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Матери заплатили за молчание? Что на самом деле произошло с Марией Ковальчук, искалеченной в Дубае

(Фото: Instagram*/ae3marylu)

(Фото: Instagram*/ae3marylu)

В деле Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае, появляются новые подробности. Многие утверждают, что она все давно знала и намеренно пошла на риск. Семья девушки говорит, что дочь — жертва, над которой издевались. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Поездка в Дубай

Девушка прилетела в Дубай 15 февраля, через три недели она оказалась на вечеринке, куда ее пригласили для развлечения гостей. Там она познакомилась с двумя мужчинами. После Мария позвонила матери, которая живет в Норвегии, и сказала, что останется у своих новых друзей с ночевкой. Но ее голос был напряжен, казалось, что ее везут против воли.

Через несколько дней Мария Ковальчук была обнаружена на обочине дороги на шоссе Дубая, откуда была экстренно госпитализирована в больницу. Там было определено, что у девушки многочисленные переломы конечностей.

На сегодняшний день неизвестны имена причастных к произошедшему. Следствие продолжается. На фоне этой истории в сети стали рассказывать про подробности модельного бизнеса в Дубае.

Версии произошедшего

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Правоохранительные органы говорят, что Мария хотела покончить с жизнью, якобы появились свидетели, которые видели девушку у заброшенной стройки, и что ее поведение была странным. По другой версии, девушка отправилась в отель вместе с новыми друзьями. Что происходило дальше никто не знает. Предполагают, что там могли издеваться над ней.

Это всего лишь версии, потому что установить события по времени пока невозможно. Ковальчук находится в тяжелом состоянии и не может говорить. Люди думают, что после выздоровления она не будет рассказывать подробности произошедшего. Мать девушки никак не соглашается с версией, что девушка захотела умереть. Она уверена, что за этим стоят влиятельные люди. Это понятно по отсутствию результатов расследования, местная полиция не хочет копать глубоко, либо причастные уже откупились.

В сети говорят, что мать девушки уже получила два миллиона долларов за молчание. В качестве подтверждения есть несколько деталей: стоимость всех вмешательств в больнице Дубая может быть до 29 тысяч долларов. Траты уже могут превышать эту сумму. В другом случае страховка не покрыла бы такие расходы сама.

«Со мной это сделали и не заплатили»: Звезда эротики Олеся Малибу раскрыла правду об эскорте на вечеринках с шейхами
«Со мной это сделали и не заплатили»: Звезда эротики Олеся Малибу раскрыла правду об эскорте на вечеринках с шейхами

Мать девушки с самого начала избегает разговоров на тему происшествия. Некоторые крупные СМИ на днях рассказали, что после сложной операции на позвоночнике мать забрала Ковальчук на родину. Согласно одной из версий, мать знала, чем занимается дочь, и поскольку за эскорт услуги в Эмиратах можно сесть в тюрьму, онаприняла решение увезти ее из страны.

Огласка дела спровоцировала изменения в эскорте. Россиянки массово стали отказываться от работы в Эмиратах, опасаясь за жизнь. Случай с Марией обеспокоил девушек.

Недавно свой комментарий по этому делу дала топ-модель из России Татьяна Можегова. Она рассказала, что в самом начале карьеры ей тоже предлагали работу в Дубае. Но она отказывалась от предложений, поскольку знала, что там происходит. Татьяна упомянула странное молчание матери. Деталей и слухов в истории становится больше. Официальные представители закона молчат.

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Британская чиновница стала вести порноэфиры из-за низкой зарплаты в Министерстве труда
В Великобритании чиновница начала вести порноэфиры
23 апреля 2025, 12:42

Фото: IStock/ TheaDesign

В Великобритании сотрудница Министерства труда и пенсий стала вести эфиры на порносайте, сообщила газета The Sun.
У британской чиновницы с псевдонимом Кэти появился дополнительный заработок — она проводит трансляции в обнаженном виде, выполняя различные запросы подписчиков. В профиле указано, что она 40-летняя англичанка и готова к «грязным разговорам, ролевым играм и стриптизу».

Вместе с тем женщина работает в министерстве, отвечает на дому на звонки граждан. На одном из порноэфиров публика услышала, как Кэти отвечала на вопрос человека, позвонившего в Министерство труда. В другом видео чиновница, обнажив грудь, жаловалась, что правительство сократило выплаты на покупку топлива для пенсионеров.

Один из подписчиков спросил у женщины, не стыдится ли она того, что работает на порносайте. Она ответила, что не стесняется, так как на госслужбе ей чрезмерно мало платят. Об этом узнали в министерстве. Его представители отметили, что проверяют информацию.

