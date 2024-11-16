Лукашенко призвал готовиться к избавлению от бомжей и тунеядцев

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, так как все должны зарабатывать для себя и своей семьи. Об этом он заявил на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». По его словам, власти будут «серьезно разбираться» с данными категориями граждан.
«Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить… Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь», — высказался он.Белорусский лидер также подчеркнул, что нужно не допускать оттока трудоспособных граждан из регионов, давая людям интересную работу посредством создания новых производств. Также важно поднимать уровень жизни, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация».
«Если человек хочет вложить копейку в производство – поддержите его, определитесь, где нужна эта копейка, но не пускайте его по кругу (согласований у чиновников — прим. ред.). Человек, пришедший со своими деньгами, опытный и квалифицированный, взял кредиты, - помогите ему создать производство. Там же будут работать люди. <…> Мы не должны стягивать людей в центр, в Минск и его окрестности. Люди должны жить по всей стране», — отметил он.Ранее Лукашенко призвал белорусов не гнаться «Gucci, Versace и прочей гадостью», а отдавать предпочтение натуральной одежде.
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