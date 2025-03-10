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Прерванная беременность, измена и любовь, из-за которой она могла умереть: роковые мужчины Марины Голуб

Д. Золотухин, Е. Тройнин, В. Долгачев, А. Вайсман, М. Кравченко, М. Голуб (Фото: Кадр из д/ф «Мужчины Марины Голуб»)

Д. Золотухин, Е. Тройнин, В. Долгачев, А. Вайсман, М. Кравченко, М. Голуб (Фото: Кадр из д/ф «Мужчины Марины Голуб»)

Незабываемая, жизнерадостная, талантливая актриса Марина Голуб часто черпала энергию в любви. Ее жизнь была полна красками, а романы — искренностью, только настоящую любовь артистка обрела совсем незадолго до своей кончины. О том, кем были любимые актрисой мужчины, читайте в материале «Радио 1».

Дмитрий Золотухин


Дмитрий Золотухин (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Первый яркий роман Марины Голуб случился с Дмитрием Золотухиным. Влюбленные были сокурсниками, оба незаурядные и фактурные, они мечтали о карьере и строили совместные далекоидущие планы на будущее. Всё изменилось с беременностью Голуб на 3 курсе. Тогда перед актерами встал сложный выбор: семья или карьера, и оба выбрали продолжать реализовывать себя в актерской профессии. После прерывания беременности былая страсть угасла, и актеры разошлись.

Евгений Тройнин


Евгений Тройнин и Марина Голуб (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

С бизнесменом Евгением Тройниным Марина Григорьевна познакомилась, когда пыталась поймать попутную машину. Он доставил её до места назначения и попросил номер телефона. Мужчина начал проявлять внимание к Голуб, приглашать её на встречи, но она не испытывала к нему ответных чувств. Но отчим посоветовал Марине выбрать в мужья этого надёжного человека, а чувства могут прийти и позже. Она последовала совету и даже родила от него в 1985 году дочку Настю, но пылающей любви к Евгению так и не ощутила. Голуб ушла от предпринимателя еще будучи беременной и нисколько не жалела об этом.

Вадим Долгачев


Вадим Долгачев, Марина Голуб с дочкой Настей (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Вскоре после появления на свет дочери актриса отправилась на гастроли в Волгоград. Студент исторического факультета Вадим тогда увлекался самодеятельностью и о театре мог лишь скромно мечтать. Марина Голуб что-то рассмотрела в нем, а когда узнала о его стремлении на сцену, помогла поступить в Школу-студию МХАТ и перебраться в столицу. Их отношения долго были дружескими, Вадим и представить себя не мог рядом с такой шикарной женщиной, а она словно ждала от него шага.

И дождалась: в один из дней он пришел к ней и остался на долгие годы. Долгачев нашел общий язык с дочерью актрисы и даже хотел ее удочерить, но Тройнин прав не отдал.

Вадим был заботливым мужем и отчимом, но совершенно неамбициозным человеком. Голуб много работала, ездила по гастролям, а муж, изредка играя в «Сатириконе», всё чаще начал выпивать. Их брак продержался 6 лет, и сошедшие на нет чувства привели к разводу в 1991 году.

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Анатолий Вайсман


Анатолий Вайсман (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Третий брак артистки состоялся в 1995 году и оказался самым продолжительным. Анатолий был младше Марины на 15 лет, он только начинал свой путь в актёрской профессии, а она уже была известной и влиятельной актрисой. За 11 лет брака Голуб всё сделала для успешной карьеры возлюбленного. Его приняли в МХАТ, появились работы в кино, интересные роли, а даже псевдоним «Белый» придумала Марина. В 2007-м Анатолий ушёл от актрисы к молодой пассии.

«С ним была сложная история, теперь у него молодая жена, родившая двух детей. А я и одного не смогла. Было трудно, выдирала его из души с кровью, всё-таки 15 лет были вместе, но потом отпустила — пусть будет счастлив», — значительно позже говорила про развод Голуб.

Михаил Кравченко


Михаил Кравченко (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Последние в жизни актрисы отношения были с успешным бизнесменом, владельцем крупной сети мебельных салонов Михаилом Кравченко. Пару познакомила Мария Миронова, Михаилу нужен был постановщик спектакля в благотворительный театр, а Голуб как раз была увлечена режиссурой. Чувства вспыхнули быстро и так ярко, как не случалось никогда в жизни актрисы.

