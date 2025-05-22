Life.ru: внутрь статуи «Родина-мать» водят экскурсии для «блатных»

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Внутри монумент «Родина-мать зовёт!» — там сегодня умер академик РАЕН Николай Чесноков — напоминает заброшенный долгострой: голые бетонные стены, бетонные ступени, ни окон, ни дверей, никаких скамеек. Об этом Life.ru рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», она пожелала сохранить анонимность.
«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрёшь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — рассказала она.Собеседница Life.ru отметила, что обычный человек не сможет попасть внутрь памятника.
«Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая ВИП-экскурсия неофициальная», — заявила бывшая сотрудница музея «Мамаев курган».На такую экскурсию и попал академик Чесноков. Он поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.
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Анастасия Чубина