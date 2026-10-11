Массовые задержания прошли на фоне кровавых нападений в школах Польши

11 октября 2026, 11:39

В Польше задержали более 100 человек после нападений в школах

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Польше задержали более 100 человек в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, слова которого приводит РИА Новости.