«Таких, как он, очень мало… Он мыслит и формулирует так же, как мыслю и формулирую я», — говорила актриса.

Едва обретенное счастье рухнуло в одночасье, когда весной 2012-го мебельный магнат был убит. Киллеры расстреляли автомобиль предпринимателя на парковке у дома. Голуб очень тяжело переживала эту потерю и начала самостоятельно расследование убийства Кравченко.

В ночь с 9 на 10 октября 2012 года в страшной автомобильной аварии погибла и сама Марина Григорьевна. Обстоятельства гибели были весьма странными. Очевидцы случившегося не слышали визга тормозов, а виновник ДТП сбежал с места преступления и только спустя 3 дня был найден сотрудниками полиции. Кроме того, мать Михаила Кравченко поделилась с журналистами о последнем телефонном разговоре с Голуб в тот роковой день:

«Она позвонила и говорит: я все знаю, приеду. Понимаете? А потом: я так устала, давай завтра. И всё».

Виновника ДТП осудили на 6 лет колонии, но многие уверены, что настоящие убийцы Михаила Кравченко и Марины Голуб до сих пор остаются на свободе.

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«Она ответила — да!»: история отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной, реакция звезд и недавний развод певца с женой
10 марта 2025, 17:18

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Долгое время пользователи Сети подозревали, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина влюблены. Они появлялись вместе на мероприятиях, публично поддерживали друг друга. Накануне во время своего концерта в Москве «Ты моя» артист заявил, что они с Екатериной пара. История отношений артиста и общественницы, реакция звезд на признание — в материале «Радио 1».

«Мы пара»

В понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя». В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину, которая поднялась к нему в длинном платье молочного цвета с открытыми плечами. Ярослав подарил цветы и обнял Екатерину.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил SHAMAN.

На это женщина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов влюбленные поцеловались. Следом он исполнил композицию «Ты моя».

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Подогревали интерес к роману

Ярослав и Екатерина впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе исполнителя хита «Я русский» и общественницы ходили долгое время, а влюбленные добавляли поводов для обсуждения: делились совместными фото, записывали кружочки в Телеграм.

В начале февраля 2025 года Мизулина и Дронов вместе появились на концерте в московской школе № 1409, где ученики стали победителями конкурса, организованного общественницей и артистом. Во время съемок клипа Ярослав исполнял песню, а подростки начали кричать: «Горько!» — и, судя по всему, SHAMAN поцеловал Екатерину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их губы рукой.

«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
В конце февраля певец выложил видео, как он ужинает вместе с Мизулиной. В ролике влюбленные проводят вечер дома. Екатерина запекла курицу с овощами, а SHAMAN стоял у плиты и разделывал готовое блюдо. Ранее пара уже подогревала интерес к своим отношениям. В День святого Валентина Дронов выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», в съемках которого приняла участие общественница. В финале клипа Ярослав и Екатерина сымитировали поцелуй.

Предполагаемый роман между 33-летним Дроновым и 40-летней Мизулиной долго обсуждали журналисты, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)

Реакция звезд на отношения SHAMANа и Мизулиной

Звезды неоднозначно отреагировали на признание Ярослава и Екатерины. Журналистка Ксения Собчак признала, что певец и глава «Лиги безопасного интернета» идеально подходят друг другу.

«Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит: «Я как мужчина должен это сказать», ждешь предложения», — написала Ксения в своём Телеграм-канале.

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«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле

А вот актер и телеведущий Оскар Кучера резко осудил действия пары.

«Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — отметил Кучера в своём Телеграм-канале.

Мама певца же одобрила выбор сына. Оказалось, что Людмила не знала об отношениях SHAMANа, ведь Ярослав не делится с ней деталями личной жизни.

«У меня только позитивные эмоции. Я всегда радуюсь тому, что делает моего сына счастливым. Мне очень приятно видеть, как он счастлив», — поделилась Людмила Дронова в интервью Пятому каналу.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Недавний развод SHAMANа

В сентябре 2024 года SHAMAN сообщил, что разводится с супругой Еленой Мартыновой. Это их совместное решение, уточнил Ярослав. Артист признался, что рабочий график не оставил времени на личную жизнь.

«Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — обратил внимание Дронов.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Отказ в регистрации бренда «Я русский»

Дронов в своем Teлеграм-канале уточнил, что попытка регистрации бренда «Я русский» являлась частью его плана. SHAMAN объяснил, что изначально понимал невозможность операции, но сознательно «пошел на риски». Отказ Роспатента дал гарантию того, что название его хита не достанется никому, рассказал Ярослав.

«Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан», — поделился SHAMAN.

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Зависимости, проблемы с психикой и анорексия: что известно о муже задержанной за отмывание денег Александры Митрошиной
10 марта 2025, 16:04

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)

Незадолго до истории с обвинением 30-летняя Александра Митрошина вышла замуж за коуча Тимура Кошкарова. Мужчина занимается духовными практиками, продаёт курсы, которые, по его мнению, могут изменить жизнь человека в лучшую сторону. Подробнее о личности Кошкарова читайте в материале «Радио 1».

Интернет-гуру


«Предприниматель, живу на дзене и изучаю тело», — так Кошкаров в Instagram* описывает свою жизнь.
Один из курсов Тимура, рассчитанный на 28 дней, стоит 2800 рублей. По словам коуча, у него достаточно последователей.
«Уже более 300 людей, и я в том числе, занимаемся в клубной программе. Это программа практик помогает управлять состоянием, мыслями и делать тело красивее, а жизнь богаче», — рассказывает на своей странице в Instagram* муж Митрошиной.


«Вышел из зависимостей и проблем с психикой»


В своём блоге Тимур Кошкаров поделился с подписчиками информацией о себе, о том, через что ему пришлось пройти и как долго он занимается йогическими и медитативными практиками.

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)

Так, Тимур родился в Москве, создавал, развивал, продавал бизнес-проекты с прибылью 1-5 миллионов рублей в месяц.
«Вышел из зависимостей, восстановился от анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности <…> Хорошо разбираюсь в питании. Ушёл от жёсткого РПП (расстройства пищевого поведения – прим. ред.) своими ручками и головой», — написал Кошкаров.
Кроме того, Тимур занимается борьбой, боксом, сёрфингом, изучает религии.

Вёл дела новоиспечённой жены


Тимур Кошкаров вёл финансовые дела своей супруги Александры Митрошиной. Он уволил её команду и взял на себя всю работу, связанную со счетами и отчетностью. Стоит отметить, что следователи не задержали и не допросили Тимура, хотя он лично причастен к деятельности Митрошиной.

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Известно, что сам Кошкаров уехал из России в 2022 году. На родине мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.


Последние новости о задержании Митрошиной


Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Как сообщает ТАСС, в это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, Александре нельзя говорить со свидетелями об уголовном деле. Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. После оглашения решения Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать журналистам постановление суда она не стала.

Александра Митрошина (Фото: Телеграм, @mitroshinablogging)

Напомним, что 7 марта Александру задержали в аэропорту Сочи по прилёте из Дубая. В отношении блогера возбуждено уголовное дело: она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка часть суммы вложила в недвижимость в Москве, недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей. Александре грозит до 7 лет лишения свободы.

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Воевал в Афганистане и работал с Познером: как живет и сколько зарабатывает ведущий «Время покажет» Артём Шейнин
10 марта 2025, 16:00

Артём Шейнин (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Артём Григорьевич Шейнин — российский журналист и телеведущий, чья биография и творческий путь привлекают внимание тысяч зрителей. Каждое его появление в эфире собирает многомиллионную аудиторию, которая ценит его за прямолинейность и эмоциональную подачу. Зрители любят Шейнина не только за его яркий темперамент, но и за умение открыто выражать свою позицию.
Прежде чем достичь успеха на телевидении, он прошёл через множество испытаний, самым значимым из которых стала война в Афганистане. Подробнее о жизни и карьере телеведущего расскажет «Радио 1».

Детство и юность Артема Шейнина


Артём Григорьевич Шейнин появился на свет 26 января 1966 года в Москве. Семья была неполной, мама воспитывала его одна, но и-за того, что она много работала, большую часть времени мальчик проводил с бабушкой и дедом.

Как раз дедушка Григорий Ефимович стал особенно значимой фигурой в жизни будущего телеведущего. Он пережил ГУЛАГ, участвовал в Великой Отечественной войне и позже работал в Министерстве иностранных дел.

