Минюст постановил ликвидировать фонд Ройзмана*

Евгений Ройзман (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Согласно постановлению Октябрьского районного суда Екатеринбурга, благотворительный фонд бывшего мэра города Евгения Ройзмана* будет ликвидирован.
Как пишет издание URA.RU, в прошлом году сотрудники регионального управления Министерства юстиции провели проверку в фонде и выявили нарушения. Так, организацию обвинили в нецелевом использовании денежных средств, которые должны были пойти на лечение детей (в самом фонде это опровергали). После этого ведомство подало иск о ликвидации организации. Поводом для проверки стало некое секретное письмо. По слухам, жалобу на фонд написала семья, которая обращалась за помощью.
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Анастасия Чубина