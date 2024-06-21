Московская область представила свои проекты на международной выставке «Россия»

Подмосковье представило свои проекты на выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

На Международной выставке-форуме «Россия» была представлена презентация лучших проектов Центрального макрорегиона в рамках форума «Пространство будущего». Подмосковье показало два проекта: серию паблик-токов «Мы будущее. Сила смыслов» Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и туристический кластер «Объединение Гжель» Министерства культуры и туризма Московской области.





«Мы будущее. Сила смыслов» — это отличная площадка для молодёжи, где они могут встретиться с известными людьми и обсудить интересующие их вопросы. Она также подчеркнула, что старается приглашать спикеров из разных областей, таких как военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства и другие», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.









Также в рамках презентации проекта, обладательница премии президента Российской Федерации исполнила песню «Подмосковные вечера», которую знают и любят с детства. Поддержать выступающих приехали активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья».





«Объединение Гжель» — это единственный в России туристический кластер, который включает в себя развитую инфраструктуру, музей-лабораторию, интегрирующий традицию промысла в мир передового дизайна. Кластер охватывает философию, археологию, антропологию, современные технологии и будущее, вдохновляя на творчество и создание нового.





Производство уже модернизировано, создано современное музейное пространство, территория для проведения образовательных программ, деловых мероприятий и ландшафтный парк.