Артём с детства проявлял любознательность и усидчивость. В школе учился хорошо, был дисциплинированным учеником и выделялся среди сверстников примерным поведением. Особый интерес проявлял к истории, а также активно занимался рукопашным боем. Кроме того, он регулярно участвовал в спортивных соревнованиях, благодаря чему в школе приобрёл репутацию одного из самых активных учеников. Окончив школу в 1983 году, он не смог сразу поступить в ВУЗ и вскоре был призван в армию.

Военная служба Шейнина в Афганистане


Служба Шейнина проходила в Афганистане в разгар боевых действий. В течение двух лет он участвовал в опасных операциях, рисковал жизнью и получил звание сержанта ВДВ. Демобилизовавшись в 1986 году, Артём поступил на исторический факультет МГУ, выбрав кафедру этнографии и антропологии. Единственным предметом, который давался ему с трудом, был английский язык.

В 1993 году он окончил университет с красным дипломом. Преподаватели предлагали ему продолжить обучение в аспирантуре, но Шейнин решил сразу начать работать.

Артём Шейнин (фото: Instagram* / @a_sheynin)

Начало карьеры: от антрополога к телевидению


Первоначально он работал по специальности — стал антропологом и путешествовал по России, посещая отдалённые регионы, включая Чукотку и Сахалин. Однако судьбоносным для него стало случайное объявление в газете — искали ведущего для шоу «Бесконечные путешествия». Ключевым требованием было умение интересно рассказывать о поездках.

Артём попробовал пройти кастинг, но неудачно. Однако именно тогда он познакомился с продюсером программы Татьяной Фониной, которая разглядела в нём потенциал и предложила попробовать себя в роли сценариста. Вскоре Шейнин уже работал редактором программы.

В 1997 году он стал редактором передачи «Национальный интерес с Дмитрием Киселёвым», а также начал сотрудничать с НТВ, работая над документальными фильмами. В его резюме появились такие проекты, как «Афганский капкан», «Съезд побеждённых», «Красный день календаря». Позже он занял должность шеф-редактора программ «Забытый полк» и «Вместе».

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Сотрудничество с Владимиром Познером


В 2000 году по совету Татьяны Фониной Артём Шейнин начал сотрудничать с Владимиром Познером, став шеф-редактором ток-шоу «Времена». Через три года он возглавил программу. В 2008 году он занял должность руководителя передачи «Познер» и отвечал за организацию съёмочного процесса.

Также он стал креативным продюсером документальных фильмов Владимира Познера и Ивана Урганта, придумав такие названия, как «Еврейское счастье» и «Одноэтажная Америка». Помимо работы на телевидении, Шейнин попробовал себя в озвучке. Его голос можно услышать в анимационных сериалах «Рино 911!», «Злобный мальчик», «Доктор Кац» и «Майти Буш». Он также озвучивал документальные проекты для Discovery.

«Время покажет» и всероссийская популярность Артема Шейнина


В 2014 году Артём Шейнин стал продюсером общественно-политической программы «Время покажет». Первоначально ведущими были Пётр Толстой и Екатерина Стриженова, а сам Шейнин выступал в качестве эксперта.

Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Время покажет»)

Однако в 2016 году Пётр Толстой покинул шоу, и его место занял Артём Григорьевич. Новый ведущий быстро завоевал внимание зрителей. Бывший десантник не боялся высказывать своё мнение и жёстко критиковать политику Запада. За резкие высказывания и эмоциональность он получил репутацию «народного» ведущего. В 2017 году он также начал вести программу «Первая студия».

Конфликт с американцем Бомом и другие громкие конфликты с ведущим «Время покажет»


Взрывной характер телеведущего неоднократно приводил к конфликтам в эфире. Он выгонял из студии украинского эксперта Андрея Метлева, поляков Томаша Мацейчука и Зигмунда Дзенчаловского. Самый громкий конфликт произошёл с американским журналистом Майклом Бомом. Во время обсуждения российско-американских отношений Бом обвинил ведущего в напускной смелости. В ответ Шейнин схватил его за пиджак и приказал «сидеть».

Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Время покажет»)

Ещё один эпизод произошёл в эфире «Время покажет», когда ведущий принёс ведро с провокационной надписью и содержимым, напоминающим фекалии. Оно предназначалось украинскому блогеру Сергею Запорожскому. Критиковала его и Ксения Собчак, обвиняя в искажении её слов и называя участие в «Время покажет» «настоящим адом».

Литературная деятельность Артема Шейнина


Помимо работы на телевидении, Артём Шейнин написал несколько книг об Афганской войне. Самая известная — «Мне повезло вернуться», в которой он рассказывает о буднях десантников в афганских горах. Также он является автором аудиопьесы «Мой Афган. Звуки музыки». В 2017 году телеведущий способствовал изданию сборника «Выбор Донбасса» под эгидой Союза писателей ЛНР.

Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Первая студия»)

Награды и признание


В 2022 году Шейнин был награждён Орденом Дружбы ДНР. Кроме того, он получил благодарность от президента России за вклад в развитие гражданского общества.

Личная жизнь Артема Шейнина


Телеведущий редко раскрывает детали личной жизни. Известно, что он был женат дважды. От первого брака у него сын Дмитрий (1989 года рождения), который давно живёт самостоятельно. Второй супругой телеведущего стала женщина по имени Ольга. У них двое детей: дочь Дарья (2007) и сын Григорий (2009).

Доходы Шейнина сейчас


По данным СМИ, в 2020 году его заработок составил около 100 миллионов рублей, что выше, чем у многих других российских ведущих. Сегодня Артём Шейнин продолжает вести «Время покажет» и работать заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Он также ведёт Telegram-канал, где делится мнением о политике и анонсирует новые выпуски.

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Призналась в отмывании 127 млн и просила домашний арест: чем известна Александра Митрошина и в чем ее обвиняют
10 марта 2025, 15:54

Блогер Александра Митрошина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

7 марта блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму 127 миллионов рублей.
Это не первый раз, когда у правоохранительных органов возникают к ней вопросы. Еще в 2023 году Митрошина уже становилась фигурантом уголовного дела, связанного с налоговыми нарушениями. Подробнее об этом деле и о том, кто такая Александра Митрошина, расскажет «Радио 1».

Проблемы с законом: в чем обвиняют блогера


Митрошина долгие годы демонстрировала в соцсетях роскошную жизнь, однако в последниее время столкнулась с серьезными юридическими проблемами.

Еще два года назад ее обвиняли в неуплате налогов. Тогда следствие насчитало долг в размере около 200 миллионов рублей. Митрошиной удалось погасить задолженность, после чего она уехала в Дубай и продолжила там вести свой бизнес. Казалось, что вопрос с законом был решен, но на деле это оказалось не так.

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7 марта 2025 года блогер неожиданно вернулась в Россию. В аэропорту Сочи ее встретили сотрудники правоохранительных органов и задержали по подозрению в отмывании 127 миллионов рублей.

Судебное разбирательство и мера пресечения


Сегодня в Чертановском суде прошло первое слушание по ее делу. На заседании рассматривался вопрос о мере пресечения.

Александра заявила, что не собирается скрываться от следствия.

«Я признаю свою вину, свои ошибки, но я не собираюсь препятствовать следствию и процессу. Была недоимка налогов, но я все закрыла и больше подобного не допускала», — сказала Митрошина на заседании.

По итогам рассмотрения суд принял решение отправить блогера под домашний арест до 24 апреля.

Александра Митрошина (фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

В этот период ей запрещено:

  • общаться с фигурантами дела, за исключением адвокатов;
  • пользоваться телефоном и Интернетом;
  • совершать звонки, кроме экстренных служб.

Судя по реакции Александры, она осталась довольна таким решением. Блогер попросила суд назначить ей домашний арест в квартире отца ее мужа, предпринимателя и тренера по йоге Тимура Кошкарова. Она уточнила, что супруг готов взять на себя ее содержание на этот период, поскольку у него есть собственное ИП.

«Я очень устал, спасибо за интерес», — сказал Тимур журналистам.

Кто такая Александра Митрошина


Александра Митрошина — российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в соцсетях.

Она училась на факультете журналистики МГУ, затем продолжила обучение в Высшей школе экономики на направлении «медиапроизводство». Некоторое время работала на радио, но затем сосредоточилась на блогинге.

Свой Instagram*-аккаунт Митрошина ведет с 2013 года. Изначально она публиковала контент, связанный с тренировками по карате, но позже сменила направление и начала обучать аудиторию продвижению в соцсетях, созданию онлайн-бизнеса и монетизации контента.