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Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу об отмывании денег

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#великобритания
#министерство
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Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу об отмывании денег
23 апреля 2025, 12:15

Александра Митрошина (фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Чертановский суд Москвы продлил на два месяца, до 24 июня, домашний арест для блогера, которую обвиняют в отмывании денег.

Митрошина при этом просила избрать запрет определённых действий.

По словам следователя, блогер была опрошена в качестве обвиняемой, также получены сведения о характеристике её личности и о финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, сведения о деятельности Митрошиной будут повторно проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений.

Напомним, что в отношении Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Версия следствия гласит, что она легализовала 127 миллионов рублей, которые остались после неуплаты налогов, приобретя на них недвижимость в Москве. Блогер полностью признала свою вину. Её адвокат подчеркнул, что долг перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей был полностью погашен.

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Актер дубляжа фильма «Как заниматься сексом» Антон Горчаков потерял почти 100 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку
Мошенники обманули актера Антона Горчакова на 97 тысяч рублей
23 апреля 2025, 12:00

Антон Горчаков (Фото: Вконтакте @goranto)

Петербургский артист Антон Горчаков стал жертвой аферистов. Актер озвучивания картины «Как заниматься сексом» потерял порядка 100 тысяч рублей при попытке заказать эскорт, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Антона Горчакова публика знает по сериалу «Шеф» и озвучке героев в мультфильмах «Мадагаскар» и «История игрушек: Большой побег».

На одном из сайтов с эскорт-услугами артист увидел на анкету красавицы по имени Ника. Но на звонок никто не ответил, спустя некоторое время через мессенджер с ним связался некий «менеджер». Под предлогом подтверждения заявки Горчакова попросили отдать часть денег вперед — сначала договорились на 5 тысяч рублей, но потом сумма стала сильно увеличиваться. Мошенники настаивали на едином переводе.

В результате артист потерял 97 тысяч рублей. Позже Горчаков обратился в полицию.

Ранее телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не хочет менять свою внешность.

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#мошенник
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Диетолог предупредила, к каким болезням могут привести натуральные продукты и как этого избежать
Диетолог Королева: не все натуральные продукты помогают организму
23 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/AlexRaths

Всем известно, что питание во многом определяет человеческое состояние. Однако не все натуральные продукты подходят к употреблению.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что даже натуральные продукты не все корректны для индивидуального пищевого поведения, и зачастую это оборачивается воспалительными процессами в организме.

«Например, аутоиммунное заболевание щитовидной железы и других систем организма, воспаление в гастроэнтерологической зоне. Воспалённый мозг, который неадекватно реагирует на всё, что мы видим и всё, что мы воспринимаем. Поэтому мы должны знать, какие продукты наши, а какие нет. А для этого есть специальные диагностические тесты, которые могут показать, какие продукты должны быть у вас на столе ежедневно», — объяснила специалист.

По ее словам, молочные продукты зачастую вызывают воспалительные и аллергические реакции, попадая в зону непереносимости.

«Более 80% людей имеют непереносимость продуктов коровьего происхождения: молоко, сливочное масло, сливки. Иногда в списке оказываются яйца. Поэтому желательно найти свой список зеленых продуктов», — сказала диетолог.

Она добавила, что в пищевой корзине любого человека должны быть продукты из разных групп, содержащие источники полноценного белка.

«В рационе должны быть зерновые, а это всевозможные каши: гречка, пшенка, рис, овсянка. Также должна быть зелень, орехи, ягоды. То есть каждое блюдо надо делать разнообразным по своему наполнению для того, чтобы получить максимальное количество необходимых молекул, биологически активных компонентов, каждый из которых будет закрывать биохимические потребности организма и насыщать растительными волокнами», — посоветовала Королева.

Диетолог подчеркнула, что важно не создавать продуктами в организме иммунологический конфликт, потому что это приводит к большим патологическим проблемам: снижение активности, депрессия, проблемы с ЖКТ, щитовидной железой и головным мозгом.

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Прощание с Зурабом Церетели начнётся в 12 часов
Прощание с Зурабом Церетели начнётся в 12 часов в храме Христа Спасителя
23 апреля 2025, 11:48

Зураб Церетели (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели начнётся в 12 часов в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
О том, что прощание с художником состоится сегодня, сообщил внук Церетели Василий. Он также рассказал, что скульптора похоронят в Дидубийском пантеоне в Грузии.

Зураб Церетели скончался 22 апреля, причиной смерти стала остановка сердца.

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