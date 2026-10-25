Криминалист развеяла популярный миф о том, что преступник в перчатках не оставит следов
Перчатки не гарантируют преступнику возможность скрыть свои следы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала старший следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ по Москве СК РФ Ксения Каткова.
По её словам, сама перчатка может оставить индивидуальный след или микрочастицы материала, из которого она изготовлена. Это позволяет специалистам отождествить перчатку со следом, а затем с помощью ДНК установить и её владельца.
Каткова отметила, что в современном мире практически невозможно остаться незамеченным. Сейчас каждый человек оставляет не только классические следы — отпечатки пальцев, обуви, ДНК, — но и цифровые. Последние помогают ещё быстрее идентифицировать преступника, чем это было возможно в прошлом.
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