«Конкуренты отчаялись»: Дуров высмеял рекламу WhatsApp* в Telegram

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В русскоязычных Telegram-каналах «появились заказные посты», критикующие Telegram за «спам и рекламу» и восхваляющие WhatsApp* за отсутствие платных подписок. Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил в этом WhatsApp*. Недовольство он выразил в личном блоге, уточняет «Газета.ru».
«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. До этого они публиковали заказные статьи в основном в западной прессе. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», — поразился Дуров.
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Он подчеркнул, что Telegram опережает WhatsApp* на годы, и разрыв продолжает расти. Основатель Telegram также приложил скриншоты с примерами «хвалебных постов» для WhatsApp*.
В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что с 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей.
Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, но теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.
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*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
Мария Моисеева