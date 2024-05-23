«Классный чин»: Кто такая Россияна Марковская, связь с Шойгу, почему уволилась

Фото: Минобороны РФ
Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покинула пост спустя семь лет работы. В соцсетях она сообщила, что увольняется из-за перехода на другую работу.
Что известно о Россияне Марковской, имеет ли звание, сколько работала в военном ведомстве и почему ушла — в материале «Радио 1».
Марковская попала в Минобороны в 2017-м в возрасте 26 лет, заняв пост пресс-секретаря уже бывшего министра обороны — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
Стоит отметить, что в СМИ Марковская упоминалась как обладательница звания генерала, что стало последствием путаницы, поскольку ее гражданский чин имеет четыре звезды на погонах, как и устаревший вариант формы генерала, на погонах которых сейчас изображается одна звезда. Марковская также опровергла эти сведенья, назвав их «чушью», поскольку не является военнослужащим.
Отвечая на вопрос «МК» в 2019 году об устройстве на пост пресс-секретаря Минобороны Марковская сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».
Она рассказала, что ее работа заключалась в организации информационного сопровождения деятельности Шойгу, интервью, переговоров и передач с его участием. Она также занималась личным архивом экс-министра.
Она добавила, что в ее жизни многое изменилось после новой должности.
Как сообщает Телеграм-канал BRIEF, Россияна Марковская может перейти на работу в Совбез РФ. Но официального подтверждения этих сведений пока не было.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кто такая Россияна Марковская?Согласно данным на сайте Минобороны, Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. После окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета Марковская работала корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканала «Звезда» и «Известий».
Марковская попала в Минобороны в 2017-м в возрасте 26 лет, заняв пост пресс-секретаря уже бывшего министра обороны — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
«На РЕН ТВ Россияна была специальным корреспондентом. Зрители могли видеть ее сюжеты на самые разные темы: социальные — о проблемах детей, экономические и культурные. И несколько репортажей были посвящены новым военным проектам», — сообщалось в материале издания о назначении Марковской пресс-секретарем Шойгу.Вместе с этим Марковская получила чин Государственного советника РФ 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.
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Стоит отметить, что в СМИ Марковская упоминалась как обладательница звания генерала, что стало последствием путаницы, поскольку ее гражданский чин имеет четыре звезды на погонах, как и устаревший вариант формы генерала, на погонах которых сейчас изображается одна звезда. Марковская также опровергла эти сведенья, назвав их «чушью», поскольку не является военнослужащим.
Отвечая на вопрос «МК» в 2019 году об устройстве на пост пресс-секретаря Минобороны Марковская сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».
Она рассказала, что ее работа заключалась в организации информационного сопровождения деятельности Шойгу, интервью, переговоров и передач с его участием. Она также занималась личным архивом экс-министра.
«У меня классный чин — государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Но некоторые люди не понимают, в чем разница. Более того, среди них находятся те, кто думает, что классный чин — это вообще нововведение. Петровский табель о рангах им в руки», — заявила Марковская.В том же интервью Марковская призналась, что мужчины в военной форме и с цветами в руках ее обезоруживают.
Она добавила, что в ее жизни многое изменилось после новой должности.
«Пожалуй, только номер телефона остался прежним», — отметила он.
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Почему Россияна Марковская уволиласьСвое увольнение она объяснила переходом «на другую должность», но не стала уточнять, на какую именно.
«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская в Instagram*Кто теперь займет пост пресс-секретаря министра обороны, которым недавно назначили Андрея Белоусова, пока неизвестно.
Как сообщает Телеграм-канал BRIEF, Россияна Марковская может перейти на работу в Совбез РФ. Но официального подтверждения этих сведений пока не было.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алина Юрчак