Марьин день 14 апреля: почему нельзя начинать новые дела и работы в саду, народные приметы

Фото: iStock/bjorn999
В народном календаре 14 апреля отмечается Марьин день или Марья — зажги снега. Название происходит от наблюдений наших предков: к этому дню солнце начинало светить ярче и создавать блики на снегу и в ручьях.
Православные верующие почитают сегодня преподобную Марию Египетскую, а также для христиан это первый день Страстной седмицы, вслед которой наступает главный христианский праздник — Пасха. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Yvonne Wacht
Преподобная Мария Египетская жила в V–VI веках. В юности она вела порочную жизнь, но в 17 лет обратилась к покаянию. Однажды, направляясь в Иерусалим, она не смогла войти в храм Воскресения из-за своей нечистоты. Поняв это, Мария молила Бога и Богоматерь о прощении и вошла в храм.
После этого Мария исполнила свое обещание и изменила свою жизнь. Она удалилась в Иорданскую пустыню, где провела почти полвека в посте и молитве, искореняя греховные желания. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре, по воле Божьей встретился в пустыне с преподобной Марией, которая к тому времени была уже в преклонном возрасте. Он был восхищён её духовной чистотой и способностью видеть будущее.
Перед уходом старца святая попросила его вернуться через год для ее причастия. Совершив таинство, Зосима сова ушел, а вернувшись еще через год, не застал Марию в живых. Старец похоронил ее останки в 521 году. Святая Мария покинула этот мир, оставив яркий пример покаяния и святости.
Если к этому дню на реке льда нет, или он остался на берегу – значит, год будет тяжелым.
Пчелы рано вылетели – весна будет теплой.
Много капели с крыш — к урожайному году.
Гроза на Марью предвещает лето без осадков.
Фото: iStock/Motortion
С началом Великого понедельника начинается подготовка к празднованию Пасхи. До четверга верующие наводят порядок в доме, планируют дела на предстоящую неделю, чтобы освободить время для духовного очищения и проявления милосердия в последние дни перед праздником.
14 апреля начинается период самого строгого поста. В этот день лучше воздержаться от лишних слов и действий, а также сохранять спокойствие.
В древности в этот день было принято очищать входную дверь с обеих сторон, чтобы изгнать из жилища все несчастья и беды.
В день Марьи не рекомендуется устраивать торжества и гуляния, а также предаваться чревоугодию и употреблять алкоголь. Тех, кто ослушается этого запрета, могут ожидать неприятности и проблемы со здоровьем.
Не имеет смысла начинать новые дела — считается, что они будут обречены на неудачу.
Не стоит в этот день и работать в саду или копать землю, это может навредить урожаю и здоровью.
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История праздника
Фото: iStock/Yvonne Wacht
Преподобная Мария Египетская жила в V–VI веках. В юности она вела порочную жизнь, но в 17 лет обратилась к покаянию. Однажды, направляясь в Иерусалим, она не смогла войти в храм Воскресения из-за своей нечистоты. Поняв это, Мария молила Бога и Богоматерь о прощении и вошла в храм.
После этого Мария исполнила свое обещание и изменила свою жизнь. Она удалилась в Иорданскую пустыню, где провела почти полвека в посте и молитве, искореняя греховные желания. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре, по воле Божьей встретился в пустыне с преподобной Марией, которая к тому времени была уже в преклонном возрасте. Он был восхищён её духовной чистотой и способностью видеть будущее.
Перед уходом старца святая попросила его вернуться через год для ее причастия. Совершив таинство, Зосима сова ушел, а вернувшись еще через год, не застал Марию в живых. Старец похоронил ее останки в 521 году. Святая Мария покинула этот мир, оставив яркий пример покаяния и святости.
Приметы дня
Если к этому дню на реке льда нет, или он остался на берегу – значит, год будет тяжелым.
Пчелы рано вылетели – весна будет теплой.
Много капели с крыш — к урожайному году.
Гроза на Марью предвещает лето без осадков.
Что можно делать 14 апреля
Фото: iStock/Motortion
С началом Великого понедельника начинается подготовка к празднованию Пасхи. До четверга верующие наводят порядок в доме, планируют дела на предстоящую неделю, чтобы освободить время для духовного очищения и проявления милосердия в последние дни перед праздником.
14 апреля начинается период самого строгого поста. В этот день лучше воздержаться от лишних слов и действий, а также сохранять спокойствие.
В древности в этот день было принято очищать входную дверь с обеих сторон, чтобы изгнать из жилища все несчастья и беды.
«Есть косвенные признаки»: Эксперт рассказал, как выбрать куличи и яйца к Пасхе
Что нельзя делать в этот день
В день Марьи не рекомендуется устраивать торжества и гуляния, а также предаваться чревоугодию и употреблять алкоголь. Тех, кто ослушается этого запрета, могут ожидать неприятности и проблемы со здоровьем.
Не имеет смысла начинать новые дела — считается, что они будут обречены на неудачу.
Не стоит в этот день и работать в саду или копать землю, это может навредить урожаю и здоровью.
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Елена Генералова