Россиянам назвали регион с самыми высокими пенсиями

07 сентября 2025, 03:26

Соцфонд: Наиболее высокие пенсии в России выплачивают на Чукотке

Фото: iStock/mars58

Чукотский автономный округ занял первое место в России по размеру средних пенсионных выплат. Они составляют около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.





Согласно статистике, средняя пенсия в Чукотском автономном округе достигает 38 173 рублей в месяц.





«Это наибольший показатель среди всех российских регионов. Пенсия женщин в субъекте при этом почти на 550 рублей больше», — указывает агентство.