«Многих это шокирует»: Агент ФБР развеял один миф о детекторе лжи

01 сентября 2026, 22:05

Агент ФБР Джо Наварро: полиграф не определяет обман

Фото: istockphoto/Ceri Breeze

Бывший сотрудник ФБР Джо Наварро, проработавший 25 лет охотником на шпионов, рассказал о реальной эффективности детектора лжи в подкасте LADbible Stories. Об этом стало известно 1 сентября.





По словам специалиста по невербальному общению, полиграф на самом деле не выявляет ложь, а лишь фиксирует физиологические реакции человека на определенные слова. Наварро отметил, что Национальная академия наук США не признает показания полиграфа достоверными, и они не могут использоваться в качестве доказательств в суде. Эксперт подчеркнул, что результаты теста во многом зависят от квалификации специалиста, проводящего исследование, и даже в идеальных условиях невозможно с абсолютной точностью утверждать, что испытуемый солгал.





«Большинство людей этого не знают, что полиграф на самом деле не определяет обман. Многих это шокирует. Но преимущество полиграфа заключается в том, что человек, проводящий допрос, может сказать: «Машина говорит, что вы врете». И люди покупаются на это», — сказал собеседник.