Леонов: свыше 6000 человек проголосовали в местах принудительного содержания Подмосковья

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»
«У нас 15 марта голосовали военнослужащие, находящиеся на гауптвахте, 16 марта — учреждения в ведении МВД, это ИВС и спецприемники. А сегодня — учреждения ФСИН и медицинские стационары специализированного типа. Всего у нас проголосовало больше 6000 человек», — заявил Леонов.
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