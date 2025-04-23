Матери заплатили за молчание? Что на самом деле произошло с Марией Ковальчук, искалеченной в Дубае

(Фото: Instagram*/ae3marylu)
В деле Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае, появляются новые подробности. Многие утверждают, что она все давно знала и намеренно пошла на риск. Семья девушки говорит, что дочь — жертва, над которой издевались. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Поездка в ДубайДевушка прилетела в Дубай 15 февраля, через три недели она оказалась на вечеринке, куда ее пригласили для развлечения гостей. Там она познакомилась с двумя мужчинами. После Мария позвонила матери, которая живет в Норвегии, и сказала, что останется у своих новых друзей с ночевкой. Но ее голос был напряжен, казалось, что ее везут против воли.
Через несколько дней Мария Ковальчук была обнаружена на обочине дороги на шоссе Дубая, откуда была экстренно госпитализирована в больницу. Там было определено, что у девушки многочисленные переломы конечностей.
На сегодняшний день неизвестны имена причастных к произошедшему. Следствие продолжается. На фоне этой истории в сети стали рассказывать про подробности модельного бизнеса в Дубае.
Версии произошедшего
Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)
Правоохранительные органы говорят, что Мария хотела покончить с жизнью, якобы появились свидетели, которые видели девушку у заброшенной стройки, и что ее поведение была странным. По другой версии, девушка отправилась в отель вместе с новыми друзьями. Что происходило дальше никто не знает. Предполагают, что там могли издеваться над ней.
Это всего лишь версии, потому что установить события по времени пока невозможно. Ковальчук находится в тяжелом состоянии и не может говорить. Люди думают, что после выздоровления она не будет рассказывать подробности произошедшего. Мать девушки никак не соглашается с версией, что девушка захотела умереть. Она уверена, что за этим стоят влиятельные люди. Это понятно по отсутствию результатов расследования, местная полиция не хочет копать глубоко, либо причастные уже откупились.
В сети говорят, что мать девушки уже получила два миллиона долларов за молчание. В качестве подтверждения есть несколько деталей: стоимость всех вмешательств в больнице Дубая может быть до 29 тысяч долларов. Траты уже могут превышать эту сумму. В другом случае страховка не покрыла бы такие расходы сама.
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Мать девушки с самого начала избегает разговоров на тему происшествия. Некоторые крупные СМИ на днях рассказали, что после сложной операции на позвоночнике мать забрала Ковальчук на родину. Согласно одной из версий, мать знала, чем занимается дочь, и поскольку за эскорт услуги в Эмиратах можно сесть в тюрьму, онаприняла решение увезти ее из страны.
Огласка дела спровоцировала изменения в эскорте. Россиянки массово стали отказываться от работы в Эмиратах, опасаясь за жизнь. Случай с Марией обеспокоил девушек.
Недавно свой комментарий по этому делу дала топ-модель из России Татьяна Можегова. Она рассказала, что в самом начале карьеры ей тоже предлагали работу в Дубае. Но она отказывалась от предложений, поскольку знала, что там происходит. Татьяна упомянула странное молчание матери. Деталей и слухов в истории становится больше. Официальные представители закона молчат.
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