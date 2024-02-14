Кому предоставят новое жилье, а кого не смогут уволить: Владимир Путин подписал ряд законов

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Закон о конфискации имущества за фейки
Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. В соответствии с нововведением, санкция коснется тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о российской армии или призывает к осуществлению действий, направленных против безопасности страны.
Подробнее о том , как и у кого будут взыскивать имущество, читайте здесь.
Запрет увольнять родителей-одиночек
Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, имеющих на воспитании детей до 16 лет, соответствующие поправки вступят в силу через 10 дней после опубликования. Прежде работодатель не мог расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который имеет ребенка до 14 лет.
Регионы смогут запрещать «наливайки» в жилых домах
Региональные власти смогут самостоятельно принимать меры по борьбе с так называемыми «наливайками» в жилых домах, соответствующим правом их наделил президент России Владимир Путин. Поправки касаются точек общепита, расположенных в многоэтажных домах и реализующих алкогольную продукцию на розлив. Теперь регионы смогут устанавливать время, в течение которого в таких заведениях может осуществляться торговля алкоголем.
Ограничить деятельность «наливаек» региональным властям позволят неоднократные жалобы от собственников домов, в которых работают точки реализации алкоголя.
Подробнее о том, почему Минфин выступал против поправок, читайте здесь.
Собственникам аварийного жилья предоставят новое
Владимир Путин подписал указ, согласно которому, владельцы аварийного жилья смогут вне очереди получить жилое помещение по договору социального найма. Изменения вносятся в 57 и 95 статьи Жилищного кодекса. Прежде россияне, являющиеся собственниками жилья, находящегося в аварийном состоянии, не имели такой возможности и ждали расселения в порядке очереди, либо снимали жилье на коммерческих условиях.
Мобилизованные госслужащие вернутся на свои места
Срочные служебные контракты, заключенные с госслужащими, будут приостановлены на период военной службы. После завершения спецоперации, такие контракты вновь будут возобновлены. Отмечается, что новые правила не будут распространяться на соглашения, которые заключены менее, чем на 12 месяцев.
До изменений в законодательстве в случае, если во время прохождения военной службы, заканчивался срочный контракт, то сохранение рабочего места за госслужащим гарантировано не было.
«Дачная амнистия» продлена до 2031 года
В соответствии с утвержденными президентом поправками, россияне смогут в упрощенном порядке зарегистрировать права на имущество общего пользования в садоводческих и огороднических товариществах до 1 марта 2031 года. В документе речь идет о тех сооружениях и зданиях, строительство которых было завершено до 30 декабря 2004 года и являются общей собственностью.
Для того, чтобы оформить «дачную амнистию», достаточно предоставить в МФЦ правоустанавливающий документ, составленный председателем товарищества.
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