Книжная лавка писателей в Петербурге отметит Международный день книгодарения

13 февраля 2026, 15:19

Фото: iStock/morgan23

В честь Международного дня книгодарения Книжная лавка писателей, находящаяся на Невском проспекте Санкт-Петербурга, подготовила для жителей и гостей города сразу несколько праздничных мероприятий.





С 13 по 15 февраля посетители одного из старейших книжных магазинов Петербурга смогут бесплатно отправить открытки по почте. 14 февраля при покупке товаров на сумму от одной тысячи рублей Книжная лавка подарит книгу, сувенир или открытку. К празднованию Международного дня присоединится и «Петербургский дневник».





«Приходите в Книжную лавку писателей 14 февраля, отгадывайте нашу загадку и получайте приз — книгу, выпущенную "Петербургским дневником"», — приглашает издание.