Ларионов день: Что делать 19 июня, чтобы деньги текли рекой, а беда обходила стороной

Фото: istock / JohnAlexandr
Каждый год 19 июня православная церковь чтит память преподобного Илариона Далматского. В народном календаре этот день носит название Ларион Пропольник. В 2024 году он выпадает на 19 июня.
В материале «Радио 1» расскажем о приметах и традициях этого события, что можно и нельзя делать в день Лариона Пропольника.
В возрасте 20 лет Иларион принял постриг и ушел в монастырь. Затем он перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником святого Григория Декаполита.
После смерти наставника, Иларион взял ответственность по управлению монастырем на себя. В 813 году императорский трон занял иконоборец Лев Армянин. Преподобный не переставал почитать иконы, выступал против их уничтожения на публике и обвинил в ереси самого императора. За эти действия Иларион оказался в темнице.
Он подвергался пыткам, но оставался верен Богу и своим убеждения. Его несколько раз освобождали из заточения и снова отправляли в темницу. Свободным преподобный стал лишь в 842 году, а в 845 спокойно скончался в своей обители.
Согласно преданию, после истязаний преподобный Иларион собственными глазами узрел ангелов, которые возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.
Незамужние девушки ранним утром шли в огород, чтобы полить растения. Люди верили, что в праздник земля дает силы и красоту тем, кто о ней заботится.
19 июня жители сёл следили за тем, кто сильнее и упорнее всех трудился. Существовало поверье, что именно он проживет остаток года в сытости и довольстве.
Фото: istock / JBryson
В Илларионов день необходимо обязательно полить огород.
Фото: istock /Emi Villafane
После работ женщины приглашали членов семьи за стол. В этот день они пекли большие караваи, символизирующие Солнце, согревающее Землю и всё живое. Съесть домашнюю выпечку в этот день — привлечь деньги в дом.
Остатки пищи со стола не стоит выбрасывать, лучше отдать животным. Люди считали, что в противном случае может настигнуть нужда.
В день Лариона Пропольника нельзя работать в чужом огороде, саду или поле или помогать другим в работе с растениями, иначе можно надолго лишиться денег и удачи.
Супруги, согласно поверью, не должны обихаживать свой огород вместе. Нужно делать это по очереди, что избежать семейной ссоры.
Не нужно отправляться в дальнее путешествие или заключать важную сделку в Илларионов день, так как это приводит к неудачам.
Нельзя менять работу, так как коллектив плохо примет.
Не стоит жадничать в день Лариона Пропольника, а лучше подать милостыню нищим и помочь тем, кто в этом нуждается.
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Кто такой Преподобный ИларионПреподобный Иларион родился во второй половине VIII века в благочестивой набожной семье, которая и привила мальчику праведный образ жизни.
В возрасте 20 лет Иларион принял постриг и ушел в монастырь. Затем он перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником святого Григория Декаполита.
После смерти наставника, Иларион взял ответственность по управлению монастырем на себя. В 813 году императорский трон занял иконоборец Лев Армянин. Преподобный не переставал почитать иконы, выступал против их уничтожения на публике и обвинил в ереси самого императора. За эти действия Иларион оказался в темнице.
Он подвергался пыткам, но оставался верен Богу и своим убеждения. Его несколько раз освобождали из заточения и снова отправляли в темницу. Свободным преподобный стал лишь в 842 году, а в 845 спокойно скончался в своей обители.
Согласно преданию, после истязаний преподобный Иларион собственными глазами узрел ангелов, которые возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
Традиции и обрядыНа Руси святого называли Ларионом Пропольником, так как в его день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.
«Пришёл Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне.Также считалось, что сорняки нужно полоть только на убывающую фазу луны. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки в скором времени снова возьмут силу.
Незамужние девушки ранним утром шли в огород, чтобы полить растения. Люди верили, что в праздник земля дает силы и красоту тем, кто о ней заботится.
19 июня жители сёл следили за тем, кто сильнее и упорнее всех трудился. Существовало поверье, что именно он проживет остаток года в сытости и довольстве.
Фото: istock / JBryson
Народные приметы 19 июня
- Если день был теплый и ясный, то урожай будет богатым, а зерно крупным;
- Услышать в день Лариона Пропольника звонкий гром — к ливню, глухой — к тихому длительному дождю;
- Если в пасмурный день полевой вьюнок распустил цветки, значит погода вскоре улучшится.
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Ларион Пропольник — что можно делать 19 июня 2024 годаВ это время огородники начинали избавляться от сорняков на грядках. В народе даже ходила поговорка: «Сорняк в поле оставишь – урожай удавишь».
В Илларионов день необходимо обязательно полить огород.
Фото: istock /Emi Villafane
После работ женщины приглашали членов семьи за стол. В этот день они пекли большие караваи, символизирующие Солнце, согревающее Землю и всё живое. Съесть домашнюю выпечку в этот день — привлечь деньги в дом.
Остатки пищи со стола не стоит выбрасывать, лучше отдать животным. Люди считали, что в противном случае может настигнуть нужда.
Ларион Пропольник — что нельзя делать 19 июня 2024 годаНельзя ругаться с родными и близкими.
В день Лариона Пропольника нельзя работать в чужом огороде, саду или поле или помогать другим в работе с растениями, иначе можно надолго лишиться денег и удачи.
Супруги, согласно поверью, не должны обихаживать свой огород вместе. Нужно делать это по очереди, что избежать семейной ссоры.
Не нужно отправляться в дальнее путешествие или заключать важную сделку в Илларионов день, так как это приводит к неудачам.
Нельзя менять работу, так как коллектив плохо примет.
Не стоит жадничать в день Лариона Пропольника, а лучше подать милостыню нищим и помочь тем, кто в этом нуждается.
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Алина Юрчак