — добавил в беседе с Газета.ру Шедько.

Ранее сообщалось, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Вместе с тем уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.

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#квартиры
#недвижимость
#цена
#снижение
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Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов
«Подъем»: проехавший по пляжу в Анапе патруль возмутил туристов
22 мая 2024, 21:42

Фото: iStock/ronstik

Пляжный патруль на большой скорости проехал по берегу моря в Анапе, пишет «Подъем».
По данным издания, действия сотрудников органов правопорядка на квадроцикле возмутили туристов. Они промчались по пляжу, оставив за собой след поднявшегося песка.

Как уверяют очевидцы, патруль проехал и мимо детей. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю сообщили, что жалоб к ним не было, а правоохранители не нарушали закон.

Ранее стало известно, что орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге.

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#анапа
#полиция
#пляжи
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Изменены даты подведения итогов программы «Открытая промышленность»
Подведение итогов программы «Открытая промышленность» состоится 27 и 28 мая
22 мая 2024, 20:13

Фото: iStock/SweetBunFactory

Изменена дата проведения мероприятия по подведению итогов программы продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность». Об этом сообщила автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Отмечается, что программа реализуется агентством при поддержке Министерства промышленности и торговли России с 2021 года. Её главная цель – популяризация технологического и кадрового потенциала российских предпринимателей.

Подведение итогов программы будет осуществлено по новому графику – с 27 по 28 мая. Мероприятие состоится на площадке Конгресс-холла в Омске. В ходе него будет проведено пленарное заседание, посвящённое стратегическим задачам по развитию промышленного туризма в стане, а также презентация региональных проектов по промышленному туризму.

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