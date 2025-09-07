Россиянам назвали регион с самыми высокими пенсиями
Соцфонд: Наиболее высокие пенсии в России выплачивают на Чукотке
Чукотский автономный округ занял первое место в России по размеру средних пенсионных выплат. Они составляют около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.
Согласно статистике, средняя пенсия в Чукотском автономном округе достигает 38 173 рублей в месяц.
«Это наибольший показатель среди всех российских регионов. Пенсия женщин в субъекте при этом почти на 550 рублей больше», — указывает агентство.
Названы продукты, которые скоро подорожают в России
Второе место по размеру пенсий занимает Ненецкий автономный округ с показателем в 34 823 рубля, третье — Камчатский край (34 240 рублей). В пятерку лидеров также вошли Магаданская область (34 041 рубль) и Ханты-Мансийский автономный округ (33 855 рублей).
Наименьшие пенсионные выплаты зафиксированы в Республике Дагестан (17 053 рубля), Кабардино-Балкарской Республике (17 594 рубля) и Республике Ингушетия (17 931 рубль).
