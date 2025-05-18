Моргенштерн* ушел от штрафа в размере 40 тысяч рублей

Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)
Исполнительное производство о взыскании штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона об иностранных агентах прекращено. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее судебные приставы взыскивали с музыканта 40 тыс. рублей по статье 19.34 КоАП РФ за несвоевременное уведомление Минюста о деятельности после включения в реестр иноагентов.
Ранее сообщалось, что представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.
Читайте также:
«Эта информация абсолютно глупая. Почему утонул?»: друг пропавшего экс-мужа Кати Лель раскрыл новые подробности дела
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещенная в России экстремистская организация
Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики
«В отношении Моргенштерна закрыто исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах», — передали информацию ТАСС.Причина закрытия исполнительного производства не уточняется. По данным базы исполнительных производств, дело от 24 января более не числится в системе.
Ранее сообщалось, что представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.
Читайте также:
«Эта информация абсолютно глупая. Почему утонул?»: друг пропавшего экс-мужа Кати Лель раскрыл новые подробности дела
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева