Массовые задержания прошли на фоне кровавых нападений в школах Польши
В Польше задержали более 100 человек в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, слова которого приводит РИА Новости.
Глава правительства отметил, что речь идет о молодых людях, которых задержали «за распространение наказуемых угроз или хранение опасных предметов». Как подчеркнул Туск, их поведение «вызывало беспокойство».
Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка напала с ножом на трех человек возле школы на улице Минской в Варшаве. В результате пострадала 17-летняя девочка, карета скорой помощи госпитализировала ее с ранением предплечья. Также травмы получили 17-летний и 24-летний юноши, которым медики оказали помощь на месте.
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