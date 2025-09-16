Выяснилось, когда испортится погода в центре европейской России
Вильфанд: Центр европейской России ждет облачная погода к концу недели
К концу недели в центр европейской части России придет облачная погода с понижением температуры до сезонной нормы в 16-17 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По словам синоптика, во вторник и среду дневная температура еще сохранится на уровне 21-23 градусов тепла. При этом не стоит ждать сильных осадков.
Однако уже 18 сентября ситуация изменится — облачность увеличится, а температурные показатели снизятся до 16-18 градусов. Наступит «привычная осень».
Вильфанд отметил, что в пятницу и выходные дни температура будет стабильно держаться на отметке 16-17 градусов, местами возможны небольшие дожди.
Ночные температуры слегка повысятся: с 8-10 градусов в начале недели до 10-12 градусов на выходных.