Александра Митрошина (фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

В описании ее страницы значится: «Как начать вести блог с нуля и заработать на нем много красивых денег». В своих постах блогер объясняет, как продавать товары и услуги в соцсетях, строить онлайн-бизнес и выбирать площадки для продвижения.

В марте 2022 года Митрошина переехала в Дубай, где прожила три года. Там она продолжала вести соцсети и развивать свои обучающие курсы.

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Ушла от ревнивца и влюбилась в мужа Анны Ковальчук: как Наталья Терехова устроила свою карьеру и личную жизнь
10 марта 2025, 15:22

Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Ожидается ураганный ветер»)

Актриса Наталья Терехова смогла прославиться благодаря ролям в картинах «Колдовская любовь», «Ключи от счастья», «Ожидается ураганный ветер», «Конь изабелловой масти». Как складываются личная жизнь и карьера у Натальи — в материале «Радио 1».

Биография Натальи Тереховой

Наталья Терехова появилась на свет 6 сентября 1982 года в Ленинграде. Родители девушки не были связаны с миром искусства. Папа трудился врачом, но со временем начал развивать собственный бизнес. Мама работала медсестрой, но после появления детей ей пришлось стать домохозяйкой. Кстати, дедушка Натальи был артистом, но не кино, а балета.

Терехова всегда интересовалась творчеством, в школе постоянно выступала на мероприятиях. После выпуска из школы девушка с первого раза смогла попасть в Академию театрального искусства в родном Санкт-Петербурге. В 2004 году Наталья получила диплом актрисы театра и кино, обучалась на курсе Куницына и Барышевой.

Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Конь изабелловой масти»)

Наталья Терехова в кино и театре

В 2006 году Терехова начала работать в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты». Сниматься в кино артистка стала в 2001 году. Она дебютировала в эпизоде криминального сериала «Убойная сила 4». 2002 год для Натальи оказался знаковым, поскольку она смогла исполнить ключевую роль в картине «Золушка в сапогах». Но ошеломительный успех пришел к Тереховой в 2003 году после выхода на экраны сериала «Линии судьбы», где она перевоплотилась в Юлию Вершинину.

В 2008 году артистка порадовала фанатов главными ролями в двух картинах — «Ключи от счастья» и «Колдовская любовь». Наталью можно увидеть еще во многих проектах, в том числе в «Я буду жить!», «Агент национальной безопасности», «Мангуст», «Примета на счастье» и других.

Наталья Терехова (Фото: кадр из фильма «Примета на счастье»)

Личная жизнь Натальи Тереховой

Первый брак Терехова заключила с российским артистом Виталием Исаковым. Пара встретилась в студенческие годы. Муж то и дело ревновал Наталью, с трудом переносил тот факт, что артистка играет на экране любовь с другими актерами. Все это и привело к разладу в семье. Детей у Тереховой и Исакова не появилось.

«Он дико ревнует меня и терпеть не может подобные мои роли. Просто выходит из театра, а потом — из себя. По этой причине мы сейчас и разводимся... когда были пробы «Колдовской любви», он приходил на кастинг и спорил с режиссёром, пытался ему что-то доказать. Я из-за дверей слышала только обрывки фраз, его голос: «Если вам не важно, как будет происходить сцена поцелуя, и вас интересуют только актёрские данные Наташи, может, обойдётесь без...». Это ведь ужасно», — делилась актриса.

Анатолий Ильченко (Фото: кадр из сериала «Свои»)


Наталья долгое время не могла обрести женское счастье. Все изменилось, когда в театре она повстречала артиста Анатолия Ильченко. Изначально Терехова не замечала мужчину, но со временем Ильченко смог завоевать ее внимание и расположение. Известно, что Анатолий раньше состоял в браке с актрисой Анной Ковальчук. У супругов родилась дочь Злата.

В 2011 году у Натальи появился сын Дмитрий. А в 2013 году родился Артем. К слову, с Анной Ковальчук Терехова общается и поддерживает дружеские отношения.После первых родов артистка не работала на протяжении трех лет. Сейчас Наталья выходит на театральную сцену и продолжает сниматься в кино. Еще Терехова развивает свой бизнес. Вместе с командой она запустила бренд правильного питания.

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