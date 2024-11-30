Маск «отвратительно» отреагировал на количество обвинений за слова в сети в Великобритании

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.