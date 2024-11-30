Маск «отвратительно» отреагировал на количество обвинений за слова в сети в Великобритании

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Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Х раскритиковал Великобританию за огромное количество обвинений за слова в сети.
«Отвратительно», — написал Илон Маск.
Подобным образом предприниматель отреагировал на данные, по которым в Российской Федерации с 2008 по 2017 год осудили 98 человек за незаконные высказывания в сети, при том как в Великобритании лишь за один 2016-й год было вынесено 1696 идентичных обвинительных приговоров. Иных подробностей он не уточнил.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента Соединённых Штатов Америки, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины. Генеральный директор компании SpaceX выразил мнение, что Виндман совершил госизмену, за что понесёт наказание.
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Ольга Енгалычева